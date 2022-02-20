Galatasaray'da 2 futbolcu eşyalarını topladı Sensibile ilk transferi yapmak için görüşmelere başladı

Ancak ilk olarak iç transferde bir operasyon planlanıyor. Çünkü hedef, maaş bütçesini 30 milyon Euro seviyesine düşürmek. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve takımın en çok kazanan oyuncularının başında gelen Feghouli ile Babel'e yeni kontrat teklif edilmeyecek. Bu iki oyuncudan yıllık yaklaşık 7 milyon Euro'luk bir tasarruf sağlanacak.