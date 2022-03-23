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GalatasarayStefan Kuntz'ın milli takıma seçtiği yıldız futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş resmen transfer savaşına girdi!
HaberlerGalatasaray Haberleri Stefan Kuntz'ın milli takıma seçtiği yıldız futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş resmen transfer savaşına girdi!
• 23 Mart 2022 - 08:32 • Son Güncelleme:

Stefan Kuntz'ın milli takıma seçtiği yıldız futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş resmen transfer savaşına girdi!

Dursun Özbek döneminde bazı menajerler aracılığıyla 200 bin euro'ya Galatasaray'a teklif edilmesine rağmen alınmayan yıldız futbolcu için şimdi Burak Elmas ile Ahmet Nur Çebi ter döküyor. Stefan Kuntz'un milli takıma seçtiği tecrübeli oyuncunun 1,5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor...

• 23 Mart 2022 - 08:32 • Son Güncelleme:
1Stefan Kuntzın milli takıma seçtiği yıldız futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş resmen transfer savaşına girdi
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Süper Lig'de geçtiğimiz sezon kaçırdığı kıl payı şampiyonluğun ardından yeni sezona iddialı giren Galatasaray, 3 yıllık yapılanmanın ilk adımlarını attı.

2Stefan Kuntzın milli takıma seçtiği yıldız futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş resmen transfer savaşına girdi

Ancak ligde işler beklendiği gibi gitmedi ve sarı-kırmızılı takım üst üste kötü sonuçlarla zirvenin bir hayli gerisinde kaldı.

3Stefan Kuntzın milli takıma seçtiği yıldız futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş resmen transfer savaşına girdi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarılı sonuçların yanı sıra, lig tarihinin en kötü dönemini geçiren Galatasaray'da Fatih Terim'in görevine son verildi.

4Stefan Kuntzın milli takıma seçtiği yıldız futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş resmen transfer savaşına girdi

Fatih Terim'in ardından göreve İspanyol teknik adam Domenec Torrent getirildi.

5Stefan Kuntzın milli takıma seçtiği yıldız futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş resmen transfer savaşına girdi

Torrent ile birlikte yine çıkış yakalayamayan Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftası itibarıyla ligde 15. sırada kaldı.

6Stefan Kuntzın milli takıma seçtiği yıldız futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş resmen transfer savaşına girdi

İspanyol hocanın gelecek sezonki kaderinin henüz belli olmamasına rağmen Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları şimdiden başladı.

7Stefan Kuntzın milli takıma seçtiği yıldız futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş resmen transfer savaşına girdi

Son yıllarda forvet bölgesinde beklediği verimi alamayan Galatasaray, bu mevkiye yaptığı yatırımın da karşılığını alamadı.

8Stefan Kuntzın milli takıma seçtiği yıldız futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş resmen transfer savaşına girdi

Radamel Falcao ve Mbaye Diagne gibi yüksek maliyetli transferlerden zararla kalkan sarı-kırmızılılar, bu sezon Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed ve Bafetimbi Gomis ile oynuyor.

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Devre arasında transfer edilen Bafetimbi Gomis'in de beklenen etkiyi yaratamaması, Galatasaray'da yeni bir golcü transferini hazırladı.

10Stefan Kuntzın milli takıma seçtiği yıldız futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş resmen transfer savaşına girdi

Bu sezon Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla büyük takımları peşine takan golcü oyuncu Umut Bozok, kiralık olarak FC Lorient takımından gelmişti.

11Stefan Kuntzın milli takıma seçtiği yıldız futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş resmen transfer savaşına girdi

Fransa 2. Ligi ekibi olan Lorient'ten Kasımpaşa'ya kiralanan Umut Bozok, Süper Lig'de 30 maça çıktı ve 14 gol kaydetmeyi başardı.

12Stefan Kuntzın milli takıma seçtiği yıldız futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş resmen transfer savaşına girdi

Bu performansıyla bir diğer golcü sıkıntısı yaşayan büyük kulüp olan Beşiktaş'ı da peşine takan Umut Bozok için Galatasaray da devreye girdi.

13Stefan Kuntzın milli takıma seçtiği yıldız futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş resmen transfer savaşına girdi

Beşiktaş'ın gelecek sezonun kadrosunda düşündüğü oyuncu için Galatasaray'ın devreye girmesi transferi kızıştırdı.

14Stefan Kuntzın milli takıma seçtiği yıldız futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş resmen transfer savaşına girdi

Umut Bozok'un satın alma opsiyonu ise Kasımpaşa'da bulunuyor. Lorient'ten 1.5 milyon avroluk satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Kasımpaşa, 25 yaşındaki oyuncu için tercihini yapacak.

15Stefan Kuntzın milli takıma seçtiği yıldız futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş resmen transfer savaşına girdi

Gelecek yaz transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş'ın bu transferde karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

16Stefan Kuntzın milli takıma seçtiği yıldız futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş resmen transfer savaşına girdi

Kasımpaşa formasıyla ortaya koyduğu başarılı performans sonrasında A Milli Takım'a kadar yükselen Umut'un da kariyerine İstanbul'da devam etmeye olumlu baktığı kaydedildi.

17Stefan Kuntzın milli takıma seçtiği yıldız futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş resmen transfer savaşına girdi

 

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