Galatasaray'da ilk ayrılık! Yıldız futbolcu eşyalarını topladı bile
Göztepe maçı kadrosuna alınmayan ve kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayan 22 yaşındaki futbolcuyla yollar ayrılıyor. Sportif Direktör Sensibile yetenekli kanat oyuncusuna yeni takım bakıyor...
Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren Galatasaray'da, sezon başında yapılan transferler de tartışılmaya devam ediyor.
Fatih Terim'in ısrarla istediği Nelsson, Cicaldau ve Morutan için yaklaşık 20 milyon Euro ödenmiş ancak bu isimlerden beklenen katkı alınamamıştı.
Rumen basınına göre; Morutan'ın performansından mutsuz olan Torrent, oyuncusundan vazgeçti. Bu doğrultuda sportif direktör Pasquale Sensibile'nin, Morutan'ın kiralanması için takım aradığı kaydedildi.
Olimpiu Morutan'ın oynamama sebebinin teknik bir tercih olmadığını dile getiren Levent Tüzemen, "Morutan da gelmedi. Onunla ilgili de bir iddia duydum. Rumen takımlarının kendi aralarında bir anlaşmazlık var. Galatasaray'ın ödemesinin kendilerine yapılmasını isteyen bir Rumen kulübü var. Problem olmasın diye oyuncuyu kurtarmak adına alınmadı kadroya. Teknik bir tercih değildi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Yönetimi'nin Oğulcan Çağlayan örneğini dikkate aldığını vurgulayan Tüzemen, "Oğulcan olayı gibi olmasın diye dikkat ediliyor. Rahmetli Mustafa Cengiz, "Üç avukat bize Rize ile bir problem olmadığını söyledi" demişti. Sonra öyle olmadı. Rize'yle Galatasaray'ın arası gerildi, Tahkim para ödemeyi şart koştu. Şimdi de Oğulcan kiralandı. Bu tezgaha düşmemek lazım. Morutan olayında da hassasiyet Oğulcan olayı gibi olmasın diye biliyorum. Galatasaray riske girmesin diye oynamadı." şeklinde konuştu.
Sarı-Kırmızılılar'da başkan Burak Elmas, danışman Campos ve sportif direktör Sensibile bir araya geliyor. Daha önce planlanan toplantıda gelecek sezonla ilgili transferlerin masaya yatırılacağı ve teknik direktör Domenc Torrent'in vereceği raporun görüşüleceği öğrenildi.