Galatasaray'a Mostafa Mohamed müjdesi! Fransız ekibi talip oldu... Burak Yılmaz detayı...

Sezon başında St. Etienne'in talip olduğu ve transferi son anda gerçekleşmeyen Mohamed, son olarak ülkesi Mısır'la Dünya Kupası'na gitmenin kapısından dönmüş ve büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Buna karşın 24 yaşındaki forvetin talipleri artmaya devam ediyor.