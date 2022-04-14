• 14 Nisan 2022 - 10:44 • Son Güncelleme:
Galatasaray'da teknik direktörlüğe sürpriz isim! Metin Öztürk ya da Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilirse...
Galatasaray'da başkan adaylarının en önemli şube olan Futbol ile ilgili düşünceleri netleşmeye başladı. Domenec Torrent ile önümüzdeki sezon devam etmeme kararında olan iki başkan adayının hedefindeki isimler de büyük oranda belli oldu.
• 14 Nisan 2022 - 10:44 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Metin Öztürk seçilmesi durumunda teknik direktörlük için Nuri Şahin’i düşünürken, Eşref Hamamcıoğlu’nun ise Fransız kökenli bir yabancı teknik adamla çalışmayı planladığı belirtiliyor.
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TEKNİK ADAMLAR BELLİ OLUYOR
Ayrıca Metin Öztürk’ün uzun yıllar çalışmak istediği teknik direktör ise Nuri Şahin. Öztürk, Antalyaspor’da önemli işler yapan genç teknik adamın G.Saray’daki futbol yapılanmasını uzun yıllar yönetip uluslararası futbol dünyasındaki çevresi ile başarılı olacağına inanıyor.
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