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GalatasarayGalatasaray'a Mostafa Mohamed müjdesi! Fransız ekibi talip oldu... Burak Yılmaz detayı...
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'a Mostafa Mohamed müjdesi! Fransız ekibi talip oldu... Burak Yılmaz detayı...
• 02 Nisan 2022 - 13:45 • Son Güncelleme:

Galatasaray'a Mostafa Mohamed müjdesi! Fransız ekibi talip oldu... Burak Yılmaz detayı...

Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray'ın çok şeyler beklediği forvet Mostafa Mohamed'e bir Fransız ekibi daha talip oldu. Transfer gerçekleşirse Mohamed, Burak Yılmaz'ın yerini alacak...

• 02 Nisan 2022 - 13:45 • Son Güncelleme:
1Galatasaraya Mostafa Mohamed müjdesi Fransız ekibi talip oldu... Burak Yılmaz detayı...
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Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Fransız kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Başarılı forvete bu kez Türkiye'nin yakından tanıdığı bir kulüp talip oldu.

2Galatasaraya Mostafa Mohamed müjdesi Fransız ekibi talip oldu... Burak Yılmaz detayı...

Sezon başında St. Etienne'in talip olduğu ve transferi son anda gerçekleşmeyen Mohamed, son olarak ülkesi Mısır'la Dünya Kupası'na gitmenin kapısından dönmüş ve büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Buna karşın 24 yaşındaki forvetin talipleri artmaya devam ediyor.

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Fransa'nın Score sitesinin haberine göre; Marsilya ve St. Etienne'in ilgilendiği Mostafa Mohamed'e bu kez de Lille talip oldu.

4Galatasaraya Mostafa Mohamed müjdesi Fransız ekibi talip oldu... Burak Yılmaz detayı...

Sezon sonunda Jonathan David'in transfer yapmasını bekleyen Lille, milli forvet Burak Yılmaz'ın da sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

5Galatasaraya Mostafa Mohamed müjdesi Fransız ekibi talip oldu... Burak Yılmaz detayı...

37 yaşındaki forvetin yerini Mostafa Mohamed'le doldurmak isteyen Ligue 1 kulübünün kısa süre içerisinde Galatasaray'ın kapısını çalacağı belirtildi.

6Galatasaraya Mostafa Mohamed müjdesi Fransız ekibi talip oldu... Burak Yılmaz detayı...

Mısır ekibi Zamalek'ten önce kiralanan sonra bonservisi ile kadroya katılan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 36 resmi maçta 7 gol atıp 5 de asist yaptı.

7Galatasaraya Mostafa Mohamed müjdesi Fransız ekibi talip oldu... Burak Yılmaz detayı...

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