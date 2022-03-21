Galatasaray'da bir Fatih Terim paylaşımı vakası daha! Arda Turan'dan sonra...
Göztepe deplasmanından önce Fatih Terim ve kurmaylarıyla birlikte çektirdiği fotoğrafla gündeme oturan Arda Turan vakasından sonra Galatasaray'da bir 'Fatih Terim' paylaşımı daha geldi. Yıldız futbolcunun sosyal medya hesabının paylaşımı olay oldu. İşte sarı kırmızılı kulüpte yaşanan gelişmeler...
Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Galatasaray’ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Torrent açıklamalarda bulundu.
İspanyol teknik adam son süreçte çok fazla maç yaptıklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, maça iyi başlayıp gol bulmalarına rağmen duran toptan yedikleri 2 gol ile maçı kaybettiklerini söyledi. Eksik oyuncularla deplasmana geldiklerini anlatan Torrent, “Maça iyi başlamadık ama 20’nci dakikadan sonra kendimize geldik.
Bizim kontrolümüz altındaki maçta duran toptan iki gol yedik ve böyle olunca oyun elinizden kaçıyor. Gomis ile 2-2 yapma olasılığı vardı ama kaçırdık. Sonrasında maç elimizden kaçtı. Rakibimizin kontraları kullanacağını biliyorduk ve hazırlıklıydık ama olmadı. Hatlar arasında topla buluşma gibi şanslarımız oldu.
İkinci yarıda penaltı oldu ve biz de kaygılıyız. İstanbul ile dış sahada oynayan Galatasaray aynı değil. Şu anda kalan 8 maç için bunu düzeltmemiz lazım. Bu sezonu da ligde en iyi noktada bitirmemiz lazım. Hala yapmamız gereken çok iş var. Galatasaray, Beşiktaş’a ve Barcelona’ya karşı bu kadar yüksek oyun oynayabiliyorsa diğer rakiplerine karşı da aynısını yapmalı.”
Sarı-kırmızı takım, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK karşısında 1-0 öne geçmesine karşın sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. G.Saray bu sonuçla milli araya 38 puanla 15. sırada girdi. Sarı-Kırmızılı ekipte uzun bir tedavi süreci geçiren ve Gaziantep müsabakasıyla 97 gün sonra görev alan Fernando Muslera maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Gaziantep FK mağlubiyetinin ardından Mbaye Diagne'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı takımda lisansı sezon sonuna kadar askıya alınan Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından Fatih Terim fotoğrafı paylaştı.
Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Göztepe maçı öncesi kadroya alınmayan Arda Turan da sosyal medya hesabından Fatih Terim paylaşımı yapmıştı. Bu paylaşımı tepki çeken yıldız futbolcu uzun süredir forma şansı bulamıyor.