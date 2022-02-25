• 25 Şubat 2022 - 01:20 • Son Güncelleme:
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte 8 takım...
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselmeyi başaran Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda rakiplerini eleyen takımlarla eşleşecek. İşte o 8 takım...
• 25 Şubat 2022 - 01:20 • Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu müsabakaları sona erdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitiren takımlarla UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayanların eşleştiği turda üst tura yükselen ekipler netlik kazandı. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...
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