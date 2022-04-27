Galatasaray'da 9 transfer birden! Hepsini Fatih Terim istemişti...
Sezon başında Fatih Terim'in talimatıyla Galatasaray'dan ayrılan 9 futbolcu Florya'ya geri dönüyor. 9 oyuncu için 'yeni transfer' yorumları yapılırken, göreve gelecek başkanın kadro mühendisliği konusunda biraz daha elinin güçlü olacağı dikkatlerden kaçmıyor...
Avrupa Ligi'nde müthiş bir iş başarıp son 16'ya kalan ve Barcelona'yı elemeye yaklaşan, Süper Lig'de ise büyük hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, önümüzdeki sezona kabuk değiştirerek başlayacak.
Yaşadığı iki ağır sakatlık sebebiyle eski günlerinden uzak olsa da Emre Akbaba da yeniden kendisini bulan isimler arasında yer alıyor. Alanyaspor'da çok iyi bir sezon geçiren, neredeyse her maçta takımının en çok koşan ismi olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, lig ve kupada çıktığı 33 maçta 12 gol 6 asiste imza atarak geçmişe dönüş sinyalleri verdi. Emre'nin, Galatasaray'daki 10 numara pozisyonunun alternatiflerinden biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Kiralık oyuncular arasında bu sezon yıldızını parlatan oyunculardan biri de kaleci Okan Kocuk. Özellikle tam da Muslera sakatlandığında, Giresun'da müthiş kurtarışlara imza atan, penaltı üstüne penaltı çıkaran 26 yaşındaki file bekçisinin Galatasaray kadrosunda yer almaması, o dönem tartışmalara yol açmıştı. Sezon bitiminde Florya'ya dönecek olan Okan, bu kez Muslera'yı bir hayli zorlayacak gibi görünüyor.
Arap kulübü Al-Taawoun'a satın alma opsiyonuyla gönderilen Luyindama, Giresun'da uzun süre kadro dışı kalan Emre Taşdemir, Göztepe'deki performansı beğenilmeyen Aytaç Kara ve Eyüp'e kiralanan Oğulcan Çağlayan ile Sekidika da Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanan diğer oyuncular. Bu isimler hakkında verilecek karar da merakla bekleniyor.