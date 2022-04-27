Galatasaray'da 9 transfer birden! Hepsini Fatih Terim istemişti...

Yaşadığı iki ağır sakatlık sebebiyle eski günlerinden uzak olsa da Emre Akbaba da yeniden kendisini bulan isimler arasında yer alıyor. Alanyaspor'da çok iyi bir sezon geçiren, neredeyse her maçta takımının en çok koşan ismi olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, lig ve kupada çıktığı 33 maçta 12 gol 6 asiste imza atarak geçmişe dönüş sinyalleri verdi. Emre'nin, Galatasaray'daki 10 numara pozisyonunun alternatiflerinden biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor.