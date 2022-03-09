• 09 Mart 2022 - 10:32 • Son Güncelleme:
Galatasaray'da bir dönem kapanıyor! Sezon sonunda Bundesliga'ya gidiyor
Dursun Özbek döneminde Galatasaray'a transfer edilen ve sarı kırmızılı formayla şampiyonluklara imza atan tecrübeli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı ve Alman kulüplerinden Mainz'la masaya oturacağı ortaya çıktı.
• 09 Mart 2022 - 10:32 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de yeni sezona Fatih Terim yönetiminde giren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarının aksine Süper Lig'de beklentilerin altında kalmıştı.
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Galatasaray'ın 2017-18 sezonunda West Ham United'dan kadrosuna kattığı Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli'nin sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor.
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