Galatasaray'dan transfer hamlesi! Domenec Torrent Manchester City'den 3 yıldızı istedi: Gözler Pep Guardiola'da...

CITY'YE DÖNECEK

Manchester City'nin Palmeiras'tan transfer ettiği ve yeni sezonda kiralama kararı aldığı Kayky için girişimlere başlayan Galatasaray'ın İngiliz devine ilgisi bununla sınırlı değil. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar'ın radarında iki isim daha bulunuyor.