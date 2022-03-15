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GalatasarayGalatasaray'ın yıldızı kendisini izleyen Avrupa devini açıkladı
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• 15 Mart 2022 - 00:25 • Son Güncelleme:

Galatasaray'ın yıldızı kendisini izleyen Avrupa devini açıkladı

Galatasaray - Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulunan ve kendisini takip eden Avrupa devini açıklayan yıldız futbolcu "izlenmek güzel bir şey ama benim işim sahada. Galatasaray'a faydalı olmak ve iyi oynamak istiyorum. Bunlar güzel şeyler, tabii ki konuşulacak ama ben futboluma odaklanıyorum." ifadelerini kullandı.

• 15 Mart 2022 - 00:25 • Son Güncelleme:
1Galatasarayın yıldızı kendisini izleyen Avrupa devini açıkladı
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Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon daha önce Beşiktaş ile Vodafone Park’ta, Fenerbahçe ile de evinde oynadığı müsabakalarda 2-1 mağlup olmuştu. Cimbom sahasında Beşiktaş’ı 2-1'lik skorla yenerek bu sezon ilk defa derbi kazandı.

2Galatasarayın yıldızı kendisini izleyen Avrupa devini açıkladı

Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Nef Stadyumu’nda oynanan derbiyi toplam 41 bin 114 biletli seyirci takip etti. Taraftarlar maç boyunca yaptıkları tezahüratlarla destek verdi.

3Galatasarayın yıldızı kendisini izleyen Avrupa devini açıkladı

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan sahasında son olarak Trabzonspor’a yenilmişti. Aslan bu müsabakanın ardından oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Söz konusu maçlarda Çaykur Rizespor ve Beşiktaş’ı yenerken, Kayserispor ile de berabere kaldı.

4Galatasarayın yıldızı kendisini izleyen Avrupa devini açıkladı

Aslan, Kartal’a karşı son olarak 27 Şubat 2017 tarihinde sahasında oynadığı derbiyi 1-0 kaybetmişti. Galatasaray bu maçın ardından oynadığı 5 derbinin 4’ünden galip ayrılırken, 1 kez de berabere kaldı.

5Galatasarayın yıldızı kendisini izleyen Avrupa devini açıkladı

Galatasaray, 2-1'lik derbi zaferi sonrası sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılılar 'Ararım seni her yerde' müziği eşliğinde Beşiktaş stadı ve boş Barbaros meydanını paylaştı.

6Galatasarayın yıldızı kendisini izleyen Avrupa devini açıkladı

Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray’da 1-0 öne geçiren golü Kerem Aktürkoğlu attı. Mücadelenin 22. dakikasında sahneye çıkan Kerem, ceza sahası içinde Mustafa Muhammed’den aldığı pasta sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Maçın 32. dakikasında yine sahneye çıkan başarılı futbolcu, Muhammed’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde kafa vuruşuyla skoru 2-0’e getirdi.

7Galatasarayın yıldızı kendisini izleyen Avrupa devini açıkladı

23 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki 8. golünü kaydetti. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi maçlarından 3 golü bulunan genç futbolcu toplamdaki gol sayısını 11’e çıkardı. Geçtiğimiz sezon oynadığı 29 resmi karşılaşmada 6 kez gol sevincini yaşayan Kerem, Beşiktaş maçında attığı 2 golle geçtiğimiz sezonki gol sayısını da geçmiş oldu. Karşılaşamaya 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu 81. dakikada yerini Ömer Bayram’a bıraktı.

8Galatasarayın yıldızı kendisini izleyen Avrupa devini açıkladı

Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu iki gol kaydederken, asistler ise Mustafa Muhammed’den geldi. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 6’sı Süper Lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere 7 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Mısırlı golcü, Beşiktaş derbisinde yaptığı asistlerle bu sezonki asist sayısını da 5’e yükseltti. Maça 11’de başlayan Mustafa Muhammed, 68. dakikada yerini Bafetimbi Gomis’e bıraktı.

9Galatasarayın yıldızı kendisini izleyen Avrupa devini açıkladı

Olimpik Lyon'da şef scout olarak görev yapan Bruno Cheyrou, başta Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek adına Nef Stadyumu'na geldi. Cheyrou, karşılaşmayı Bafetimbi Gomis'in locasında takip etti.

10Galatasarayın yıldızı kendisini izleyen Avrupa devini açıkladı

Muhabirin "Lyon yetkilileri seni izlemeye geldi, ne söylemek istersin?" sorusuna Kerem Aktürkoğlu şu yanıtı verdi: "Lyon'un izlemesi güzel bir şey ama benim işim sahada. Galatasaray'a faydalı olmak ve iyi oynamak istiyorum. Bunlar güzel şeyler, tabii ki konuşulacak ama ben futboluma odaklanıyorum."

11Galatasarayın yıldızı kendisini izleyen Avrupa devini açıkladı

Maçın bitş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı takımda büyük coşku yaşandı. Müsabakanın yıldızı Kerem Aktürkoğlu sevincini hocası Torrent ile paylaştı. Canlı yayına yansıyan görüntüde Domenec Torrent, Kerem Aktürkoğlu'nu omuzlarına aldı. O anlar büyük ilgi çekti.

12Galatasarayın yıldızı kendisini izleyen Avrupa devini açıkladı

Galatasaray, Domenec Torrent ile 9. lig maçında ilk kez bir maç içerisinde skor dezavantajı yaşamadı. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Domenec Torrent ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-kırmızılılarda Torrent de ilk derbisinden galip ayrılmış oldu. Galatasaray kariyerine Hatayspor maçı ile başlayan Torrent, Beşiktaş derbisiyle birlikte 9 Süper Lig ve 1 de UEFA Avrupa Ligi mücadelesine çıktı. İspanyol teknik adamın yönetiminde sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

13Galatasarayın yıldızı kendisini izleyen Avrupa devini açıkladı

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar büyük sevinç yaşadı. 90 dakikanın sona ermesinin ardından soyunma odasına giden futbolcular, taraftarların isteği üzerine sahaya geri döndü. Victor Nelsson taraftarlara 3'lü çektirirken, daha sonra beraber tezahüratlar yaptılar.

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    Galatasaray'ın yıldızı kendisini izleyen Avrupa devini açıkladı

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