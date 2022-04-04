Galatasaray'da flaş Muslera ve Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İki yıldız derbide...
Fatih Karagümrük karşısında eski günlerine geri dönüş sinyali veren ve çıkardığı penaltıyla güçlü rakibini maça ortak etmeyen Fernando Muslera ile 35.dakikada sakatlanarak oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu'nda flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte Galatasaray'dan son dakika bilgileri...
Camia olarak zor günler geçiren Galatasaray, önceki gün ligde Karagümrük'ü 2-0 yenerek rahat bir nefes aldı. Sarı kırmızılıların aldığı üç puanda Muslera imzası vardı.
Sarı-kırmızılı takımın başkanı Burak Elmas, haklarında çıkan dava haberleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Elmas, "Olağan Genel Kurul’da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır. Bu tür asılsız haberleri servis etmeyi alışkanlık haline getiren ve iktidar hırsları ile Galatasaray’da kaos oluşturanların aynı otelde buluşmaları da tesadüf değildir.
Galatasaray’ın iç siyasetini dizayn ederek ve geçmişten gelen darbeci zihniyetiniz ile bozulan çarklarınız tekrar düzelir zannetmiş olabilirsiniz ama buna hayatta olduğum sürece izin vermeyeceğim. Muhtemel adaylar hakkında özel evraklar hazırlayarak basına servis edeceklerini duydum. Bu evrakları daha önce bana da getirdiler ve ben şahitler huzurunda kullanmayı reddettim. O evrakları medyada görürsem isminizi de açıklarım! Galatasaray’ı dizayn edemeyeceksiniz" dedi.
2020'de bacağı kırılan Muslera için 'dönüşü eskisi gibi olmaz' dendi, sonrada Sivas maçında çapraz bağları esneyince 'forma bulamaz' yorumları yapıldı. Ama azmiyle zor günleri geride bıraktı. Özel çalışmalar yapan başarılı kaleci alçıları varken salonda göz, adale sistemi, koordinasyon, algılama ve karar verme üzerinde idman yaptı.
Fatih Karagümrük karşısında bu sezon 54. maçına çıkan Kerem Aktürkoğlu kasığından sakatlanırken, derbi öncesi herkesi endişelendirdi.
Galatasaray ile beraber Milli Takım formasıyla bu sezon yoğun mesai harcayan ve değerine değer katan 23 yaşındaki futbolcunun vücudu sonunda sıkıntı yaşadı. Üstü üste zorluk derecesi yüksek maçlarda, büyük sorumluluklar alan ve üst üste deparlar atan genç futbolcunun Fenerbahçe maçında takımdaki yerini alıp almayacağı bugün yapılacak kontroller sonrası belli olacak.
Kerem Aktürkoğlu bu sezon ligde 30 maçta toplam 2332 dakika forma giydi. Avrupa Ligi’nde 8, Avrupa Ligi Elemeleri’nde 4 maçta forma giyen Kerem, Şampiyonlar Ligi Elemeleri’nde de 2 maçta takımdaki yerini aldı. Kerem, Türkiye Kupası’nda da bir maçta oynadı. Dünya Kupası Elemeleri’nde 7 karşılaşmada ay-yıldızlı formayı giyen Kerem Aktürkoğlu, Dünya Kupası play-offunda da Portekiz karşısına çıktı. Kerem bir özel maçta da milli formayı giydi.
TORREN KENDİ ÖNÜNE BAKIYOR
Böylece Galatasaray’ın yıldız ismi, daha nisan ayının başında 54. maçına çıkmış oldu.Fatih Karagümrük galibiyetiyle nefes alan Galatasaray’da Teknik Direktör Domanec Torrent sadece işine bakıyor.
Kendisini göreve getiren yönetimin seçim kararı alması ve muhtemel adayların kendisiyle çalışmayacağı yönündeki haberlere aldırış etmeyen Torrent’in, “Ben profesyonel bakıyorum konuya. Ligin sonuna kadar en iyi şekilde işimizi yapmaya çalışacağız. Seçim işleri benim konum değil ve odaklandığım tek konu takımım” dediği öğrenildi. Bu arada dün takıma izin veren 59 yaşındaki çalıştırıcı, bugünkü çalışmayı da 17.00’a koyarak takıma derbi öncesi dinlenme fırsatı tanıdı.