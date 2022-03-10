Galatasaray'lı Alpaslan Öztürk meydan oldu! Adama Traore için olay sözler
Galatasaray'ın Belçika'da yetişen futbolcusu Alpaslan Öztürk, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Barcelona maçı öncesi Belçika basınına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın sezon başında Göztepe'den renklerine kattığı savunmacı Alpaslan Öztürk, Belçika basınına açıklamalarda bulundu.
İşte deneyimli stoperin sözleri: "Göztepe'de bir yöneticimiz, Milli Takım'a seçildiğim için beni aradı. Kulübe girerken inanılmaz bir sevinç yaşadım, güvenlik kamerasından haberim yoktu. O anı asla unutmayacağım. 18 yaşındayken Türkiye ve Belçika arasında seçim yapmak zorunda kaldım. O zaman Türkiye'nin beni biraz daha fazla istediği hissine kapıldım. Ama bu benim de yüzde yüz Antwerper hissettiğim gerçeğini değiştirmiyor."
"Galatasaray'a transferim... Çocuk hayalim gerçekleşti. Galatasaray sadece Türkiye'nin en büyük takımlarından biri değil, aynı zamanda Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bu seviyede oynuyor olmam benim için çok şey ifade ediyor. Galatasaray'ın gençlere şans vermesi iyi bir şey. Ancak bu gençlerin bazen tecrübesiz olduğunu fark ediyorsunuz. İşi zaten bu zorlaştırıyor. Hep iyi futbolcular, ancak işlerin zorlaştığı zamanlarda tecrübeli isimleri arıyorsunuz."
"Taraftarlar kulübün içerisinde olduğumu durumu biliyor ama bir an önce kupa kazanmamızı istiyorlar. Durumdan memnun değiller. Türkiye'de ikincilik bile bir başarısızlık. Sokakta rahatça yürümek imkansız. taraftarlar sürekli kulüpte neler olup bittiğini öğrenmek istiyor ve sizi durduruyorlar. Bu insanlar çok tutkulu, onları anlıyorum. Umarım taraftarlarımıza yine güzel şeyler yaşatırız. Örneğin, bir Avrupa mucizesi gerçekleştirerek."
"Barcelona kadar büyük bir takıma karşı oynadığımı düşünmüyorum. Bu hafta antrenmanlarda Barcelona'daki isimleri duydukça düşündüm, çok farklı bir duygu olacak. Kiminle forma değiştireceğim? Henüz fikrim yok. Buna o kadar meraklı değilim. Ama neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Adama Traore inanılmaz kaslı ve geniş! Kendimi o canavar karşısında test etmek istiyorum."