• 03 Mart 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:
Galatasaray'dan transfer hamlesi! Domenec Torrent Manchester City'den 3 yıldızı istedi: Gözler Pep Guardiola'da...
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, gelecek ezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı takım Manchester City'nin genç ismini gündemine alırken; teknik direktör Domenec Torrent İngiliz ekibinden 2 futbolcu daha istedi. İspanyol hocanın Pep Guardiola ile görüşerek transferleri bitirmeye çalışacağı öğrenildi.
• 03 Mart 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de en kötü sezonunu yaşayan Galatasaray yeni sezonun kadro planlamasını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Galatasaray transferde gözünü Manchester City'ye çevirmiş durumda... Teknik direktör Domenec Torrent'in Guardiola ile olan yakın ilişkisini kullanmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, İngiliz kulübünün kadrosunda düşünmediği bazı isimleri kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.
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