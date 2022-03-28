Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GalatasarayGalatasaray'da Cicaldau ve Morutan skandalı! Burak Elmas ile Fatih Terim'e öfke
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da Cicaldau ve Morutan skandalı! Burak Elmas ile Fatih Terim'e öfke
• 28 Mart 2022 - 16:29 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da Cicaldau ve Morutan skandalı! Burak Elmas ile Fatih Terim'e öfke

Sezon başında Fatih Terim'in transfer listesinde bulunan ve Başkan Burak Elmas'ın çabalarıyla sarı kırmızılı forma giydirilen Cicaldau ile Morutan'a ödenen para camiayı şok etti. Bonservislerine toplamda 10 milyon euro'nun üzerinde bir rakam verildiği açıklanan Rumen futbolcularda bambaşka gerçekler ortaya çıktı.

• 28 Mart 2022 - 16:29 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda Cicaldau ve Morutan skandalı Burak Elmas ile Fatih Terime öfke
ABONE OL

Galatasaray'ın uzun yıllar kendisinden çok şey beklediği 16 yaşındaki futbolcu Beknaz Almazbekov'a müjde geliyor.

2Galatasarayda Cicaldau ve Morutan skandalı Burak Elmas ile Fatih Terime öfke

Kırgızistan basınında yer alan habere göre Beknaz Almazbekov, milli takımın geniş kadrosuna çağırılırken, aday kadroya girme fırsatı yakalayacak. İşte o haberin ayrıntıları...

3Galatasarayda Cicaldau ve Morutan skandalı Burak Elmas ile Fatih Terime öfke

"16 yaşındaki Bekaz Almazbekov, bir futbol dehası gibi. Türkiye'nin ünlü kulübü Galatasaray'ın U19 takımında oynuyor.

4Galatasarayda Cicaldau ve Morutan skandalı Burak Elmas ile Fatih Terime öfke

Kırgızistan milli takım teknik direktörü ve teknik heyeti, bu yeteneği yakından takip ediyor.

5Galatasarayda Cicaldau ve Morutan skandalı Burak Elmas ile Fatih Terime öfke

Ayrıca Beknaz Almazbekov'un, Kırgızistan aday kadrosundan, A Mili Takım'a yükselecek."

6Galatasarayda Cicaldau ve Morutan skandalı Burak Elmas ile Fatih Terime öfke

23 Haziran 2005'te Kırgızistan'da dünyaya gelen Beknaz, santrfor mevkinde forma giyiyor. Beknaz, tercih edilmesi halinde sağ ve sol kanatta da değerlendirilebiliyor.

7Galatasarayda Cicaldau ve Morutan skandalı Burak Elmas ile Fatih Terime öfke

Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabilen Beknaz, 2020-21 sezonunda Galatasaray alt yaş kategorilerinden U16'ya transfer oldu. 2021-22 sezonunda da önce U17 sonra U19'a geçti. Beknaz, bu sezon 5 müsabakada forma giydi.

8Galatasarayda Cicaldau ve Morutan skandalı Burak Elmas ile Fatih Terime öfke

Galatasaray'da Cumartesi günü gerçekleşen Mali Genel Kurul'da mali tablolar üyelere açıklanırken, Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan hakkında da şok gerçek ortaya çıktı. Galatasaray kulübü, Rumen oyuncular için imza ücreti ödendiğini açıkladı.

9TARAFTAR TEPKİLİ BU PARALARI NASIL VERDİNİZ

TARAFTAR TEPKİLİ! 'BU PARALARI NASIL VERDİNİZ?'

Yönetimin açıkladığı rakamlara göre sezon başında bonservis ödenerek transfer edilen Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'a imza verildiği dikkat çekti. Sarı-Kırmızılılar'ın Cicaldau'ya 200 bin Euro, Morutan'a ise 300 bin Euro ödendiği açıklandı. Galatasaray böylece 5 yıl sonra bonservisiyle aldığı bir oyuncuya imza parası ödemiş oldu.

10FATİH TERİM TRANSFER ETTİRMİŞTİ

FATİH TERİM TRANSFER ETTİRMİŞTİ

Galatasaray'a yaz ayında katılan 2 oyuncu için dönemin teknik direktörü Fatih Terim yoğun şekilde ısrarcı olmuş ve basın karşısında isim açıklamıştı. Bu transferlerden Cicaldau Torrent döneminde de forma bulmaya devam ederken, Morutan ise Katalan hocanın gözüne giremedi.

11Galatasarayda Cicaldau ve Morutan skandalı Burak Elmas ile Fatih Terime öfke

 

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Galatasaray'da Cicaldau ve Morutan skandalı! Burak Elmas ile Fatih Terim'e öfke

Galatasaray'da Cicaldau ve Morutan skandalı! Burak Elmas ile Fatih Terim'e öfke

Öyle açıklamalar yaptı ki Burak Elmas'ın önüne geçti! Abdurrahim Albayrak'ın Fatih Terim sözleri olay yarattı

Öyle açıklamalar yaptı ki Burak Elmas'ın önüne geçti! Abdurrahim Albayrak'ın Fatih Terim sözleri olay yarattı

'Burak Elmas' olayı Fenerbahçe'ye sıçradı! Aziz Yıldırım harekete geçti...

'Burak Elmas' olayı Fenerbahçe'ye sıçradı! Aziz Yıldırım harekete geçti...

Fenerbahçe'de son dakika! Ali Koç ikisini de silmişti kendilerine yeni kulüp buldular

Fenerbahçe'de son dakika! Ali Koç ikisini de silmişti kendilerine yeni kulüp buldular