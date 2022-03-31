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GalatasarayGalatasaray'da 5 isimden isyan! 'Biz ne olacağız şimdi?'
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da 5 isimden isyan! 'Biz ne olacağız şimdi?'
• 31 Mart 2022 - 21:20 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da 5 isimden isyan! 'Biz ne olacağız şimdi?'

Burak Elmas'ın ibra edilmemesi ve seçim tarihi alması Florya'da resmen deprem etkisi yarattı. Futbolcular, personeller ve teknik heyet büyük hayal kırıklığı yaşarken İspanyol teknik adam Torrent'in ani gelişme sonrası verdiği tepki ise olay oldu...

• 31 Mart 2022 - 21:20 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda 5 isimden isyan Biz ne olacağız şimdi
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Galatasaray’da camia 30 Nisan’da yapılacak genel kurulda yeni başkanın kim olacağına kilitlenirken Florya Metin Oktay Tesisleri’nde de gündemin birinci maddesinde seçim var. Sarı kırmızılılarda başkan Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesi Florya’da da büyük yankı uyandırdı.

2Galatasarayda 5 isimden isyan Biz ne olacağız şimdi

Teknik direktör Domenec Torrent, İspanyol çalıştırıcının yardımcıları, sportif direktör Pasquale Sensibile, personeller ve futbolcular geleceğini sorgulamaya başladı. Hatta Florya’da tesis personeli dahi pozisyonlarını tartışıyor, geleceklerini düşünüyor.

3Galatasarayda 5 isimden isyan Biz ne olacağız şimdi

Sarı kırmızılı takımda hafta sonu genel kurulda yaşananlar nedeniyle motivasyon ve konsantrasyon kaybı yaşanırken, teknik direktör Domenec Torrent’in bu gelişmeyi ilk duyduğunda şaşırıp kaldığı ortaya çıktı.

4Galatasarayda 5 isimden isyan Biz ne olacağız şimdi

Pazartesi günkü antrenmanda “Burak Elmas ibra edilmedi. Kulüp seçime gidiyor. Başkan görevinden ayrılıyor” bilgisi verildiği ve Torrent’in ise “Nasıl yani? Peki neden?” diyerek şaşkınlığını gizleyemediği ortaya çıktı.

5Galatasarayda 5 isimden isyan Biz ne olacağız şimdi

Florya’daki herkes yaşananlar nedeniyle kaygılı. Sarı kırmızılılar ‘Şimdi ne olacak?’ sorusuna yanıt ararken 5 önemli konu da çözüm bekliyor.

6Galatasarayda 5 isimden isyan Biz ne olacağız şimdi

1- Torrent’in ve yardımcılarının 1.5 yıllık planları, düşünceleri suya düştü. İspanyol hocanın 4 kişilik ekibi de artık geleceğini sorgularken koltuklarının sağlam olmadığının farkında! Motivasyonları bozuldu.

7Galatasarayda 5 isimden isyan Biz ne olacağız şimdi

2- İspanyol scout ekibi ile birlikte 2022-23 sezonu için transfer çalışmalarının hazırlığının yapan sportif direktör Pasquale Sensibile’nin de tüm plan, hazırlıkları bozuldu. Artık onlar da belirsizliğin yaşandığı Galatasaray Kulübü’nde daha fazla mevcut görevlerine devam edemeyeceklerini biliyorlar.

8Galatasarayda 5 isimden isyan Biz ne olacağız şimdi

3- Kaygılı bekleyiş ile birlikte ödeme ve maaş sorunu da devreye girecek. Sıcak para problemi ve bütçenin onaylanmaması ile birlikte Galatasaray yönetimi 30 Nisan tarihine kadar ödeme yapamayacak

9Galatasarayda 5 isimden isyan Biz ne olacağız şimdi

4- UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkıp son 16’ya kalan Galatasaray takımına bu başarının priminin dahi ödenmediği ortaya çıktı. Futbolculara nisan ayı için Burak Elmas yönetimi ödeme sözü vermişti. Ancak bu gelişme nedeniyle yönetimin bu sözü de buhar oldu. Futbol takımı bu ay da ödeme alamayacak.

10Galatasarayda 5 isimden isyan Biz ne olacağız şimdi

5- Şu anda 38 puanla 15. sırada yer alan Galatasaray, 30 Nisan’daki seçime kadar 4 kritik maça çıkacak. Takımın ve teknik ekibin bu karşılaşmalarda mevcut sorunlar nedeniyle motivasyon, konsantrasyon kaybı yaşayıp yaşamayacağı merak konusu. (Hürriyet)

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