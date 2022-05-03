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GalatasarayGalatasaray'a 3 milyon euro'luk piyango! Campos'un hediyesi
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'a 3 milyon euro'luk piyango! Campos'un hediyesi
• 03 Mayıs 2022 - 13:28 • Son Güncelleme:

Galatasaray'a 3 milyon euro'luk piyango! Campos'un hediyesi

Galatasaray'da Fatih Terim döneminde 8 milyon euro civarı bir rakama transfer edilen, fakat özellikle son 2 sezondur sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan tecrübeli futbolcu için satın alma opsiyonunu kullanacak olan Suudi Arabistan Kulübünün sarı kırmızılı takıma 3 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

• 03 Mayıs 2022 - 13:28 • Son Güncelleme:
1Galatasaraya 3 milyon euroluk piyango Camposun hediyesi
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Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray, sezonu en iyi şekilde bitirmek için çaba sarf ediyor.

2Galatasaraya 3 milyon euroluk piyango Camposun hediyesi

Bu sezon 35. hafta itibarıyla 47 puanla 13. sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, hayal kırıklığı yarattı.

3Galatasaraya 3 milyon euroluk piyango Camposun hediyesi

Ligin ikinci yarısında takımın başına geçen Domenec Torrent'in de beklenen etkiyi verememesi, Galatasaray'da işleri daha kötü bir yola götürdü.

4Galatasaraya 3 milyon euroluk piyango Camposun hediyesi

11 Haziran'da seçime gidecek olan sarı-kırmızılı camiada, teknik direktör gelişmelerinin yanı sıra transferde de dikkat çeken dedikodular ortaya çıktı.

5Galatasaraya 3 milyon euroluk piyango Camposun hediyesi

İspanyol çalıştırıcı Torrent'in geleceğinin netlik kazanmasının ardından transferde de ciddi adımlar atacak olan Galatasaray'da flaş bir iddia geldi.

6Galatasaraya 3 milyon euroluk piyango Camposun hediyesi

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, devre arasında takımdan kiralık olarak gönderilen Christian Luyindama, takımını etkilemeyi başardı.

7Galatasaraya 3 milyon euroluk piyango Camposun hediyesi

Galatasaray'a transfer olduğu ilk dönemde gösterdiği performansla taraftarını etkilemeyi başaran Luyindama, çapraz bağ sakatlığı sonrası eski performansını yansıtamamıştı.

8Galatasaraya 3 milyon euroluk piyango Camposun hediyesi

Takımda son dönemin en çok tartışılan isimlerinden birisi olan Demokratik Kongolu stoper, devre arasında kiralık olarak Al Taawon takımına gönderildi.

9Galatasaraya 3 milyon euroluk piyango Camposun hediyesi

Suudi Futbol Ligi'nde mücadele eden Al Taawon'da ilk 11'in değişilmez isimleri arasına giren Luyindama için karar verildi.

10Galatasaraya 3 milyon euroluk piyango Camposun hediyesi

Habere göre, Al Taawoun'un sezon sonunda 28 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayı planladığı öne sürüldü.

11Galatasaraya 3 milyon euroluk piyango Camposun hediyesi

Galatasaray'da mevcut başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Luis Campos'un aracılığıyla Al Taawoun takımına kiralanan Luyindama'nın satın alma opsiyonunun kullanılması halinde ise Sarı-Kırmızılı kulübün kasasına 3 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli girmiş olacak.

12Galatasaraya 3 milyon euroluk piyango Camposun hediyesi

Böylelikle sarı-kırmızılılar yeni sezon planlamasında yer almayan Kongolu stoperin hem 1.2 milyon Euro'luk maaşından kurtulacak hem de 3 milyon Euro'luk bir bonservis geliri sağlanacak.

13Galatasaraya 3 milyon euroluk piyango Camposun hediyesi

Galatasaray taraftarının da bir türlü gözüne girmeyi başaramayan ve özellikle savunmada yaptığı kritik hatalarla tepki çeken Luyindama, 2019 yılında 8 milyon Euro bonservis bedeli ile Belçika'nın Standard Liege takımından transfer edilmişti.

14Galatasaraya 3 milyon euroluk piyango Camposun hediyesi

2019 yılında Kongo Milli Takımı'na yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası istenilen düzeye bir türlü gelemeyen Luyindama'nın Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

15Galatasaraya 3 milyon euroluk piyango Camposun hediyesi

 

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