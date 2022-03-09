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GalatasarayGalatasaray'da bir dönem kapanıyor! Sezon sonunda Bundesliga'ya gidiyor
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da bir dönem kapanıyor! Sezon sonunda Bundesliga'ya gidiyor
• 09 Mart 2022 - 10:32 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da bir dönem kapanıyor! Sezon sonunda Bundesliga'ya gidiyor

Dursun Özbek döneminde Galatasaray'a transfer edilen ve sarı kırmızılı formayla şampiyonluklara imza atan tecrübeli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı ve Alman kulüplerinden Mainz'la masaya oturacağı ortaya çıktı.

• 09 Mart 2022 - 10:32 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda bir dönem kapanıyor Sezon sonunda Bundesligaya gidiyor
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Süper Lig'de yeni sezona Fatih Terim yönetiminde giren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarının aksine Süper Lig'de beklentilerin altında kalmıştı.

2Galatasarayda bir dönem kapanıyor Sezon sonunda Bundesligaya gidiyor

Ligde üst üste gelen kötü sonuçların ardından deneyimli teknik adam Fatih Terim ile yollar ayrıldı ve yerine Domenec Torrent getirildi.

3Galatasarayda bir dönem kapanıyor Sezon sonunda Bundesligaya gidiyor
4Galatasarayda bir dönem kapanıyor Sezon sonunda Bundesligaya gidiyor

Elmas ise yeni hoca Domenec Torrent'e güvendiğini belirterek sezon sonuna kadar devam edeceklerini belirtti.

5Galatasarayda bir dönem kapanıyor Sezon sonunda Bundesligaya gidiyor

Domenec Torrent döneminde kadroda birçok oyuncunun kaderi değişirken, yeni sezonun planlaması da şimdiden yapılmaya başlandı.

6Galatasarayda bir dönem kapanıyor Sezon sonunda Bundesligaya gidiyor

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve yetersiz görülen birçok oyuncuyla yollarını ayırması beklenen Galatasaray'da ayrılıklar netleşiyor.

7Galatasarayda bir dönem kapanıyor Sezon sonunda Bundesligaya gidiyor

Galatasaray'ın 2017-18 sezonunda West Ham United'dan kadrosuna kattığı Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli'nin sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor.

8Galatasarayda bir dönem kapanıyor Sezon sonunda Bundesligaya gidiyor

Tecrübeli oyuncuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın teklif ettiği yeni sözleşmeyi reddettiği söylenmişti.

9Galatasarayda bir dönem kapanıyor Sezon sonunda Bundesligaya gidiyor

Galatasaray'ın yıllık ücretinde indirim yapmasını teklif ettiği söylenen Feghouli, bu teklifi reddederek yeni takım arayışlarına başladığı iddia edildi.

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32 yaşındaki Cezayirli oyuncu, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 27 maçın 16'sında ilk 11'de yer almıştı.

11Galatasarayda bir dönem kapanıyor Sezon sonunda Bundesligaya gidiyor

Feghouli, bu karşılaşmalarda takımına 5 gol ve 5 asistle katkıda bulundu. Tecrübeli sağ kanat oyuncusu sarı-kırmızılı takım ile kariyeri boyunca ise 159 maçta 34 gol ve 32 asist kaydetti.

12Galatasarayda bir dönem kapanıyor Sezon sonunda Bundesligaya gidiyor

Star Gazetesi'nin Fransız basınına dayandırarak verdiği haberde; Almanya Bundesliga takımlarından Mainz 05, sezon sonu Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Sofiane Feghouli ile ciddi bir şekilde ilgileniyor.

13Galatasarayda bir dönem kapanıyor Sezon sonunda Bundesligaya gidiyor

Alman ekibinin ilerleyen günlerde Feghouli ile temas kuracağı belirtildi.

14Galatasarayda bir dönem kapanıyor Sezon sonunda Bundesligaya gidiyor

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Galatasaray'da bir dönem kapanıyor! Sezon sonunda Bundesliga'ya gidiyor

Galatasaray'da bir dönem kapanıyor! Sezon sonunda Bundesliga'ya gidiyor

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