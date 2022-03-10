Galatasaray'lı Alpaslan Öztürk meydan oldu! Adama Traore için olay sözler

"Galatasaray'a transferim... Çocuk hayalim gerçekleşti. Galatasaray sadece Türkiye'nin en büyük takımlarından biri değil, aynı zamanda Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bu seviyede oynuyor olmam benim için çok şey ifade ediyor. Galatasaray'ın gençlere şans vermesi iyi bir şey. Ancak bu gençlerin bazen tecrübesiz olduğunu fark ediyorsunuz. İşi zaten bu zorlaştırıyor. Hep iyi futbolcular, ancak işlerin zorlaştığı zamanlarda tecrübeli isimleri arıyorsunuz."