• 23 Mart 2022 - 08:32 • Son Güncelleme:
Stefan Kuntz'ın milli takıma seçtiği yıldız futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş resmen transfer savaşına girdi!
Dursun Özbek döneminde bazı menajerler aracılığıyla 200 bin euro'ya Galatasaray'a teklif edilmesine rağmen alınmayan yıldız futbolcu için şimdi Burak Elmas ile Ahmet Nur Çebi ter döküyor. Stefan Kuntz'un milli takıma seçtiği tecrübeli oyuncunun 1,5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor...
• 23 Mart 2022 - 08:32 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de geçtiğimiz sezon kaçırdığı kıl payı şampiyonluğun ardından yeni sezona iddialı giren Galatasaray, 3 yıllık yapılanmanın ilk adımlarını attı.
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Devre arasında transfer edilen Bafetimbi Gomis'in de beklenen etkiyi yaratamaması, Galatasaray'da yeni bir golcü transferini hazırladı.
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Bu sezon Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla büyük takımları peşine takan golcü oyuncu Umut Bozok, kiralık olarak FC Lorient takımından gelmişti.
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Bu performansıyla bir diğer golcü sıkıntısı yaşayan büyük kulüp olan Beşiktaş'ı da peşine takan Umut Bozok için Galatasaray da devreye girdi.
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