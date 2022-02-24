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GalatasarayGalatasaray'da Campos'un ilk transfer bombası dünya yıldızı! Ayrılacağını açıkladı!
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da Campos'un ilk transfer bombası dünya yıldızı! Ayrılacağını açıkladı!
• 24 Şubat 2022 - 10:08 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da Campos'un ilk transfer bombası dünya yıldızı! Ayrılacağını açıkladı!

Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığının ardından takımın başına teknik direktör Torrent gelmiş, Burak Elmas'ın yanına da Luis Campos danışman olarak atanmıştı. Campos ilk transfer bombasını patlattı...

• 24 Şubat 2022 - 10:08 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda Camposun ilk transfer bombası dünya yıldızı Ayrılacağını açıkladı
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunda geçtiğimiz hafta sonu Göztepe karşısında kritik bir galibiyet alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Burak Elmas'ın danışmanı Campos transferde sürpriz bir hamleye imza attı.

2DÜNYA YILDIZI GELİYOR

DÜNYA YILDIZI GELİYOR

Takımda gelecek sezon birçok isimle yollarını ayıracak olan Torrent'in isteği doğrultusunda dünyaca ünlü danışman Campos, bir dünya yıldızının peşine düştü.

3Galatasarayda Camposun ilk transfer bombası dünya yıldızı Ayrılacağını açıkladı

Katar Yıldızlar Ligi ekibi Al Rayyan formasını giyen dünyaca ünlü yıldız James Rodriguez'in Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine girdiği iddia ediliyor.

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AYRILACAĞINI AÇIKLADI

Sezon başında gittiği Katar'da aradığını bulamayan Kolombiyalı futbolcu önceki gün, "5 ay sonra Al Rayyan'dan ayrılıyorum. Müzesi kupalarla dolu bir takımda oynamak istiyorum" açıklamasını yaparak gündemi sarsmıştı.

5İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Takvim'de yer alan habere göre; James Rodriguez'e Avrupa'da takım aramaya başlayan menajer Jorge Mendes, yakın arkadaşı olan Luis Campos'la görüşme yaptı.

6TRANSFER GERÇEKLEŞEBİLİR

TRANSFER GERÇEKLEŞEBİLİR

Campos'un James'le ilgili gelişmeleri Başkan Burak Elmas'a aktırdığı ve kaynak bulunması halinde bu transferin gerçekleştirilebileceğini ilettiği öğrenildi. Ekonomik anlamda hata yapmak istemeyen ve ince eleyip sık dokuyan Başkan Elmas'ın durumu yöneticilerle görüşeceği ve ardından bir karar verileceği belirlendi.

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113 GOL, 137 ASİST

Daha önce Everton, Bayern Münih ve R.Madrid'de oynayan 30 yaşındaki James 10 numara pozisyonunda ve her iki kanatta görev yapıyor. Kariyeri boyunca 424 maçta 113 gol atıp 137 asist yapan Kolombiyalı futbolcu, 82 kez Kolombiya formasını giyip 23 kez ağları sarstı. James çok etkili bir sol ayağa sahip.

8SON DÖNEMİ HAYAL KIRIKLIĞI

SON DÖNEMİ HAYAL KIRIKLIĞI

Monaco formasıyla yıldızı parlayan James, ardından ne Real Madrid ne de Bayern Münih'te bekleneni veremedi. Son olarak Everton'da da hayal kırıklığı yaşatınca Katar'ın yolunu tuttu.

9Galatasarayda Camposun ilk transfer bombası dünya yıldızı Ayrılacağını açıkladı

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