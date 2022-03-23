Galatasaray'a transferde yılın müjdesi! Yuhalanan oyuncu 8 milyon euro'ya gidiyor

A Milli Takım'a çağrıldığında neler hissettin? O formayı giymek nasıl bir duygu?

"Daha önce yaklaşık 50 kez Milli Takım forması giydim U16'dan başlayarak. Şimdi ise Milli Takımlar'da olmanın en üst seviyesi olan A Milli Takım'a davet edildim. Her defasında çok mutlu olmuştum ve gurur duymuştum ama bu sefer çok daha gururlandım. Saha içinde bu sene gösterdiğim performansın fark edilmesi ve bir nevi ödüllendirilmesi çok güzel. İnşallah kariyerimin sonuna kadar devamlı A Milli Takım'ın başarısı için mücadele ederim."