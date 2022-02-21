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GalatasarayGalatasaray'da sıcak gelişme! Arda Turan Fatih Terim'le yemekte Sensibile tarihi transfer operasyonu için Göztepe'de!
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da sıcak gelişme! Arda Turan Fatih Terim'le yemekte Sensibile tarihi transfer operasyonu için Göztepe'de!
• 21 Şubat 2022 - 12:51 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da sıcak gelişme! Arda Turan Fatih Terim'le yemekte Sensibile tarihi transfer operasyonu için Göztepe'de!

Bu akşam Göztepe ile son derece kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da kadro dışı kalan Arda Turan'ın Fatih Terim'le yemekte buluşması camiada homurdanmalara yol açarken, yeni Sportif Direktör Sensibile'nin mücadeleyi yerinden takip etme durumu transfer operasyonunun habercisi oldu.

• 21 Şubat 2022 - 12:51 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda sıcak gelişme Arda Turan Fatih Terimle yemekte Sensibile tarihi transfer operasyonu için Göztepede
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Galatasaray'da, geçtiğimiz haftalarda yolların ayrıldığı Fatih Terim, eski teknik ekibi ile buluştu. Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, eski idari direktör Şükrü Hanedar, yardımcı antrenör Necati Ateş ve idari menajer yardımcısı Mert Çetin, teknik direktör Fatih Terim'le yemekte bir araya geldiler.

2Galatasarayda sıcak gelişme Arda Turan Fatih Terimle yemekte Sensibile tarihi transfer operasyonu için Göztepede

Dört isim, buluşma sonrasında Instagram'dan Fatih Terim'le olan fotoğraflarını paylaştılar. Bu arada bilinen bir sakatlığı bulunmayan Arda Turan, Domenec Torrent tarafından Göztepe maçının kadrosuna alınmamıştı.

3Galatasarayda sıcak gelişme Arda Turan Fatih Terimle yemekte Sensibile tarihi transfer operasyonu için Göztepede

Galatasaray'da sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile getirildi. Sportif danışman Luis Campos'un önerisiyle anlaşma yapılan İtalyan futbol adamı, daha önce Juventus, Verona, Palermo ve Roma gibi takımlarda da görev aldı.

4Galatasarayda sıcak gelişme Arda Turan Fatih Terimle yemekte Sensibile tarihi transfer operasyonu için Göztepede

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "17 Şubat 2022 tarihi itibarıyla, Futbol A Takımı Sportif Direktörlüğü görevine, bu alanda çok büyük tecrübesi ve bilgi birikimi bulunan, dünyanın sayılı isimlerinden Pasquale Sensibile'yi getirmiş bulunmaktayız" denildi.

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G.Saray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile kısa sürede büyük bir tartışma yarattı. İtalyan futbol adamının tecrübesiz olması ve son olarak İtalya Serie C takımlarında görev alması taraftarların canını sıkmıştı.

6Galatasarayda sıcak gelişme Arda Turan Fatih Terimle yemekte Sensibile tarihi transfer operasyonu için Göztepede

Yeni teknik direktör Domenec Torrent, Sensibile'ye bağlı olarak çalışacak. Sportif Direktör Sensibile, Campos'a rapor verecek. En tepedeki isim Başkan Burak Elmas da çalışmaları denetleyecek.

7Galatasarayda sıcak gelişme Arda Turan Fatih Terimle yemekte Sensibile tarihi transfer operasyonu için Göztepede

Alınan bilgiye göre Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray'da yeni Sportif Direktör Pasquale Sensibile de karşılaşmayı tribünden izleyecek.

8Galatasarayda sıcak gelişme Arda Turan Fatih Terimle yemekte Sensibile tarihi transfer operasyonu için Göztepede

Yanında getirdiği yabancı scout ile görevine başlayan İtalyan futbol adamı, sarı-kırmızılı takımı İzmir'de izleyecek ve eksiklerini tespit etmeye çalışacak.

9Galatasarayda sıcak gelişme Arda Turan Fatih Terimle yemekte Sensibile tarihi transfer operasyonu için Göztepede

Transfer raporu hazırlayacak olan Sensibile daha sonra bunu başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'la paylaşacak.

10Galatasarayda sıcak gelişme Arda Turan Fatih Terimle yemekte Sensibile tarihi transfer operasyonu için Göztepede

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