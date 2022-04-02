• 02 Nisan 2022 - 13:45 • Son Güncelleme:
Galatasaray'a Mostafa Mohamed müjdesi! Fransız ekibi talip oldu... Burak Yılmaz detayı...
Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray'ın çok şeyler beklediği forvet Mostafa Mohamed'e bir Fransız ekibi daha talip oldu. Transfer gerçekleşirse Mohamed, Burak Yılmaz'ın yerini alacak...
• 02 Nisan 2022 - 13:45 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Fransız kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Başarılı forvete bu kez Türkiye'nin yakından tanıdığı bir kulüp talip oldu.
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Fransa'nın Score sitesinin haberine göre; Marsilya ve St. Etienne'in ilgilendiği Mostafa Mohamed'e bu kez de Lille talip oldu.
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Sezon sonunda Jonathan David'in transfer yapmasını bekleyen Lille, milli forvet Burak Yılmaz'ın da sözleşmesini uzatmama kararı aldı.
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