• 03 Mayıs 2022 - 13:28 • Son Güncelleme:
Galatasaray'a 3 milyon euro'luk piyango! Campos'un hediyesi
Galatasaray'da Fatih Terim döneminde 8 milyon euro civarı bir rakama transfer edilen, fakat özellikle son 2 sezondur sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan tecrübeli futbolcu için satın alma opsiyonunu kullanacak olan Suudi Arabistan Kulübünün sarı kırmızılı takıma 3 milyon euro ödeyeceği belirtildi.
• 03 Mayıs 2022 - 13:28 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray, sezonu en iyi şekilde bitirmek için çaba sarf ediyor.
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Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, devre arasında takımdan kiralık olarak gönderilen Christian Luyindama, takımını etkilemeyi başardı.
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Takımda son dönemin en çok tartışılan isimlerinden birisi olan Demokratik Kongolu stoper, devre arasında kiralık olarak Al Taawon takımına gönderildi.
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Galatasaray'da mevcut başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Luis Campos'un aracılığıyla Al Taawoun takımına kiralanan Luyindama'nın satın alma opsiyonunun kullanılması halinde ise Sarı-Kırmızılı kulübün kasasına 3 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli girmiş olacak.
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