Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! Koltukları tekmeledi, Domenec Torrent'le ilgili bomba gelişme: 2 maç sonra...

"BAŞKANLA GÖRÜŞME YAPTIK"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Başakşehir maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Başkan Burak Elmas ile görüştüğünü söyleyen Torrent, "İstanbul'da çok mutluyum. Daha da mutlu olduğum şey Galatasaray'da çalışmak. Ben şanslıyım çünkü Twitter'a, Instagram'a bakmam. İnterneti okumam. Başkanla dün bir görüşme yaptık ama takımın durumu hakkında konuştuk. Dışarıda yazılan şeyler hakkında bir görüşme geçmedi. Kalan 2 maçta mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.