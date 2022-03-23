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GalatasarayGalatasaray'a transferde yılın müjdesi! Yuhalanan oyuncu 8 milyon euro'ya gidiyor
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'a transferde yılın müjdesi! Yuhalanan oyuncu 8 milyon euro'ya gidiyor
• 23 Mart 2022 - 09:07 • Son Güncelleme:

Galatasaray'a transferde yılın müjdesi! Yuhalanan oyuncu 8 milyon euro'ya gidiyor

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilmesine karşın oynadığı futbol ve sergilediği performansla taraftarları hayal kırıklığına uğratan tecrübeli orta sahanın 8 milyon euro karşılığında Serie A'ya gidecek olması Galatasaray'da müjdeyle karşılandı. İşte sarı kırmızılı cephede o sıcak gelişme...

• 23 Mart 2022 - 09:07 • Son Güncelleme:
1Galatasaraya transferde yılın müjdesi Yuhalanan oyuncu 8 milyon euroya gidiyor
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Galatasaray 'dan kiralanan Yunus Akgün 1. Lig'de şampiyonluk yaşadığı Adana Demirspor'la bu kez Süper Lig'de fırtınalar estiriyor. 21 yaşındaki genç kanat oyuncusu harika performansı sonrası ilk kez A Milli Takım'a davet aldı. Yunus Galatasaray'a döneceği günü iple çekiyor. Yunus Akgün, Fanatik'e açıklamalarda bulundu.

28 gol, 14 asistlik harika performans. Bireysel performansının bu kadar artmasını nasıl açıklıyorsun

8 gol, 14 asistlik harika performans. Bireysel performansının bu kadar artmasını nasıl açıklıyorsun?

"Geçen sezon Adana Demirspor'da yaşadığımız şampiyonluk senesinde de 7 gol 1 asistle oynamıştım. Bana verilen güveni en iyi şekilde değerlendirdiğimi düşünüyorum. Geçen sene özgüvenim hocalarım ve başkanın bana inanmasıyla arttı ve bu sezon da kaldığı yerden devam etti. Bu sezon özellikle hocamın bana güvenmesi performansımı olumlu yönde etkiledi."

3Balotelli ile aranızdaki ilişki nasıl

Balotelli ile aranızdaki ilişki nasıl?

"Son derece yakın bir ilişkimiz var. Ağabey - kardeş gibiyiz ve bana özellikle saha içinde tecrübelerini aktarıyor ilk günden beri ve ondan her antrenmanda bir şeyler öğreniyorum."

4Montella hakkında neler söylemek istersin, sana nasıl bir katkısı oldu

Montella hakkında neler söylemek istersin, sana nasıl bir katkısı oldu?

"Taktik olarak ve oyun içinde enerjimi doğru kullanmam ile ilgili çok büyük katkısı oldu bana hocamın. Yeteneklerimi doğru ve zamanında nasıl kullanmam gerektiğini ilk günden beri bana anlatarak ve öğreterek beni geliştirmeye devam ediyor. Taktiksel yönden ondan çok şey öğrendim."

5Avrupa ve Montelladan dolayı İtalyan kulüplerinin ilgisi var. Düşüncen nedir

Avrupa ve Montella'dan dolayı İtalyan kulüplerinin ilgisi var. Düşüncen nedir?

Ben Galatasaray'ın oyuncusuyum ve sene sonunda kulübüme döneceğim. Avrupa'ya transfer olmak ya da beğenilmek, izlenmek çok güzel ama sezon bittiği zaman ben hâlâ Galatasaray'ın oyuncusuyum. Avrupa konusunda kulübümü de mutlu edecek bir teklif gelirse, menajerim ve ailemle bunu değerlendiririz."

6Galatasarayda yarım kalan bir hikayen var. Bu anlamda gelecek sezon geri döneceksin ne düşünüyorsun

Galatasaray'da yarım kalan bir hikayen var. Bu anlamda gelecek sezon geri döneceksin ne düşünüyorsun?

"Aslında yarım kalan bir hikayem yok, hikaye devam ediyor. Galatasaray benim evim ve ailemin bir parçası. Bazen böyle kısa ayrılıklar her iki tarafa da iyi gelebiliyor demek şu an için en doğrusu bence."

7Galatasaraya 2 gol attığın maç neler hissettin

Galatasaray'a 2 gol attığın maç neler hissettin?

"Karmaşık duygular yaşadım aslında. Ne sevinebildim ne üzülebildim. Bir tarafta bana değer katan Adana Demirspor, diğer tarafta beni ben yapan Galatasaray. Profesyonel hayatta bu tip çok örnek var, ben de bunu bu genç yaşta tecrübe edindim."

8Galatasaray taraftarına ne söylemek istersin

Galatasaray taraftarına ne söylemek istersin?

"Onlar, ben altyapıda oynarken bile bana çok destek oldular ilk günden beri. Umarım Galatasaray formasıyla tekrar onlarla Ali Sami Yen'de yeniden bir araya gelir, başarılı sezonlar geçirip, kupalar kazanırız."

9Ailenin kariyerine büyük katkısı var hep destek oldular. Bununla ilgili düşüncen ne

Ailenin kariyerine büyük katkısı var hep destek oldular. Bununla ilgili düşüncen ne?

"Onların emeği, desteği ve özverisi olmasaydı bugünlere gelemezdim. Zor zamanlarımda yanımda oldular ve en önemlisi almış olduğum kararlara saygı duydular."

10A Milli Takıma çağrıldığında neler hissettin O formayı giymek nasıl bir duygu

A Milli Takım'a çağrıldığında neler hissettin? O formayı giymek nasıl bir duygu?

"Daha önce yaklaşık 50 kez Milli Takım forması giydim U16'dan başlayarak. Şimdi ise Milli Takımlar'da olmanın en üst seviyesi olan A Milli Takım'a davet edildim. Her defasında çok mutlu olmuştum ve gurur duymuştum ama bu sefer çok daha gururlandım. Saha içinde bu sene gösterdiğim performansın fark edilmesi ve bir nevi ödüllendirilmesi çok güzel. İnşallah kariyerimin sonuna kadar devamlı A Milli Takım'ın başarısı için mücadele ederim."

11Portekiz ve İtalya maçları var. Düşüncen nedir

Portekiz ve İtalya maçları var. Düşüncen nedir?

"Bence en zorlu iki rakiple karşılaşacağız ama biz de çok kaliteli bir kadroya sahibiz. Milli Takım kadromuz hem Türkiye'de hem de Avrupa'da kendi takımlarında çok başarılı işler yapıyor. Motivasyonumuz ve hedefimiz belli, biraz da futbol şansı yanımızda olursa hedefimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum."

12Babası Erol Akgün: Milli Takımı bekliyorduk

Babası Erol Akgün: 'Milli Takımı bekliyorduk'

"Başta Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a, hocası Montella'ya, bütün yönetime ve Adana Demirspor taraftarına teşekkür ederiz. Yunus gittikçe bir adım daha yükseliyor. Adana Demirspor'da göstermiş olduğu başarıyı Galatasaray'da da göstereceğine ailesi olarak inanıyoruz ve her zaman arkasındayız. Her Türk futbolcu gibi A Milli Takım'da oynamak Yunus'un hayaliydi. Milli Takım'a seçilmesini bekliyorduk. Milli Takım'ın teknik heyetine teşekkür ederiz. Şans bulursa yararlı olacağına inancımız tam."

13Annesi Lütfiye Akgün: Küçüklüğünde eve girmezdi

Annesi Lütfiye Akgün: 'Küçüklüğünde eve girmezdi'

"Yunus küçüklüğünden beri futbol oynamaktan eve girmeyen bir çocuktu. Şu an hayalleri gerçek oldu. A Milli Takım'a seçildiği için çok mutluyuz, çok gururluyuz. Her zaman oğlumun arkasındayız."

14Galatasaraya transferde yılın müjdesi Yuhalanan oyuncu 8 milyon euroya gidiyor

Bu sezon hedeflerinin hiçbirine ulaşamayan Galatasaray’a, transferde sevindirici bir haber geldi... Sarı kırmızılılar, Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau’nun sezon sonu satışı konusunda İtalya’nın Sampdoria Kulübü ile anlaşmaya vardı...

15Galatasaraya transferde yılın müjdesi Yuhalanan oyuncu 8 milyon euroya gidiyor

Sezon başında Romanya’nın Universitatea Craiova takımından Transfer edilen Cicaldau’yu uzun süredir takip eden Sampdoria yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile temasa geçip, oyuncuya talip olduğunu resmen bildirdi.

16Galatasaraya transferde yılın müjdesi Yuhalanan oyuncu 8 milyon euroya gidiyor

Sampdoria’dan gelen bu talebin ardından teknik direktör Domenec Torrent’in görüşüne başvuran sarı kırmızılı yöneticiler, “Kulüp kâr edecekse satabilirsiniz” yanıtını alınca İtalyan kulübü ile masaya oturdu.

17Galatasaraya transferde yılın müjdesi Yuhalanan oyuncu 8 milyon euroya gidiyor

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Yapılan görüşmeler sonucunda bonservis bedeli için 8 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varıldı. Bundan sonra transferin gerçekleşmesi için bir tek şart bulunuyor. Sampdoria takımı Serie A’da kalırsa imzalar atılacak, küme düşmesi durumunda transfer rafa kalkacak.

18Galatasaraya transferde yılın müjdesi Yuhalanan oyuncu 8 milyon euroya gidiyor

Sampdoria, 30 haftası geride kalan Serie A’da 29 puanla 15. sırada yer alıyor. Küme düşme hattındaki Genoa ve Venezia takımlarıyla arasında 7 puan fark bulunan mavi beyazlı kulüp, ligde kalma yolunda büyük avantaja sahip.

19Galatasaraya transferde yılın müjdesi Yuhalanan oyuncu 8 milyon euroya gidiyor

Galatasaray, sezon başında 6.5 milyon Euro’ya aldığı Cicaldau’yu Sampdoria’ya satarsa 1.5 milyon Euro kâr etmiş olacak.

20Galatasaraya transferde yılın müjdesi Yuhalanan oyuncu 8 milyon euroya gidiyor

24 yaşındaki Rumen futbolcu, bu sezon sarı kırmızılı takımda 34 resmi maça çıkarken, 4 gol attı, 2 de asist yaptı. Genç futbolcu, Romanya A Milli Takımı’nda da 20 karşılaşma oynayıp 2 gol kaydetti.

21Galatasaraya transferde yılın müjdesi Yuhalanan oyuncu 8 milyon euroya gidiyor

 

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