Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ten sonra sürpriz aday: Dilerim ikna olur seçime katılırlar...
Galatasaray'da gözler 30 Nisan tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurula çevrildi. Burak Elmas ve yönetim kurulu, 26 Mart Cumartesi günü yapılan ve yaklaşık 24 saat süren olağan genel kurulda idari anlamda ibra edilmedi ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas seçim kararı aldığını açıkladı.
Galatasaray'da 26 Mart Cumartesi günü yapılan olağan genel kurulda Burak Elmas ve yönetimi mali açıdan ibra edilirken idari anlamda ibrasızlıkla karşılaştı. İdari ibrasızlığın ardından Galatasaray'da olağanüstü seçim kararı alındı ve adaylar netlik kazanmaya başladı. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk adaylıklarını resmen açıklarken sürpriz bir hazırlık olduğu ortaya çıktı.
ADAYLAR NETLİK KAZANDI
Galatasaray'dan yapılan açıklamada olağanüstü seçimli genel kurulun 30 Nisan tarihinde yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada "Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır." denildi.
Bu açıklamanın ardından başkan adayları netlik kazanmaya başladı. Sarı Kırmızılılarda ilk olarak Metin Öztürk adaylığını açıklamıştı. Önceki gün de Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa adaylığını açıklayan isim oldu. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas'ın kazandığı başkanlık yarışında aday olan isimler arasında yer alıyorlardı.
Ünal Aysal tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;Genel Kurul ve Divan Kurulu üyesi olduğum Galatasaray Spor Kulübümüzün 27 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilen Mali Genel Kurulu sonrası Sayın Burak Elmas ve Başkanı olduğu Yönetim Kurulu erken seçim kararı aldı. Gerek kulüp üyeleri olan dostlarım, gerekse geçmişteki bizim başarılı dönemimize özlem duyan taraftarlarımızdan gelen tekrar Başkanlık görevine talip olmam konusundaki yoğun öneri, talep ve teveccühlere teşekkür ediyorum.
Bugün kulübümüzün ve Türk sporunun geldiği noktada bu hizmeti bir Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri olarak kaptan köşkünden vermek yerine, arkadaşlarımla beraber aktif birer üye olarak makine dairesinde çalışmanın, başarının sürekli olabilmesi için gerekli yapısal reformların temel kurgusunu hazırlamanın daha etkin ve kulübümüz için daha faydalı olacağı kanaatine vardık.
Kendi yönümden de baktığımda, Genel Kurulun iradesi ve ortak aklını yılda bir yerine, sürekli bir şekilde aksettirecek bir ara onay ve gözetim organı tesis edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Buna benzer yapısal reformlar gerçekleştirilmeden, farklı sonuçlar elde edilebileceğine inanmadığım için mevcut durumda başkan adayı olmak yerine, arka planda kalarak kulübüme bilgi ve tecrübelerimle destek sağlamaya çalışmamın bu günün gerçeklerine daha uygun olacağını düşünüyorum.
DURSUN ÖZBEK'E 'BAŞKAN OL' BASKISI
Galatasaray'da Dursun Özbek'in henüz aday olup olmadığı netlik kazanmazken camiadan 'Başkan ol' baskıları sürüyor. Maddi anlamda eli oldukça kuvvetli olan Dursun Özbek'in de liste oluşturma aşamasında olduğu ifade edilirken yapılacak seçimlerin çok adaylı olması durumunda seçimlere girmeyeceği iddia edildi. Dursun Özbek'in mutlaka kazanacağı bir seçime girmek istediği ifade ediliyor.
Osman Şenher'in yazısı şu şekilde;"İnşallah Galatasaray’a huzur gelir. Sekiz aylık Başkan Burak Elmas’ın görevi bırakması istendi. O da direnmedi, hemen seçim kararını aldı.Bu onurlu bir davranış... İsteseydi, “Denetleme kurulu hem mali hem idari yönden ibra edildi” deyip emsal göstererek mahkemeden, idari ibrasızlığı kaldırıp görevine devam ederdi. Doğru bir davranış göstererek bunu yapmadı.
2022 yılı bütçesi de ibra edilmedi. Bunun üzerine hemen seçim kararı aldı. Şimdi de insanlar diyor ki; neden bu kadar erken seçim kararı aldı. Adamın kasasında para yok, olsa da harcayamayacak. Futbolcuların ücretlerini bile ödeyemeyecek. Ne yapacaktı, mayıs sonuna mı seçim kararı alacaktı? Hakikaten bu G.Saray’ı bundan sonraki süreçte Allah korusun.
İsimlerini şu an açıklamıyorum. Bunun da tek sebebi, oluşum gerçekleşsin doğru haber vermiş olayım diye. Ama 1-2 gün içinde seçime katılıp katılmayacağını hepiniz duyacaksınız. Dilerim bu insanların adları duyulduğu zaman, ‘Şunu teknik direktör yapın, şunu sportif direktör yapın, bu insandan yönetici olur mu?’ gibilerinden yangın tayfası ortalığı ayağa kaldırmaz.
Tabii ben bunları yazıyorum, okuyunca birçok kişi rahatsızlık duyacak. Ama yapacak bir şey yok, doğrusu bu. 30 milyon taraftar ve camia artık tek vücut olmazsa sorunlar daha da artar. En önemlisi, yeni spor yasası çıkıyor. Eylül ayında mecliste kabul edilecek. O yasa çıkınca artık sırf Galatasaray değil, bütün kulüpler ne başkan ne yönetici bulamayacak.
Size şöyle anlatayım, gelen başkan 100 milyon lira ile kulübü devraldı. Her artı parayı cebinden ödeyecek. Hani neden daha fazla transfer yapılmadı diyenler var ya, o zaman gık çıkaramayacaklar. Hangi futbolcu alınırsa, kaderlerine razı olacaklar. İyi veya kötü futbolcu fark etmez. Herkes kendini buna hazırlasın."