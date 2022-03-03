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GalatasarayGalatasaray'da transfer gelişmesi! Teknik Direktörü Domenec Torrent hayran kaldı...
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da transfer gelişmesi! Teknik Direktörü Domenec Torrent hayran kaldı...
• 03 Mart 2022 - 17:33 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da transfer gelişmesi! Teknik Direktörü Domenec Torrent hayran kaldı...

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Göztepeli Obinna'ya hayran kaldı. Torrent, Obinna'nın transfer için yönetimden rapor talep etti.

• 03 Mart 2022 - 17:33 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda transfer gelişmesi Teknik Direktörü Domenec Torrent hayran kaldı...
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Süper Lig'de son iki haftada alınan galibiyetlerle moral depolayan Galatasaray'da teknik direktör Torrent'in iki hafta önce Göztepe ile İzmir'de oynanan maçta Nijeryalı yıldıza hayran kaldığı ve transfer edilmesi yönünde rapor sunduğu belirlendi.

2Galatasarayda transfer gelişmesi Teknik Direktörü Domenec Torrent hayran kaldı...

2020 yılında Macar ekibi Ujpest'ten sadece 500 bin Euro karşılığında Göztepe'ye transfer olan Obinna bu sezon sergilediği futbolla Süper Lig'e damgasını vuruyor.

3Galatasarayda transfer gelişmesi Teknik Direktörü Domenec Torrent hayran kaldı...

Takvim'in haberine göre, 24 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu ortalama 4.1 top çalma ile ligin açık ara lideri durumunda. Ayrıca maç başına 4,1 başarılı çalım atan ve 2,3 başarılı dripling yapan Obinna orta alan oyuncuları içinde üst sıralarda yer alıyor.

4Galatasarayda transfer gelişmesi Teknik Direktörü Domenec Torrent hayran kaldı...

Maç başına 6,6 ikili mücadele kazanan yıldız futbolcu tartışmasız Süper Lig'in en iyi defansif orta alan oyuncularından biri olarak ön plana çıkıyor.

5Galatasarayda transfer gelişmesi Teknik Direktörü Domenec Torrent hayran kaldı...

Torrent'in Obinna ile ilgili hamlesi sonrası Sensibile ve Luis Campos'un transfer konusunda araştırmalara başladığı öğrenildi.

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Bu ikiliden de olumlu bir rapor gelirse yönetim hemen Göztepe ile masaya oturarak pazarlıklara start verecek. Göztepe ile sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Obinna Nwobodo'nun güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro.

7Galatasarayda transfer gelişmesi Teknik Direktörü Domenec Torrent hayran kaldı...

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