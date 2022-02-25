Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte 8 takım...

ATALANTA - İTALYA

Olympiakos'la Atalanta arasındaki eşleşmenin galibi İtalyanlar oldu. Serie A ekibi Atalanta, Olympiakos'u iki maçta da 3'er golle mağlup etti. Atalanta da Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında yer alacak.