Galatasaray'da Son Dakika! Dursun Özbek başkan Fatih Terim yeni teknik direktör

"Campos son 10 yılın dünyadaki en önde gelen futbol dehalarından biri… 2017’de Monaco’yu, geçen yıl da bir kasaba takımı olan Lille’i şampiyon yaptı. Hem de kadrosunda Messi’nin ve Mbappe’nin yer aldığı PSG gibi bir devi ezip geçerek… Bunu yaparken de Lille’de 55 milyon Euro’luk bir takım kurdu, bunu 300 milyon Euro’ya sattı. Monaco’da 80-90 milyon Euro’luk bir takım kurdu, onu da 400 milyon Euro’ya sattı. Stratejik satın almalar ve stratejik futbolcu transferleriyle her iki takımı da şampiyonluğa götürdü. Tüm bunların yanında bu kulüpleri, ekonomik olarak da dünyanın önde gelen en zengin kulüplerinden biri haline getirdi.”