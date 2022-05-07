Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! Koltukları tekmeledi, Domenec Torrent'le ilgili bomba gelişme: 2 maç sonra...
Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takımda Mostafa Mohamed, değişiklik sonrasında Torrent'e tepki gösterdi. Öte yandan Galatasaray kulübü yöneticisinden Torrent'in geleceğiyle ilgili son dakika açıklaması geldi.
Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz sona ererken Galatasaray kulübesinde yaşanan kriz kameralara yansıdı.
TORRENT'E DEĞİŞİKLİK TEPKİSİ
Müsabakaya ilk 11'de başlayan Mostafa Mohamed 68. dakikada değişiklik tablesında kendisini görünce kısa süreli moral bozukluğu yaşadı.
"BAŞKANLA GÖRÜŞME YAPTIK"
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Başakşehir maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Başkan Burak Elmas ile görüştüğünü söyleyen Torrent, "İstanbul'da çok mutluyum. Daha da mutlu olduğum şey Galatasaray'da çalışmak. Ben şanslıyım çünkü Twitter'a, Instagram'a bakmam. İnterneti okumam. Başkanla dün bir görüşme yaptık ama takımın durumu hakkında konuştuk. Dışarıda yazılan şeyler hakkında bir görüşme geçmedi. Kalan 2 maçta mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.