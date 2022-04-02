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GalatasarayGalatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ten sonra sürpriz aday: Dilerim ikna olur seçime katılırlar...
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ten sonra sürpriz aday: Dilerim ikna olur seçime katılırlar...
• 02 Nisan 2022 - 12:43 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ten sonra sürpriz aday: Dilerim ikna olur seçime katılırlar...

Galatasaray'da gözler 30 Nisan tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurula çevrildi. Burak Elmas ve yönetim kurulu, 26 Mart Cumartesi günü yapılan ve yaklaşık 24 saat süren olağan genel kurulda idari anlamda ibra edilmedi ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas seçim kararı aldığını açıkladı.

• 02 Nisan 2022 - 12:43 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürkten sonra sürpriz aday: Dilerim ikna olur seçime katılırlar...
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Galatasaray'da 26 Mart Cumartesi günü yapılan olağan genel kurulda Burak Elmas ve yönetimi mali açıdan ibra edilirken idari anlamda ibrasızlıkla karşılaştı. İdari ibrasızlığın ardından Galatasaray'da olağanüstü seçim kararı alındı ve adaylar netlik kazanmaya başladı. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk adaylıklarını resmen açıklarken sürpriz bir hazırlık olduğu ortaya çıktı.

2ADAYLAR NETLİK KAZANDI

ADAYLAR NETLİK KAZANDI

Galatasaray'dan yapılan açıklamada olağanüstü seçimli genel kurulun 30 Nisan tarihinde yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada "Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır." denildi.

3Galatasarayda Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürkten sonra sürpriz aday: Dilerim ikna olur seçime katılırlar...

Bu açıklamanın ardından başkan adayları netlik kazanmaya başladı. Sarı Kırmızılılarda ilk olarak Metin Öztürk adaylığını açıklamıştı. Önceki gün de Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa adaylığını açıklayan isim oldu. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas'ın kazandığı başkanlık yarışında aday olan isimler arasında yer alıyorlardı.

4ÜNAL AYSAL ADAY OLMAYACAK

ÜNAL AYSAL ADAY OLMAYACAK

Galatasaray'da en çok merak edilen konu Ünal Aysal'ın aday olup olmayacağıydı. Aysal önceki gün yaptığı yazılı açklamada başkanlığa aday olmayacağını duyurdu.

5Galatasarayda Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürkten sonra sürpriz aday: Dilerim ikna olur seçime katılırlar...

Ünal Aysal tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;Genel Kurul ve Divan Kurulu üyesi olduğum Galatasaray Spor Kulübümüzün 27 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilen Mali Genel Kurulu sonrası Sayın Burak Elmas ve Başkanı olduğu Yönetim Kurulu erken seçim kararı aldı. Gerek kulüp üyeleri olan dostlarım, gerekse geçmişteki bizim başarılı dönemimize özlem duyan taraftarlarımızdan gelen tekrar Başkanlık görevine talip olmam konusundaki yoğun öneri, talep ve teveccühlere teşekkür ediyorum.

6Galatasarayda Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürkten sonra sürpriz aday: Dilerim ikna olur seçime katılırlar...

Bu vesile ile bu şerefli görevi daha önce deneyimlemiş bir kulüp üyesi olarak 117 yaşını idrak eden Galatasarayımıza bugünün gerçekleri doğrultusunda nasıl daha faydalı olabilirim diye tekrar ve detaylı düşünme fırsatı buldum.

7Galatasarayda Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürkten sonra sürpriz aday: Dilerim ikna olur seçime katılırlar...

Bugün kulübümüzün ve Türk sporunun geldiği noktada bu hizmeti bir Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri olarak kaptan köşkünden vermek yerine, arkadaşlarımla beraber aktif birer üye olarak makine dairesinde çalışmanın, başarının sürekli olabilmesi için gerekli yapısal reformların temel kurgusunu hazırlamanın daha etkin ve kulübümüz için daha faydalı olacağı kanaatine vardık.

8Galatasarayda Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürkten sonra sürpriz aday: Dilerim ikna olur seçime katılırlar...

Bulgu ve önerilerimizi yeni Başkan ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımız ile paylaşıp, sonra Divan ve Genel Kurulumuzun onaylarına sunmanın daha yararlı olacağına inanıyoruz.

9Galatasarayda Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürkten sonra sürpriz aday: Dilerim ikna olur seçime katılırlar...

Kendi yönümden de baktığımda, Genel Kurulun iradesi ve ortak aklını yılda bir yerine, sürekli bir şekilde aksettirecek bir ara onay ve gözetim organı tesis edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Buna benzer yapısal reformlar gerçekleştirilmeden, farklı sonuçlar elde edilebileceğine inanmadığım için mevcut durumda başkan adayı olmak yerine, arka planda kalarak kulübüme bilgi ve tecrübelerimle destek sağlamaya çalışmamın bu günün gerçeklerine daha uygun olacağını düşünüyorum.

10Galatasarayda Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürkten sonra sürpriz aday: Dilerim ikna olur seçime katılırlar...

Bu vesile ile tekrar bana gösterilen teveccüh ve desteğe teşekkür ediyor, seçilecek Başkan ve Yönetimine üstün başarılar diliyorum."

11DURSUN ÖZBEKE BAŞKAN OL BASKISI

DURSUN ÖZBEK'E 'BAŞKAN OL' BASKISI

Galatasaray'da Dursun Özbek'in henüz aday olup olmadığı netlik kazanmazken camiadan 'Başkan ol' baskıları sürüyor. Maddi anlamda eli oldukça kuvvetli olan Dursun Özbek'in de liste oluşturma aşamasında olduğu ifade edilirken yapılacak seçimlerin çok adaylı olması durumunda seçimlere girmeyeceği iddia edildi. Dursun Özbek'in mutlaka kazanacağı bir seçime girmek istediği ifade ediliyor.

12OSMAN ŞENHER: DİLERİM İKNA OLUP, SEÇİME KATILIRLAR

OSMAN ŞENHER: "DİLERİM İKNA OLUP, SEÇİME KATILIRLAR"

Milliyet Gazetesi yazarı Osman Şenher, Galatasaray'daki başkanlık seçimi hakkında önemli bir yazı kaleme aldı.

13Galatasarayda Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürkten sonra sürpriz aday: Dilerim ikna olur seçime katılırlar...

Osman Şenher'in yazısı şu şekilde;"İnşallah Galatasaray’a huzur gelir. Sekiz aylık Başkan Burak Elmas’ın görevi bırakması istendi. O da direnmedi, hemen seçim kararını aldı.Bu onurlu bir davranış... İsteseydi, “Denetleme kurulu hem mali hem idari yönden ibra edildi” deyip emsal göstererek mahkemeden, idari ibrasızlığı kaldırıp görevine devam ederdi. Doğru bir davranış göstererek bunu yapmadı.

14Galatasarayda Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürkten sonra sürpriz aday: Dilerim ikna olur seçime katılırlar...

2022 yılı bütçesi de ibra edilmedi. Bunun üzerine hemen seçim kararı aldı. Şimdi de insanlar diyor ki; neden bu kadar erken seçim kararı aldı. Adamın kasasında para yok, olsa da harcayamayacak. Futbolcuların ücretlerini bile ödeyemeyecek. Ne yapacaktı, mayıs sonuna mı seçim kararı alacaktı? Hakikaten bu G.Saray’ı bundan sonraki süreçte Allah korusun.

15Galatasarayda Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürkten sonra sürpriz aday: Dilerim ikna olur seçime katılırlar...

Kulübe bir şey olur mu? Kesinlikle olmaz. Bir atılım yapabilir mi? Bu da çok zor. İki başkan adayı var şu an... Biri Eşref Hamamcıoğlu, diğeri Metin Öztürk. Seçilen aday ancak borçları öder, takımı ayakta tutmaya çalışır. Onların da sonu Burak Elmas gibi olur.

16Galatasarayda Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürkten sonra sürpriz aday: Dilerim ikna olur seçime katılırlar...

Önceki gün bir telefon aldım. Yeni bir oluşum kuruluyormuş. 13 tane Galatasaray’ı seven kişi, 1.5’ar milyon euro kulübe hibe edip, güçlü bir yönetimle üçüncü aday olarak seçime katılmak için görüşmeler yapıyormuş. Dilerim ikna olurlar, seçime katılırlar.

17Galatasarayda Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürkten sonra sürpriz aday: Dilerim ikna olur seçime katılırlar...

İsimlerini şu an açıklamıyorum. Bunun da tek sebebi, oluşum gerçekleşsin doğru haber vermiş olayım diye. Ama 1-2 gün içinde seçime katılıp katılmayacağını hepiniz duyacaksınız. Dilerim bu insanların adları duyulduğu zaman, ‘Şunu teknik direktör yapın, şunu sportif direktör yapın, bu insandan yönetici olur mu?’ gibilerinden yangın tayfası ortalığı ayağa kaldırmaz.

18Galatasarayda Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürkten sonra sürpriz aday: Dilerim ikna olur seçime katılırlar...

Buradan palavra kesmiyor, nutuk da atmıyorum. Ama şu an futbolculara ödenecek paralar, bankalara ödenecek paralar, yapılacak transferler... Bunun altından kalkmak çok zor. Bu bir gerçek. Ortak akıl olmazsa, para bulunmazsa, gelecek sezon herkes, U19 ağırlıklı bir Galatasaray seyreder.

19Galatasarayda Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürkten sonra sürpriz aday: Dilerim ikna olur seçime katılırlar...

Tabii ben bunları yazıyorum, okuyunca birçok kişi rahatsızlık duyacak. Ama yapacak bir şey yok, doğrusu bu. 30 milyon taraftar ve camia artık tek vücut olmazsa sorunlar daha da artar. En önemlisi, yeni spor yasası çıkıyor. Eylül ayında mecliste kabul edilecek. O yasa çıkınca artık sırf Galatasaray değil, bütün kulüpler ne başkan ne yönetici bulamayacak.

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Size şöyle anlatayım, gelen başkan 100 milyon lira ile kulübü devraldı. Her artı parayı cebinden ödeyecek. Hani neden daha fazla transfer yapılmadı diyenler var ya, o zaman gık çıkaramayacaklar. Hangi futbolcu alınırsa, kaderlerine razı olacaklar. İyi veya kötü futbolcu fark etmez. Herkes kendini buna hazırlasın."

21Galatasarayda Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürkten sonra sürpriz aday: Dilerim ikna olur seçime katılırlar...

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