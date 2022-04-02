Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ten sonra sürpriz aday: Dilerim ikna olur seçime katılırlar...

Kulübe bir şey olur mu? Kesinlikle olmaz. Bir atılım yapabilir mi? Bu da çok zor. İki başkan adayı var şu an... Biri Eşref Hamamcıoğlu, diğeri Metin Öztürk. Seçilen aday ancak borçları öder, takımı ayakta tutmaya çalışır. Onların da sonu Burak Elmas gibi olur.