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GalatasarayGalatasaray'da 2 futbolcu eşyalarını topladı Sensibile ilk transferi yapmak için görüşmelere başladı
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da 2 futbolcu eşyalarını topladı Sensibile ilk transferi yapmak için görüşmelere başladı
• 20 Şubat 2022 - 11:39 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da 2 futbolcu eşyalarını topladı Sensibile ilk transferi yapmak için görüşmelere başladı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve Sportif Direktör Sensibile'ye tam yetki veren Burak Elmas'ın iki yıldız futbolcuyla yollarını ayıracağı ortaya çıktı. İşte Galatasaray'da son dakika gelişmesi...

• 20 Şubat 2022 - 11:39 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda 2 futbolcu eşyalarını topladı Sensibile ilk transferi yapmak için görüşmelere başladı
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Spor Toto Süper Lig'in alt sıralarında alınan sonuçlar, Galatasaray 'ın maç oynamadan iki sıra gerilemesine yol açtı.

2Galatasarayda 2 futbolcu eşyalarını topladı Sensibile ilk transferi yapmak için görüşmelere başladı

Kasımpaşa, Konyaspor 'la 4-4 berabere kalıp 1 puan alırken, averajla Cim Bom'u geçti. Antalyaspor da, deplasmandaki Yeni Malatya galibiyetiyle puanını 31 yaptı ve Aslan'ı geride bıraktı. Galatasaray, zorlu deplasman öncesi 29 puanla 15. sırada, Göztepe ise 27 puanla 16. sırada yer alıyor. Kayserispor'a yenilen Giresunspor ise 26 puanla ateş hattının ilk sırasında.

3Galatasarayda 2 futbolcu eşyalarını topladı Sensibile ilk transferi yapmak için görüşmelere başladı

Galatasaray'ın kaderi büyük ölçüde Göztepe maçı sonrası çizilecek. Başkan Burak Elmas, sportif danışman Luis Campos ve sportif direktör Pasquale Sensibile, İzmir dönüşünde bir araya gelerek, üçlü zirve gerçekleştirecek.

4Galatasarayda 2 futbolcu eşyalarını topladı Sensibile ilk transferi yapmak için görüşmelere başladı

Teknik direktör Domenec Torrent'in raporu doğrultusunda bir araya gelecek olan yönetimin, radikal kararlara imza atması bekleniyor. Şimdiden gündemde önemli maddeler var. İç ve dış transfer konusunda kritik adımlar için hazırlık yapılıyor.

5Galatasarayda 2 futbolcu eşyalarını topladı Sensibile ilk transferi yapmak için görüşmelere başladı

Campos ve Sensibile'nin tavsiye ettiği 40 futbolcudan 12'si için girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar, sadece yerli değil, genç yabancı yetenekler konusunda da kesenin ağzını açacak.

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Ancak ilk olarak iç transferde bir operasyon planlanıyor. Çünkü hedef, maaş bütçesini 30 milyon Euro seviyesine düşürmek. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve takımın en çok kazanan oyuncularının başında gelen Feghouli ile Babel'e yeni kontrat teklif edilmeyecek. Bu iki oyuncudan yıllık yaklaşık 7 milyon Euro'luk bir tasarruf sağlanacak.

7Galatasarayda 2 futbolcu eşyalarını topladı Sensibile ilk transferi yapmak için görüşmelere başladı

Ayrıca bir süre önce sözleşmesi yenilenen ve maaşı düşürülen Muslera'dan bir fedakârlık daha talep edilecek. Uruguaylı eldivenin maaşının da 2 milyon Euro'nun altına düşürülmesi için masaya oturulacak.

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Barcelona'dan kiralanan 22 yaşındaki kaleci Pena'dan çok memnun olan Sarı-kırmızılılar, İspanyol eldiveni sezon sonunda bir kez daha kadroya katmak istiyor. Elmas, Pena'yı tekrar alamayacaklarını, Torrent ise genç oyuncunun Barcelona'da Ter Stegen'in yedeği olacağını söylemişti. Ancak İspanyol kulübünde yedek kaleci için transfer çalışması yapılıyor. Galatasaray cephesinin de Pena'yı bu kez satın alma opsiyonuyla kiralamak için şimdiden kolları sıvadığı öğrenildi.

9Galatasarayda 2 futbolcu eşyalarını topladı Sensibile ilk transferi yapmak için görüşmelere başladı

Diğer taraftan Campos ve Sensibile ikilisinin önerisiyle gündeme gelen genç yabancılardan biri ortaya çıktı. Hırvatistan'ın Hajduk Split takımında forma giyen 21 yaşındaki sol bek David Colina'nın bonservisiyle transfer edilmesi konusunda çalışma yapılıyor.

10Galatasarayda 2 futbolcu eşyalarını topladı Sensibile ilk transferi yapmak için görüşmelere başladı

Hırvat Milli Takımı'nda da oynayan ve 2023'e kadar kulübüyle sözleşmesi olan 1.74'lük sol bek, daha önce Monaco'nun genç takımında da görev yapmıştı. (Fanatik)

11Galatasarayda 2 futbolcu eşyalarını topladı Sensibile ilk transferi yapmak için görüşmelere başladı

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