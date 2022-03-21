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GalatasarayGalatasaray'da bir Fatih Terim paylaşımı vakası daha! Arda Turan'dan sonra...
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da bir Fatih Terim paylaşımı vakası daha! Arda Turan'dan sonra...
• 21 Mart 2022 - 07:47 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da bir Fatih Terim paylaşımı vakası daha! Arda Turan'dan sonra...

Göztepe deplasmanından önce Fatih Terim ve kurmaylarıyla birlikte çektirdiği fotoğrafla gündeme oturan Arda Turan vakasından sonra Galatasaray'da bir 'Fatih Terim' paylaşımı daha geldi. Yıldız futbolcunun sosyal medya hesabının paylaşımı olay oldu. İşte sarı kırmızılı kulüpte yaşanan gelişmeler...

• 21 Mart 2022 - 07:47 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda bir Fatih Terim paylaşımı vakası daha Arda Turandan sonra...
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Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Galatasaray’ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Torrent açıklamalarda bulundu.

2Galatasarayda bir Fatih Terim paylaşımı vakası daha Arda Turandan sonra...

İspanyol teknik adam son süreçte çok fazla maç yaptıklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, maça iyi başlayıp gol bulmalarına rağmen duran toptan yedikleri 2 gol ile maçı kaybettiklerini söyledi. Eksik oyuncularla deplasmana geldiklerini anlatan Torrent, “Maça iyi başlamadık ama 20’nci dakikadan sonra kendimize geldik.

3Galatasarayda bir Fatih Terim paylaşımı vakası daha Arda Turandan sonra...

Bizim kontrolümüz altındaki maçta duran toptan iki gol yedik ve böyle olunca oyun elinizden kaçıyor. Gomis ile 2-2 yapma olasılığı vardı ama kaçırdık. Sonrasında maç elimizden kaçtı. Rakibimizin kontraları kullanacağını biliyorduk ve hazırlıklıydık ama olmadı. Hatlar arasında topla buluşma gibi şanslarımız oldu.

4Galatasarayda bir Fatih Terim paylaşımı vakası daha Arda Turandan sonra...

Topa daha fazla sahip olduk ama bitirme konusunda hatalarımız, eksiklerimiz oldu. Hem bizim hem de rakibimizin fırsatları oldu. Farklı stillere sahip dengeli bir maç oldu. Biz boşlukları bulmaya çalışıyorduk onlar kontrada patlayıcı yol izliyordu. Olup biteni değişme şansımız yok.

5Galatasarayda bir Fatih Terim paylaşımı vakası daha Arda Turandan sonra...

8 maçı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Son 20 gün içinde sürekli maç ve antrenmanlarımız oldu, yolculuklarımız oldu. Şimdi 4 gün ara vereceğiz. Tahminim o 4 günde mental ve fizik olarak iyileşmiş ve güçlü olarak döneceğiz” diye konuştu.

6Galatasarayda bir Fatih Terim paylaşımı vakası daha Arda Turandan sonra...

Türkiye’nin dünyada en çok penaltı kararı verilen liglerden olduğunu belirterek, bu durumu eleştiren Torrent, şöyle dedi: “Türkiye Ligi, en çok penaltı verilen lig. Temas olunca penaltı verilecek endişesi var. Basketbol oyunu değil, futbol bu. İlk yarının son dakikalarında duran toptan gol yedik.

7Galatasarayda bir Fatih Terim paylaşımı vakası daha Arda Turandan sonra...

İkinci yarıda penaltı oldu ve biz de kaygılıyız. İstanbul ile dış sahada oynayan Galatasaray aynı değil. Şu anda kalan 8 maç için bunu düzeltmemiz lazım. Bu sezonu da ligde en iyi noktada bitirmemiz lazım. Hala yapmamız gereken çok iş var. Galatasaray, Beşiktaş’a ve Barcelona’ya karşı bu kadar yüksek oyun oynayabiliyorsa diğer rakiplerine karşı da aynısını yapmalı.”

8Galatasarayda bir Fatih Terim paylaşımı vakası daha Arda Turandan sonra...

Derbide Beşiktaş'ı 2-1 yenerek moral bulan Galatasaray, perşembe günü Avrupa devi Barcelona ile başa baş mücadele etmesine karşın sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda havlu attı.

9Galatasarayda bir Fatih Terim paylaşımı vakası daha Arda Turandan sonra...

Sarı-kırmızı takım, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK karşısında 1-0 öne geçmesine karşın sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. G.Saray bu sonuçla milli araya 38 puanla 15. sırada girdi. Sarı-Kırmızılı ekipte uzun bir tedavi süreci geçiren ve Gaziantep müsabakasıyla 97 gün sonra görev alan Fernando Muslera maçın ardından açıklamalarda bulundu.

10Galatasarayda bir Fatih Terim paylaşımı vakası daha Arda Turandan sonra...

Uruguaylı eldiven "İyileşmemde emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Sahaya dönebildiğim için çok mutluyum. İyi organize olmuş bir Gaziantep bulduk. Bizim şu an yapmamız gereken çalışmaya devam ederek bitirebileceğimiz en iyi pozisyonda ligi bitirmek" ifadelerini kullandı.

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Gaziantep FK mağlubiyetinin ardından Mbaye Diagne'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı takımda lisansı sezon sonuna kadar askıya alınan Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından Fatih Terim fotoğrafı paylaştı.

12Galatasarayda bir Fatih Terim paylaşımı vakası daha Arda Turandan sonra...

Mbaye Diagne'nin bu paylaşımı sosyal medyada konuşulanlardan oldu:

13Galatasarayda bir Fatih Terim paylaşımı vakası daha Arda Turandan sonra...

Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Göztepe maçı öncesi kadroya alınmayan Arda Turan da sosyal medya hesabından Fatih Terim paylaşımı yapmıştı. Bu paylaşımı tepki çeken yıldız futbolcu uzun süredir forma şansı bulamıyor.

14Galatasarayda bir Fatih Terim paylaşımı vakası daha Arda Turandan sonra...

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