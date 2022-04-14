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GalatasarayGalatasaray'da teknik direktörlüğe sürpriz isim! Metin Öztürk ya da Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilirse...
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da teknik direktörlüğe sürpriz isim! Metin Öztürk ya da Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilirse...
• 14 Nisan 2022 - 10:44 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da teknik direktörlüğe sürpriz isim! Metin Öztürk ya da Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilirse...

Galatasaray'da başkan adaylarının en önemli şube olan Futbol ile ilgili düşünceleri netleşmeye başladı. Domenec Torrent ile önümüzdeki sezon devam etmeme kararında olan iki başkan adayının hedefindeki isimler de büyük oranda belli oldu.

• 14 Nisan 2022 - 10:44 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda teknik direktörlüğe sürpriz isim Metin Öztürk ya da Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilirse...
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Galatasaray'da Metin Öztürk seçilmesi durumunda teknik direktörlük için Nuri Şahin’i düşünürken, Eşref Hamamcıoğlu’nun ise Fransız kökenli bir yabancı teknik adamla çalışmayı planladığı belirtiliyor.

2SPORTİF A.ŞDE DE YER ALACAKLAR

SPORTİF A.Ş'DE DE YER ALACAKLAR

Sarı kırmızılılarda göreve talip olan Metin Öztürk futbolun başına Dursun Özbek döneminde de görev alan, aynı zamanda kulübün eski sporcusu olan Levent Nazifoğlu’nu getirecek.

3Galatasarayda teknik direktörlüğe sürpriz isim Metin Öztürk ya da Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilirse...

Nazifoğlu hem tam mesai ile Florya’nın başında bulunacak hem de Sportif A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olacak. Diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu da seçilmesi durumunda yine G.Saraylılar’ın tanıdığı bir isim ile çalışacak: Cenk Ergün.

4Galatasarayda teknik direktörlüğe sürpriz isim Metin Öztürk ya da Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilirse...

Sarı kırmızılı kulüpte birçok görevde bulunun Ergün de başkan Hamamcıoğlu olursa Sportif A.Ş. yöneticisi ve futbolun patronu olarak Florya’ya geri dönecek.

5TEKNİK ADAMLAR BELLİ OLUYOR

TEKNİK ADAMLAR BELLİ OLUYOR

Ayrıca Metin Öztürk’ün uzun yıllar çalışmak istediği teknik direktör ise Nuri Şahin. Öztürk, Antalyaspor’da önemli işler yapan genç teknik adamın G.Saray’daki futbol yapılanmasını uzun yıllar yönetip uluslararası futbol dünyasındaki çevresi ile başarılı olacağına inanıyor.

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Eşref Hamamcıoğlu’nun ise Fransız kökenli bir yabancı teknik adamla ile çalışmayı düşündüğü belirtiliyor.

7Galatasarayda teknik direktörlüğe sürpriz isim Metin Öztürk ya da Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilirse...

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