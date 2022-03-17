• 17 Mart 2022 - 13:45 • Son Güncelleme:
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Sampdoria teklifini sundu yönetim kararını verdi: Alexandru Cicaldau bu haberle yıkıldı...
Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Rumen orta saha oyuncusu için Sampdoria'nın sarı-kırmızılılara 10 milyon euroluk teklifte bulunduğu belirtilmişti. İtalyan basını, Galatasaray'ın Alexandru Cicaldau için gelen teklifi kabul etmediğini yazdı.
• 17 Mart 2022 - 13:45 • Son Güncelleme:
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Galatasaray 'ın sezon başında kadrosuna kattığı Rumen Alexandru Cicaldau için İtalya Seri A ekibi Sampdoria devre girmişti.
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Lâkin Galatasaray'ın gelen transfer teklifini reddettiği belirtildi. Cicaldou bu sezon başında sarı kırmızılılara 6.5 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.