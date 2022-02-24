Galatasaray'da Campos'un ilk transfer bombası dünya yıldızı! Ayrılacağını açıkladı!
Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığının ardından takımın başına teknik direktör Torrent gelmiş, Burak Elmas'ın yanına da Luis Campos danışman olarak atanmıştı. Campos ilk transfer bombasını patlattı...
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunda geçtiğimiz hafta sonu Göztepe karşısında kritik bir galibiyet alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Burak Elmas'ın danışmanı Campos transferde sürpriz bir hamleye imza attı.
İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Takvim'de yer alan habere göre; James Rodriguez'e Avrupa'da takım aramaya başlayan menajer Jorge Mendes, yakın arkadaşı olan Luis Campos'la görüşme yaptı.
TRANSFER GERÇEKLEŞEBİLİR
Campos'un James'le ilgili gelişmeleri Başkan Burak Elmas'a aktırdığı ve kaynak bulunması halinde bu transferin gerçekleştirilebileceğini ilettiği öğrenildi. Ekonomik anlamda hata yapmak istemeyen ve ince eleyip sık dokuyan Başkan Elmas'ın durumu yöneticilerle görüşeceği ve ardından bir karar verileceği belirlendi.
113 GOL, 137 ASİST
Daha önce Everton, Bayern Münih ve R.Madrid'de oynayan 30 yaşındaki James 10 numara pozisyonunda ve her iki kanatta görev yapıyor. Kariyeri boyunca 424 maçta 113 gol atıp 137 asist yapan Kolombiyalı futbolcu, 82 kez Kolombiya formasını giyip 23 kez ağları sarstı. James çok etkili bir sol ayağa sahip.