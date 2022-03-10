Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi flaş gelişme, ortaya çıktı! Yıldız oyuncular takipte

"XAVİ'NİN BARCELONA'SI ÇOK İYİ BİR DÖNEMDE"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent kritik maç öncesi İspanyol kaleci Inaki Pena ile basının karşısına çıktı. Eski takımına övgüler yağdıran tecrübeli çalıştırıcı, "Xavi'nin Barcelona'sı çok iyi bir dönemde. Bu bir sır değil, herkes biliyor. Bazen iç sahada oynamak zor olabilir. Hem savunmada hem hücumda ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Barcelona devamlı bize saldıracak ama biz de tedbirimizi alacağız. Turu geçeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.