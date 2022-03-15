Galatasaray'ın yıldızı kendisini izleyen Avrupa devini açıkladı
Galatasaray - Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulunan ve kendisini takip eden Avrupa devini açıklayan yıldız futbolcu "izlenmek güzel bir şey ama benim işim sahada. Galatasaray'a faydalı olmak ve iyi oynamak istiyorum. Bunlar güzel şeyler, tabii ki konuşulacak ama ben futboluma odaklanıyorum." ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon daha önce Beşiktaş ile Vodafone Park’ta, Fenerbahçe ile de evinde oynadığı müsabakalarda 2-1 mağlup olmuştu. Cimbom sahasında Beşiktaş’ı 2-1'lik skorla yenerek bu sezon ilk defa derbi kazandı.
Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray’da 1-0 öne geçiren golü Kerem Aktürkoğlu attı. Mücadelenin 22. dakikasında sahneye çıkan Kerem, ceza sahası içinde Mustafa Muhammed’den aldığı pasta sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Maçın 32. dakikasında yine sahneye çıkan başarılı futbolcu, Muhammed’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde kafa vuruşuyla skoru 2-0’e getirdi.
23 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki 8. golünü kaydetti. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi maçlarından 3 golü bulunan genç futbolcu toplamdaki gol sayısını 11’e çıkardı. Geçtiğimiz sezon oynadığı 29 resmi karşılaşmada 6 kez gol sevincini yaşayan Kerem, Beşiktaş maçında attığı 2 golle geçtiğimiz sezonki gol sayısını da geçmiş oldu. Karşılaşamaya 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu 81. dakikada yerini Ömer Bayram’a bıraktı.
Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu iki gol kaydederken, asistler ise Mustafa Muhammed’den geldi. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 6’sı Süper Lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere 7 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Mısırlı golcü, Beşiktaş derbisinde yaptığı asistlerle bu sezonki asist sayısını da 5’e yükseltti. Maça 11’de başlayan Mustafa Muhammed, 68. dakikada yerini Bafetimbi Gomis’e bıraktı.
Olimpik Lyon'da şef scout olarak görev yapan Bruno Cheyrou, başta Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek adına Nef Stadyumu'na geldi. Cheyrou, karşılaşmayı Bafetimbi Gomis'in locasında takip etti.
Maçın bitş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı takımda büyük coşku yaşandı. Müsabakanın yıldızı Kerem Aktürkoğlu sevincini hocası Torrent ile paylaştı. Canlı yayına yansıyan görüntüde Domenec Torrent, Kerem Aktürkoğlu'nu omuzlarına aldı. O anlar büyük ilgi çekti.
Galatasaray, Domenec Torrent ile 9. lig maçında ilk kez bir maç içerisinde skor dezavantajı yaşamadı. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Domenec Torrent ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-kırmızılılarda Torrent de ilk derbisinden galip ayrılmış oldu. Galatasaray kariyerine Hatayspor maçı ile başlayan Torrent, Beşiktaş derbisiyle birlikte 9 Süper Lig ve 1 de UEFA Avrupa Ligi mücadelesine çıktı. İspanyol teknik adamın yönetiminde sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.