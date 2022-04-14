Galatasaray'da teknik direktörlüğe sürpriz isim! Metin Öztürk ya da Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilirse...

Nazifoğlu hem tam mesai ile Florya’nın başında bulunacak hem de Sportif A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olacak. Diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu da seçilmesi durumunda yine G.Saraylılar’ın tanıdığı bir isim ile çalışacak: Cenk Ergün.