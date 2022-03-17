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GalatasarayGalatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Sampdoria teklifini sundu yönetim kararını verdi: Alexandru Cicaldau bu haberle yıkıldı...
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Sampdoria teklifini sundu yönetim kararını verdi: Alexandru Cicaldau bu haberle yıkıldı...
• 17 Mart 2022 - 13:45 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Sampdoria teklifini sundu yönetim kararını verdi: Alexandru Cicaldau bu haberle yıkıldı...

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Rumen orta saha oyuncusu için Sampdoria'nın sarı-kırmızılılara 10 milyon euroluk teklifte bulunduğu belirtilmişti. İtalyan basını, Galatasaray'ın Alexandru Cicaldau için gelen teklifi kabul etmediğini yazdı.

• 17 Mart 2022 - 13:45 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda son dakika transfer gelişmesi Sampdoria teklifini sundu yönetim kararını verdi: Alexandru Cicaldau bu haberle yıkıldı...
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Galatasaray 'ın sezon başında kadrosuna kattığı Rumen Alexandru Cicaldau için İtalya Seri A ekibi Sampdoria devre girmişti.

2Galatasarayda son dakika transfer gelişmesi Sampdoria teklifini sundu yönetim kararını verdi: Alexandru Cicaldau bu haberle yıkıldı...

İtalyan kulüp Alexandru Cicaldau için cim-bom'a 10 milyon euroluk teklifte bulunmuştu. İtalya basınının iddiasına göre Galatasaray, çizme ekibinin teklifini kabul etmedi

3ALEXANDRU CICALDAUNUN TRANSFERİNE RET

ALEXANDRU CICALDAU'NUN TRANSFERİNE RET

Alexandru Cicaldau'nun menajeri Victor Becali, Sampdoria'dan oyuncuya gelen teklifin doğru olduğunu ifade etmişti.

4Galatasarayda son dakika transfer gelişmesi Sampdoria teklifini sundu yönetim kararını verdi: Alexandru Cicaldau bu haberle yıkıldı...

Lâkin Galatasaray'ın gelen transfer teklifini reddettiği belirtildi. Cicaldou bu sezon başında sarı kırmızılılara 6.5 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.

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CICALDAU'NUN GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray ile 33 maça çıkan Alexandru Cicaldau, Süper Lig 'de 4 gol 2 asistlik performans gösterdi. Avrupa Ligi'nde 6 maça çıkan Romanyalı yıldız 1 gol atma başarısı gösterdi.

6Galatasarayda son dakika transfer gelişmesi Sampdoria teklifini sundu yönetim kararını verdi: Alexandru Cicaldau bu haberle yıkıldı...

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