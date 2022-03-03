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GalatasarayGalatasaray'dan transfer hamlesi! Domenec Torrent Manchester City'den 3 yıldızı istedi: Gözler Pep Guardiola'da...
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'dan transfer hamlesi! Domenec Torrent Manchester City'den 3 yıldızı istedi: Gözler Pep Guardiola'da...
• 03 Mart 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:

Galatasaray'dan transfer hamlesi! Domenec Torrent Manchester City'den 3 yıldızı istedi: Gözler Pep Guardiola'da...

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, gelecek ezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılı takım Manchester City'nin genç ismini gündemine alırken; teknik direktör Domenec Torrent İngiliz ekibinden 2 futbolcu daha istedi. İspanyol hocanın Pep Guardiola ile görüşerek transferleri bitirmeye çalışacağı öğrenildi.

• 03 Mart 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:
1Galatasaraydan transfer hamlesi Domenec Torrent Manchester Cityden 3 yıldızı istedi: Gözler Pep Guardiolada...
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Süper Lig'de en kötü sezonunu yaşayan Galatasaray yeni sezonun kadro planlamasını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Galatasaray transferde gözünü Manchester City'ye çevirmiş durumda... Teknik direktör Domenec Torrent'in Guardiola ile olan yakın ilişkisini kullanmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, İngiliz kulübünün kadrosunda düşünmediği bazı isimleri kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

2CITYYE DÖNECEK

CITY'YE DÖNECEK

Manchester City'nin Palmeiras'tan transfer ettiği ve yeni sezonda kiralama kararı aldığı Kayky için girişimlere başlayan Galatasaray'ın İngiliz devine ilgisi bununla sınırlı değil. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar'ın radarında iki isim daha bulunuyor.

3Galatasaraydan transfer hamlesi Domenec Torrent Manchester Cityden 3 yıldızı istedi: Gözler Pep Guardiolada...

Takvim'in haberine göre; Bunların ilkinin Yangel Herrera olduğu öğrenildi. Manchester City'nin sezon başında La Liga ekibi Espanyol'a kiraladığı Kolombiyalı orta alan oyuncusu bu sezon 13 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

4Galatasaraydan transfer hamlesi Domenec Torrent Manchester Cityden 3 yıldızı istedi: Gözler Pep Guardiolada...

Piyasa değeri 18 milyon Euro olan 24 yaşındaki Herrera'nın yeni sezonda da İngiliz kulübü tarafından kiralık gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

5Galatasaraydan transfer hamlesi Domenec Torrent Manchester Cityden 3 yıldızı istedi: Gözler Pep Guardiolada...

Cimbom'un radarındaki diğer isim ise Pedro Porro... Sezon başında Sporting Lizbon'a kiralanan İspanyol sağ bek 24 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.

6OPSİYONU VAR AMA...

OPSİYONU VAR AMA...

Portekiz kulübünün elinde satın alma opsiyonunun olduğu ancak kesin bir karar alınmadığı öğrenildi. Eğer Porro yeniden Manchester City'ye dönerse Galatasaray'ın kiralama hamlesi yapabileceği belirlendi.

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Teknik direktör Domenec Torrent'in üç futbolcu için Pep Guardiola ile bire bir görüşmelerde bulunacağı da gelen bilgiler arasında.

8Galatasaraydan transfer hamlesi Domenec Torrent Manchester Cityden 3 yıldızı istedi: Gözler Pep Guardiolada...

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