Galatasaray'da tarihi operasyon! Derbiden sonra 8 ayrılık olacak
Bu sezon Süper Lig'de umduğunu bulamayan ve 30 Nisan'da bir kez daha seçime gitmeye hazırlanan Galatasaray'da 8 ayrılık kapıya dayandı. İşte yaklaşık 2 ay sonra Florya'dan ayrılacak o oyuncular...
Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, buna karşın Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamadı..
Teknik direktör Domenec Torrent'in yeni gelecek başkan sonrası kalıp kalmayacağı merak edilirken, gelecek sezon planlaması başladı ve o futbolcuların bileti kesildi. İşte o isimler....
2020 yazında bedelsiz gelmesine karşın kendisine 2 milyon Euro imza parası ödenen Ryan Babel, geldiği günden bu yana performansıyla tartışma yarattı..
2020'de altyapısından yetiştiği Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, Aslan'dan 2 yıl için 9 milyon TL maaş aldı. Deneyimli yıldızla yeni sözleşme imzalanması beklenmiyor..
Devre arasında Luyindama'yı kiralık olarak yollayan G.Saray, bu bölgeye yerli takviye olarak Semih Kaya'yla doldurdu. 30 yaşındaki stoperle sezon sonunda yollar ayrılacak..