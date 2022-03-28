Galatasaray'da Cicaldau ve Morutan skandalı! Burak Elmas ile Fatih Terim'e öfke

TARAFTAR TEPKİLİ! 'BU PARALARI NASIL VERDİNİZ?'

Yönetimin açıkladığı rakamlara göre sezon başında bonservis ödenerek transfer edilen Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'a imza verildiği dikkat çekti. Sarı-Kırmızılılar'ın Cicaldau'ya 200 bin Euro, Morutan'a ise 300 bin Euro ödendiği açıklandı. Galatasaray böylece 5 yıl sonra bonservisiyle aldığı bir oyuncuya imza parası ödemiş oldu.