Galatasaray'da 5 isimden isyan! 'Biz ne olacağız şimdi?'

4- UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkıp son 16’ya kalan Galatasaray takımına bu başarının priminin dahi ödenmediği ortaya çıktı. Futbolculara nisan ayı için Burak Elmas yönetimi ödeme sözü vermişti. Ancak bu gelişme nedeniyle yönetimin bu sözü de buhar oldu. Futbol takımı bu ay da ödeme alamayacak.