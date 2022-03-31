Galatasaray'da 5 isimden isyan! 'Biz ne olacağız şimdi?'
Burak Elmas'ın ibra edilmemesi ve seçim tarihi alması Florya'da resmen deprem etkisi yarattı. Futbolcular, personeller ve teknik heyet büyük hayal kırıklığı yaşarken İspanyol teknik adam Torrent'in ani gelişme sonrası verdiği tepki ise olay oldu...
Galatasaray’da camia 30 Nisan’da yapılacak genel kurulda yeni başkanın kim olacağına kilitlenirken Florya Metin Oktay Tesisleri’nde de gündemin birinci maddesinde seçim var. Sarı kırmızılılarda başkan Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesi Florya’da da büyük yankı uyandırdı.
Teknik direktör Domenec Torrent, İspanyol çalıştırıcının yardımcıları, sportif direktör Pasquale Sensibile, personeller ve futbolcular geleceğini sorgulamaya başladı. Hatta Florya’da tesis personeli dahi pozisyonlarını tartışıyor, geleceklerini düşünüyor.
2- İspanyol scout ekibi ile birlikte 2022-23 sezonu için transfer çalışmalarının hazırlığının yapan sportif direktör Pasquale Sensibile’nin de tüm plan, hazırlıkları bozuldu. Artık onlar da belirsizliğin yaşandığı Galatasaray Kulübü’nde daha fazla mevcut görevlerine devam edemeyeceklerini biliyorlar.