Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi flaş gelişme, ortaya çıktı! Yıldız oyuncular takipte
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray bugün zorlu Barcelona deplasmanına çıkıyor. Camp Nou'da sahneye çıkacak olan Galatasaraylı oyuncuların bazıları için flaş bir gelişme yaşandı. İşte dev kulüplerin scoutlarının izleyeceği Galatasaraylı oyuncular...
Temsilcimiz Galatasaray bugün UEFA Avrupa Kupası son 16 turunda Camp Nou'da Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi, Barcelona'da da Guardiola döneminde görev yapan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent iddialı açıklamalarda bulundu.
"XAVİ'NİN BARCELONA'SI ÇOK İYİ BİR DÖNEMDE"
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent kritik maç öncesi İspanyol kaleci Inaki Pena ile basının karşısına çıktı. Eski takımına övgüler yağdıran tecrübeli çalıştırıcı, "Xavi'nin Barcelona'sı çok iyi bir dönemde. Bu bir sır değil, herkes biliyor. Bazen iç sahada oynamak zor olabilir. Hem savunmada hem hücumda ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Barcelona devamlı bize saldıracak ama biz de tedbirimizi alacağız. Turu geçeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.
"BURAYA STADI GÖRMEYE GELMEDİK"
"Ligde düşme hattından uzaklaşmış durumdayız. Daha fazla eziyet çekmememiz lazım. Oyunculardan çok memnunum, iyi yoldayız. Galatasaray artık topa daha fazla sahip oluyor. Oyuncular biraz daha kendilerini verdiklerinde bu işi çözeceğiz." Alt yapısından yetiştiği Barça'ya karşı kaleyi koruyacak olan Inaki Pena ise "Benim için değişik duygular. Yapmamız gerekenlerin bilincindeyiz. Buraya stadyumu görmek için gelmedik" yorumunu yaptı.
UMUDUMUZ GALATASARAY
Avrupa Kupaları'na 5 takımla başladığımız sezonda tek temsilcimiz Galatasaray kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin uluslararası arenada oynayacağı maçlar UEFA ülke puanı sıralaması için hayati öneme sahip. Türkiye şu anda 26.900 puan ile 19. sırada yer alıyor. Türkiye'nin üzerinde Danimarka, Hırvatistan, Çekya, Yunanistan ve İsviçre yer alıyor.
GALATASARAY'DA BAZI OYUNCULAR SCOUTLAR TARAFINDAN İZLENECEK
Sabah'ta yer alan habere göre; Avrupa sahnesinde zor bir maça çıkacak olan Galatasaray'da 4 oyuncu Avrupa'nın önde gelen takımlarından tarafından izlenecek. Avrupalı scoutlar, Camp Nou'daki dev mücadelede sarı-kırmızılı takımın yetenekli ayakları Kerem, Marcao, Cicaldau ve Mohamed'i mercek altına alacak.