• 03 Mart 2022 - 17:33 • Son Güncelleme:
Galatasaray'da transfer gelişmesi! Teknik Direktörü Domenec Torrent hayran kaldı...
Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Göztepeli Obinna'ya hayran kaldı. Torrent, Obinna'nın transfer için yönetimden rapor talep etti.
• 03 Mart 2022 - 17:33 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de son iki haftada alınan galibiyetlerle moral depolayan Galatasaray'da teknik direktör Torrent'in iki hafta önce Göztepe ile İzmir'de oynanan maçta Nijeryalı yıldıza hayran kaldığı ve transfer edilmesi yönünde rapor sunduğu belirlendi.
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2020 yılında Macar ekibi Ujpest'ten sadece 500 bin Euro karşılığında Göztepe'ye transfer olan Obinna bu sezon sergilediği futbolla Süper Lig'e damgasını vuruyor.
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