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GalatasarayGalatasaray'da ilk ayrılık! Yıldız futbolcu eşyalarını topladı bile
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da ilk ayrılık! Yıldız futbolcu eşyalarını topladı bile
• 22 Şubat 2022 - 09:59 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da ilk ayrılık! Yıldız futbolcu eşyalarını topladı bile

Göztepe maçı kadrosuna alınmayan ve kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayan 22 yaşındaki futbolcuyla yollar ayrılıyor. Sportif Direktör Sensibile yetenekli kanat oyuncusuna yeni takım bakıyor...

• 22 Şubat 2022 - 09:59 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda ilk ayrılık Yıldız futbolcu eşyalarını topladı bile
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Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren Galatasaray'da, sezon başında yapılan transferler de tartışılmaya devam ediyor.

2Galatasarayda ilk ayrılık Yıldız futbolcu eşyalarını topladı bile

Fatih Terim'in ısrarla istediği Nelsson, Cicaldau ve Morutan için yaklaşık 20 milyon Euro ödenmiş ancak bu isimlerden beklenen katkı alınamamıştı.

3Galatasarayda ilk ayrılık Yıldız futbolcu eşyalarını topladı bile

26. haftada oynanan ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray Göztepe'yi 3-2 mağlup ederken, Morutan kadroya dahil edilmemişti.

4Galatasarayda ilk ayrılık Yıldız futbolcu eşyalarını topladı bile

Rumen basınına göre; Morutan'ın performansından mutsuz olan Torrent, oyuncusundan vazgeçti. Bu doğrultuda sportif direktör Pasquale Sensibile'nin, Morutan'ın kiralanması için takım aradığı kaydedildi.

5Galatasarayda ilk ayrılık Yıldız futbolcu eşyalarını topladı bile

Futbol yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçın ardından A Spor'da çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

6Galatasarayda ilk ayrılık Yıldız futbolcu eşyalarını topladı bile

Alpaslan Öztürk'ün kadroya alınmaması üzerine konuşan Tüzemen, "Alpaslan tepki çekmesin diye kadroya alınmadı. Gerilimli bir maç olacağı için." dedi.

7Galatasarayda ilk ayrılık Yıldız futbolcu eşyalarını topladı bile

Olimpiu Morutan'ın oynamama sebebinin teknik bir tercih olmadığını dile getiren Levent Tüzemen, "Morutan da gelmedi. Onunla ilgili de bir iddia duydum. Rumen takımlarının kendi aralarında bir anlaşmazlık var. Galatasaray'ın ödemesinin kendilerine yapılmasını isteyen bir Rumen kulübü var. Problem olmasın diye oyuncuyu kurtarmak adına alınmadı kadroya. Teknik bir tercih değildi." ifadelerini kullandı.

8Galatasarayda ilk ayrılık Yıldız futbolcu eşyalarını topladı bile

Galatasaray Yönetimi'nin Oğulcan Çağlayan örneğini dikkate aldığını vurgulayan Tüzemen, "Oğulcan olayı gibi olmasın diye dikkat ediliyor. Rahmetli Mustafa Cengiz, "Üç avukat bize Rize ile bir problem olmadığını söyledi" demişti. Sonra öyle olmadı. Rize'yle Galatasaray'ın arası gerildi, Tahkim para ödemeyi şart koştu. Şimdi de Oğulcan kiralandı. Bu tezgaha düşmemek lazım. Morutan olayında da hassasiyet Oğulcan olayı gibi olmasın diye biliyorum. Galatasaray riske girmesin diye oynamadı." şeklinde konuştu.

9Galatasarayda ilk ayrılık Yıldız futbolcu eşyalarını topladı bile

Sarı-Kırmızılılar'da başkan Burak Elmas, danışman Campos ve sportif direktör Sensibile bir araya geliyor. Daha önce planlanan toplantıda gelecek sezonla ilgili transferlerin masaya yatırılacağı ve teknik direktör Domenc Torrent'in vereceği raporun görüşüleceği öğrenildi.

10Galatasarayda ilk ayrılık Yıldız futbolcu eşyalarını topladı bile

Campos'un gelecek sezon için önerdiği 40 oyuncudan 12'siyle temasa geçildiği bildirilmişti. Diğer oyuncularla ilgili de gelişmelerin görüşüleceği, ayrıca İspanyol hocanın önümüzdeki sezon için takım yapılanması hakkındaki fikirlerinin değerlendirileceği kaydedildi.

11Galatasarayda ilk ayrılık Yıldız futbolcu eşyalarını topladı bile

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