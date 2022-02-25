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GalatasarayGalatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte 8 takım...
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte 8 takım...
• 25 Şubat 2022 - 01:20 • Son Güncelleme:

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte 8 takım...

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselmeyi başaran Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda rakiplerini eleyen takımlarla eşleşecek. İşte o 8 takım...

• 25 Şubat 2022 - 01:20 • Son Güncelleme:
1Galatasarayın UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu İşte 8 takım...
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu müsabakaları sona erdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitiren takımlarla UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayanların eşleştiği turda üst tura yükselen ekipler netlik kazandı. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

2SEVILLA - İSPANYA

SEVILLA - İSPANYA

İspanyol ekibi Sevilla, Dinamo Zagreb ile eşleştiği iki maçta ilk müsabakada elde ettiği skor avantajıyla birlikte üst tura yükseldi. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında Sevilla da yer alacak.

3PORTO - PORTEKİZ

PORTO - PORTEKİZ

Portekiz temsilcisi Porto, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio ile eşleşti. Son 16 Turu Play-Off maçlarının ikisinde de rakibine mağlup olmayan Portekiz temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray'ın muhtemel rakibi oldu.

4ATALANTA - İTALYA

ATALANTA - İTALYA

Olympiakos'la Atalanta arasındaki eşleşmenin galibi İtalyanlar oldu. Serie A ekibi Atalanta, Olympiakos'u iki maçta da 3'er golle mağlup etti. Atalanta da Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında yer alacak.

5LEIPZIG - ALMANYA

LEIPZIG - ALMANYA

Alman temsilcisi RB Leipzig, turnuvanın bir diğer güçlü ekibi Real Sociedad ile eşleşti. Almanlar iki müsabakada da rakibine karşı sahadan galibiyetle ayrılınca UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

6BARCELONA - İSPANYA

BARCELONA - İSPANYA

İspanyol temsilcisi Barcelona da Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında yer aldı. Dev kulüp, Napoli ile oynanan eşleşmelerde ikinci maçta deplasmanda rakibini mağlup ederek üst tura yükselen ekip oldu.

7RANGERS - İSKOÇYA

RANGERS - İSKOÇYA

Alman ekibi Borussia Dortmund ile eşleşen Rangers eşleşmede üst tura yükselme başarısı gösterdi. İskoçya temsilcisi, ilk maçta rakibini deplasmanda mağlup etmenin avantajıyla Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında yer aldı.

8REAL BETİS - İSPANYA

REAL BETİS - İSPANYA

İspanyol temsilcisi Real Betis de UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi. Zenit'i ilk maçta deplasmanda mağlup eden Real Betis, evinde 0-0'lık sonuç sonrası Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasına eklendi.

9KURA ÇEKİMİ BUGÜN YAPILACAK

KURA ÇEKİMİ BUGÜN YAPILACAK

Galatasaray'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılıların rakibi 14:00'te yapılacak olan kura çekiminin ardından netlik kazanaacak.

10MAÇLAR MARTTA OYNANACAK

MAÇLAR MART'TA OYNANACAK

Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları Mart ayında oynanacak. İlk maçlar 10 Mart'ta, diğer maçlar ise 17 Mart'ta oynanacak.

11G.SARAYIN RAKİBİ OLMAYANLAR

G.SARAY'IN RAKİBİ OLMAYANLAR

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitiren Olympique Lyon, Monaco, Spartak Moskova, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Bayer Leverkusen ve West Ham United da son 16 play-off turunda eşleşmelerin galipleriyle eşleşecek.

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