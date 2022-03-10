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GalatasarayGalatasaray'da Barcelona maçı öncesi flaş gelişme, ortaya çıktı! Yıldız oyuncular takipte
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi flaş gelişme, ortaya çıktı! Yıldız oyuncular takipte
• 10 Mart 2022 - 11:46 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi flaş gelişme, ortaya çıktı! Yıldız oyuncular takipte

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray bugün zorlu Barcelona deplasmanına çıkıyor. Camp Nou'da sahneye çıkacak olan Galatasaraylı oyuncuların bazıları için flaş bir gelişme yaşandı. İşte dev kulüplerin scoutlarının izleyeceği Galatasaraylı oyuncular...

• 10 Mart 2022 - 11:46 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda Barcelona maçı öncesi flaş gelişme, ortaya çıktı Yıldız oyuncular takipte
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Temsilcimiz Galatasaray bugün UEFA Avrupa Kupası son 16 turunda Camp Nou'da Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi, Barcelona'da da Guardiola döneminde görev yapan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent iddialı açıklamalarda bulundu.

2Galatasarayda Barcelona maçı öncesi flaş gelişme, ortaya çıktı Yıldız oyuncular takipte

Diğer yandan Barcelona karşısında oynayacak olan Galatasaraylı oyuncular da Avrupa vitrinine çıkmış olacak. Gelen bilgilere göre bazı oyuncular Avrupa'nın bilinen takımları tarafından izlenecek. İşte o oyuncular...

3TORRENT: TURU GEÇECEĞİME İNANIYORUM

TORRENT: TURU GEÇECEĞİME İNANIYORUM

Galatasaray'ın Katalan Teknik Direktörü, "Barcelona çok iyi dönemde. Hem savunmada hem hücumda ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Gol yeteneği olan bir forvetle oynayacağız. Turu geçeceğime inanıyorum" ifadesini kullandı.

4XAVİNİN BARCELONASI ÇOK İYİ BİR DÖNEMDE

"XAVİ'NİN BARCELONA'SI ÇOK İYİ BİR DÖNEMDE"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent kritik maç öncesi İspanyol kaleci Inaki Pena ile basının karşısına çıktı. Eski takımına övgüler yağdıran tecrübeli çalıştırıcı, "Xavi'nin Barcelona'sı çok iyi bir dönemde. Bu bir sır değil, herkes biliyor. Bazen iç sahada oynamak zor olabilir. Hem savunmada hem hücumda ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Barcelona devamlı bize saldıracak ama biz de tedbirimizi alacağız. Turu geçeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

5Galatasarayda Barcelona maçı öncesi flaş gelişme, ortaya çıktı Yıldız oyuncular takipte

Kaleyi Pena'nın koruyacağını bildiren Torrent şunları söyledi: "Bazı değişiklikler yapacağız. Gol yeteneği olan bir forvetle sahaya çıkacağız. Barcelona'ya karşı mükemmel oynamalıyız."

6BURAYA STADI GÖRMEYE GELMEDİK

"BURAYA STADI GÖRMEYE GELMEDİK"

"Ligde düşme hattından uzaklaşmış durumdayız. Daha fazla eziyet çekmememiz lazım. Oyunculardan çok memnunum, iyi yoldayız. Galatasaray artık topa daha fazla sahip oluyor. Oyuncular biraz daha kendilerini verdiklerinde bu işi çözeceğiz." Alt yapısından yetiştiği Barça'ya karşı kaleyi koruyacak olan Inaki Pena ise "Benim için değişik duygular. Yapmamız gerekenlerin bilincindeyiz. Buraya stadyumu görmek için gelmedik" yorumunu yaptı.

7UMUDUMUZ GALATASARAY

UMUDUMUZ GALATASARAY

Avrupa Kupaları'na 5 takımla başladığımız sezonda tek temsilcimiz Galatasaray kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin uluslararası arenada oynayacağı maçlar UEFA ülke puanı sıralaması için hayati öneme sahip. Türkiye şu anda 26.900 puan ile 19. sırada yer alıyor. Türkiye'nin üzerinde Danimarka, Hırvatistan, Çekya, Yunanistan ve İsviçre yer alıyor.

8Galatasarayda Barcelona maçı öncesi flaş gelişme, ortaya çıktı Yıldız oyuncular takipte

Eğer sezonu ilk 15 içinde tamamlayamazsak 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 1 takım gönderebileceğiz ve o takım play-off oynayacak. Avrupa Ligi'nde takımımız olmayacak ve Konferans Ligi'ne 3 takım gidebilecek.

9GALATASARAYDA BAZI OYUNCULAR SCOUTLAR TARAFINDAN İZLENECEK

GALATASARAY'DA BAZI OYUNCULAR SCOUTLAR TARAFINDAN İZLENECEK

Sabah'ta yer alan habere göre; Avrupa sahnesinde zor bir maça çıkacak olan Galatasaray'da 4 oyuncu Avrupa'nın önde gelen takımlarından tarafından izlenecek. Avrupalı scoutlar, Camp Nou'daki dev mücadelede sarı-kırmızılı takımın yetenekli ayakları Kerem, Marcao, Cicaldau ve Mohamed'i mercek altına alacak.

10Galatasarayda Barcelona maçı öncesi flaş gelişme, ortaya çıktı Yıldız oyuncular takipte

Galatasaray sezonun en önemli maçına çıkmak için dün sabah İspanya'nın yolunu tuttu. Eşleşme belli olduğu günden bu yana Barcelona'yı konuşan oyuncular, Camp Nou'da boy gösterecek olmanın heyecanını yaşıyor.

11Galatasarayda Barcelona maçı öncesi flaş gelişme, ortaya çıktı Yıldız oyuncular takipte

Kerem Aktürkoğlu başta olmak üzere sarı-kırmızılı takımda birçok isim Barcelona maçında Avrupalı scoutlar tarafından takip edilecek. Sampdoria Cicaldau'yu, Bordeaux Mohamed'i mercek altına alacak.

12Galatasarayda Barcelona maçı öncesi flaş gelişme, ortaya çıktı Yıldız oyuncular takipte

Yönetimin bonservisine 20 milyon Euro'luk değer biçtiği Marcao da vitrin maçına çıkacak. Kaleyi koruyacak Inaki Pena'nın performansı ise önümüzdeki sezon Barcelona'ya dönüp dönmeyeceğinde belirleyici olacak.

13KEREM AKTÜRKOĞLU

KEREM AKTÜRKOĞLU

23 yaşındaki Kerem, bu sezon Galatasaray'da toplam 40 maçta forma giyip 9 gol, 9 asistle oynadı.

14Galatasarayda Barcelona maçı öncesi flaş gelişme, ortaya çıktı Yıldız oyuncular takipte

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