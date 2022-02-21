• 21 Şubat 2022 - 12:51 • Son Güncelleme:
Galatasaray'da sıcak gelişme! Arda Turan Fatih Terim'le yemekte Sensibile tarihi transfer operasyonu için Göztepe'de!
Bu akşam Göztepe ile son derece kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da kadro dışı kalan Arda Turan'ın Fatih Terim'le yemekte buluşması camiada homurdanmalara yol açarken, yeni Sportif Direktör Sensibile'nin mücadeleyi yerinden takip etme durumu transfer operasyonunun habercisi oldu.
• 21 Şubat 2022 - 12:51 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'da, geçtiğimiz haftalarda yolların ayrıldığı Fatih Terim, eski teknik ekibi ile buluştu. Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, eski idari direktör Şükrü Hanedar, yardımcı antrenör Necati Ateş ve idari menajer yardımcısı Mert Çetin, teknik direktör Fatih Terim'le yemekte bir araya geldiler.
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Dört isim, buluşma sonrasında Instagram'dan Fatih Terim'le olan fotoğraflarını paylaştılar. Bu arada bilinen bir sakatlığı bulunmayan Arda Turan, Domenec Torrent tarafından Göztepe maçının kadrosuna alınmamıştı.
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Galatasaray'da sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile getirildi. Sportif danışman Luis Campos'un önerisiyle anlaşma yapılan İtalyan futbol adamı, daha önce Juventus, Verona, Palermo ve Roma gibi takımlarda da görev aldı.
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