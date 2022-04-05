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GalatasarayGalatasaray'da tarihi operasyon! Derbiden sonra 8 ayrılık olacak
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da tarihi operasyon! Derbiden sonra 8 ayrılık olacak
• 05 Nisan 2022 - 11:09 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da tarihi operasyon! Derbiden sonra 8 ayrılık olacak

Bu sezon Süper Lig'de umduğunu bulamayan ve 30 Nisan'da bir kez daha seçime gitmeye hazırlanan Galatasaray'da 8 ayrılık kapıya dayandı. İşte yaklaşık 2 ay sonra Florya'dan ayrılacak o oyuncular...

• 05 Nisan 2022 - 11:09 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda tarihi operasyon Derbiden sonra 8 ayrılık olacak
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Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, buna karşın Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamadı..

2Galatasarayda tarihi operasyon Derbiden sonra 8 ayrılık olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan namağlup lider çıkan Galatasaray, Barcelona'ya 0-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elendi ve Avrupa defterini kapadı..

3Galatasarayda tarihi operasyon Derbiden sonra 8 ayrılık olacak

Sarı-kırmızılı takımın ligde de matematiksel olarak zirve şansı kalmazken, küme düşme hattından yalnızca 12 puan yukarıda bulunuyor. Avrupa biletine ise 11 puanlık bir fark var..

4Galatasarayda tarihi operasyon Derbiden sonra 8 ayrılık olacak

30 Nisan'da seçime gidecek Galatasaray, yeni sezonda da büyük bir revizyona gidecek. Cimbom, gidecek yıldızlardan sonra maaş bütçesinde de rahatlama yaşayacak..

5Galatasarayda tarihi operasyon Derbiden sonra 8 ayrılık olacak

Teknik direktör Domenec Torrent'in yeni gelecek başkan sonrası kalıp kalmayacağı merak edilirken, gelecek sezon planlaması başladı ve o futbolcuların bileti kesildi. İşte o isimler....

6Galatasarayda tarihi operasyon Derbiden sonra 8 ayrılık olacak

Galatasaray'da bonuslarla birlikte yıllık 4.5 milyon Euro'nun üzerinde kazanan Feghouli'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2017-18 yazında gelen Cezayirli yıldız, sarı-kırmızılılardan bu süreçte 21.5 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde etti..

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32 yaşındaki oyuncu, takımın en çok kazanan ismi olurken yeni mukavelenin imzalanması beklenmiyor. Deneyimli isim son olarak milli takımda sakatlık yaşadı..

8Galatasarayda tarihi operasyon Derbiden sonra 8 ayrılık olacak

2020 yazında bedelsiz gelmesine karşın kendisine 2 milyon Euro imza parası ödenen Ryan Babel, geldiği günden bu yana performansıyla tartışma yarattı..

9Galatasarayda tarihi operasyon Derbiden sonra 8 ayrılık olacak

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 35 yaşındaki oyuncu, Cimbom'dan her yıl 2.5 milyon Euro net ücret kazandı. Hollandalı oyuncuya yeni sözleşme teklif edilmeyecek..

10Galatasarayda tarihi operasyon Derbiden sonra 8 ayrılık olacak

2020'de altyapısından yetiştiği Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, Aslan'dan 2 yıl için 9 milyon TL maaş aldı. Deneyimli yıldızla yeni sözleşme imzalanması beklenmiyor..

11Galatasarayda tarihi operasyon Derbiden sonra 8 ayrılık olacak

2 sezon önce bedelsiz olarak gelen Fatih Öztürk'ün sözleşmesi sona eriyor. Toplam 8 milyon TL kazanan deneyimli eldivenle Okan Kocuk'un geri dönecek olması nedeniyle sözleşme uzatılması beklenmiyor..

12Galatasarayda tarihi operasyon Derbiden sonra 8 ayrılık olacak

Devre arasında Luyindama'yı kiralık olarak yollayan G.Saray, bu bölgeye yerli takviye olarak Semih Kaya'yla doldurdu. 30 yaşındaki stoperle sezon sonunda yollar ayrılacak..

13Galatasarayda tarihi operasyon Derbiden sonra 8 ayrılık olacak

Devre arasında Fiorentina'dan bedelsiz olarak kiralanan Erick Pulgar, sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamadı..

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Şilili orta saha G.Saray'da 5 lig maçına çıkarken yalnızca 164 dakika sahada kalabildi..

15Galatasarayda tarihi operasyon Derbiden sonra 8 ayrılık olacak

Cimbom 28 yaşındaki oyuncuyla sezon sonunda devam etmeyecek..

16Galatasarayda tarihi operasyon Derbiden sonra 8 ayrılık olacak

 

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Galatasaray'da tarihi operasyon! Derbiden sonra 8 ayrılık olacak

Galatasaray'da tarihi operasyon! Derbiden sonra 8 ayrılık olacak