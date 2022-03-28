Galatasaray'da Cicaldau ve Morutan skandalı! Burak Elmas ile Fatih Terim'e öfke
Sezon başında Fatih Terim'in transfer listesinde bulunan ve Başkan Burak Elmas'ın çabalarıyla sarı kırmızılı forma giydirilen Cicaldau ile Morutan'a ödenen para camiayı şok etti. Bonservislerine toplamda 10 milyon euro'nun üzerinde bir rakam verildiği açıklanan Rumen futbolcularda bambaşka gerçekler ortaya çıktı.
Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabilen Beknaz, 2020-21 sezonunda Galatasaray alt yaş kategorilerinden U16'ya transfer oldu. 2021-22 sezonunda da önce U17 sonra U19'a geçti. Beknaz, bu sezon 5 müsabakada forma giydi.
TARAFTAR TEPKİLİ! 'BU PARALARI NASIL VERDİNİZ?'
Yönetimin açıkladığı rakamlara göre sezon başında bonservis ödenerek transfer edilen Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'a imza verildiği dikkat çekti. Sarı-Kırmızılılar'ın Cicaldau'ya 200 bin Euro, Morutan'a ise 300 bin Euro ödendiği açıklandı. Galatasaray böylece 5 yıl sonra bonservisiyle aldığı bir oyuncuya imza parası ödemiş oldu.
FATİH TERİM TRANSFER ETTİRMİŞTİ
Galatasaray'a yaz ayında katılan 2 oyuncu için dönemin teknik direktörü Fatih Terim yoğun şekilde ısrarcı olmuş ve basın karşısında isim açıklamıştı. Bu transferlerden Cicaldau Torrent döneminde de forma bulmaya devam ederken, Morutan ise Katalan hocanın gözüne giremedi.