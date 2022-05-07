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GalatasarayGalatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! Koltukları tekmeledi, Domenec Torrent'le ilgili bomba gelişme: 2 maç sonra...
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! Koltukları tekmeledi, Domenec Torrent'le ilgili bomba gelişme: 2 maç sonra...
• 07 Mayıs 2022 - 23:00 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! Koltukları tekmeledi, Domenec Torrent'le ilgili bomba gelişme: 2 maç sonra...

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takımda Mostafa Mohamed, değişiklik sonrasında Torrent'e tepki gösterdi. Öte yandan Galatasaray kulübü yöneticisinden Torrent'in geleceğiyle ilgili son dakika açıklaması geldi.

• 07 Mayıs 2022 - 23:00 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda Mostafa Mohamed krizi Koltukları tekmeledi, Domenec Torrentle ilgili bomba gelişme: 2 maç sonra...
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Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz sona ererken Galatasaray kulübesinde yaşanan kriz kameralara yansıdı.

2BELÖZOĞLUNDAN TEK DEĞİŞİKLİK

BELÖZOĞLU'NDAN TEK DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 35. haftada 3-2 kazandıkları Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

3Galatasarayda Mostafa Mohamed krizi Koltukları tekmeledi, Domenec Torrentle ilgili bomba gelişme: 2 maç sonra...

Genç teknik adam, takımını Galatasaray karşısına Volkan Babacan, Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Efe Arda Koyuncu, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Trezeguet, Fredrik Guldbrandsen 11'i ile çıkardı.

4TARİHE GEÇTİ

TARİHE GEÇTİ

Mücadelede forma giyen 16 yaşındaki Efe Arda Koyuncu, Başakşehir kulüp tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncusu unvanını aldı.

5TORRENTE DEĞİŞİKLİK TEPKİSİ

TORRENT'E DEĞİŞİKLİK TEPKİSİ

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Mostafa Mohamed 68. dakikada değişiklik tablesında kendisini görünce kısa süreli moral bozukluğu yaşadı.

6Galatasarayda Mostafa Mohamed krizi Koltukları tekmeledi, Domenec Torrentle ilgili bomba gelişme: 2 maç sonra...

Mısırlı yıldız kenara gelirken oyuna Gomis dahil oldu.

7Galatasarayda Mostafa Mohamed krizi Koltukları tekmeledi, Domenec Torrentle ilgili bomba gelişme: 2 maç sonra...

Mohamed, yedek kulübesine geldikten sonra bir anda sinirlenip koltukları tekmeledikten sonra içeri gitti. O anlar kameralara yansıdı.

8TEKRAR GELDİ

TEKRAR GELDİ

Soyunma odasına giden Mısırlı futblcu daha sonrasında tekrar sahaya dönerek kulübeye oturdu.

9BAŞKANLA GÖRÜŞME YAPTIK

"BAŞKANLA GÖRÜŞME YAPTIK"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Başakşehir maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Başkan Burak Elmas ile görüştüğünü söyleyen Torrent, "İstanbul'da çok mutluyum. Daha da mutlu olduğum şey Galatasaray'da çalışmak. Ben şanslıyım çünkü Twitter'a, Instagram'a bakmam. İnterneti okumam. Başkanla dün bir görüşme yaptık ama takımın durumu hakkında konuştuk. Dışarıda yazılan şeyler hakkında bir görüşme geçmedi. Kalan 2 maçta mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

101 SENEMİZ DAHA VAR

"1 SENEMİZ DAHA VAR"

Geleceğiyle ilgili konuşan İspanyol çalıştırıcı, "1 senemiz daha var Galatasaray'da. Onun üzerine konuşmalar yaptık. İsmi Galatasaray olan çok önemli bir kulübü temsil ediyoruz burada. Kazanır, kaybedersiniz ama tutumunuz böyle olmalı." dedi.

11KIRMIZI: TORRENT 2 MAÇ DAHA KALACAK

KIRMIZI: TORRENT 2 MAÇ DAHA KALACAK

Maçın ardından Galatasaray yöneticisi Nihat Kırmızı DHA'ya yaptığı açıklamda: "Domenec Torrent 2 maç daha kalacak. Sonrasına bakacağız. Kısmet." ifadelerini kullandı.

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