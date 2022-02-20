Galatasaray'da 2 futbolcu eşyalarını topladı Sensibile ilk transferi yapmak için görüşmelere başladı
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve Sportif Direktör Sensibile'ye tam yetki veren Burak Elmas'ın iki yıldız futbolcuyla yollarını ayıracağı ortaya çıktı. İşte Galatasaray'da son dakika gelişmesi...
Spor Toto Süper Lig'in alt sıralarında alınan sonuçlar, Galatasaray 'ın maç oynamadan iki sıra gerilemesine yol açtı.
Kasımpaşa, Konyaspor 'la 4-4 berabere kalıp 1 puan alırken, averajla Cim Bom'u geçti. Antalyaspor da, deplasmandaki Yeni Malatya galibiyetiyle puanını 31 yaptı ve Aslan'ı geride bıraktı. Galatasaray, zorlu deplasman öncesi 29 puanla 15. sırada, Göztepe ise 27 puanla 16. sırada yer alıyor. Kayserispor'a yenilen Giresunspor ise 26 puanla ateş hattının ilk sırasında.
Galatasaray'ın kaderi büyük ölçüde Göztepe maçı sonrası çizilecek. Başkan Burak Elmas, sportif danışman Luis Campos ve sportif direktör Pasquale Sensibile, İzmir dönüşünde bir araya gelerek, üçlü zirve gerçekleştirecek.
Ancak ilk olarak iç transferde bir operasyon planlanıyor. Çünkü hedef, maaş bütçesini 30 milyon Euro seviyesine düşürmek. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve takımın en çok kazanan oyuncularının başında gelen Feghouli ile Babel'e yeni kontrat teklif edilmeyecek. Bu iki oyuncudan yıllık yaklaşık 7 milyon Euro'luk bir tasarruf sağlanacak.
Barcelona'dan kiralanan 22 yaşındaki kaleci Pena'dan çok memnun olan Sarı-kırmızılılar, İspanyol eldiveni sezon sonunda bir kez daha kadroya katmak istiyor. Elmas, Pena'yı tekrar alamayacaklarını, Torrent ise genç oyuncunun Barcelona'da Ter Stegen'in yedeği olacağını söylemişti. Ancak İspanyol kulübünde yedek kaleci için transfer çalışması yapılıyor. Galatasaray cephesinin de Pena'yı bu kez satın alma opsiyonuyla kiralamak için şimdiden kolları sıvadığı öğrenildi.