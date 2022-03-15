Galatasaray'ın yıldızı kendisini izleyen Avrupa devini açıkladı

Muhabirin "Lyon yetkilileri seni izlemeye geldi, ne söylemek istersin?" sorusuna Kerem Aktürkoğlu şu yanıtı verdi: "Lyon'un izlemesi güzel bir şey ama benim işim sahada. Galatasaray'a faydalı olmak ve iyi oynamak istiyorum. Bunlar güzel şeyler, tabii ki konuşulacak ama ben futboluma odaklanıyorum."