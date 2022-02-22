Galatasaray'da ilk ayrılık! Yıldız futbolcu eşyalarını topladı bile

Galatasaray Yönetimi'nin Oğulcan Çağlayan örneğini dikkate aldığını vurgulayan Tüzemen, "Oğulcan olayı gibi olmasın diye dikkat ediliyor. Rahmetli Mustafa Cengiz, "Üç avukat bize Rize ile bir problem olmadığını söyledi" demişti. Sonra öyle olmadı. Rize'yle Galatasaray'ın arası gerildi, Tahkim para ödemeyi şart koştu. Şimdi de Oğulcan kiralandı. Bu tezgaha düşmemek lazım. Morutan olayında da hassasiyet Oğulcan olayı gibi olmasın diye biliyorum. Galatasaray riske girmesin diye oynamadı." şeklinde konuştu.