• 14 Mart 2022 - 23:22 • Son Güncelleme:
Galatasaray taraftarı 3 puanı Kerem Aktürkoğlu'na değil ona yazdı! 'Resital sunuyor'
Ezeli rakibi Beşiktaş'ı Kerem Aktürkoğlu'nun attığı 2 golle yenmesini bilen Galatasaray'da taraftarlar galibiyeti yıldız futbolcuya değil 24 yaşındaki oyuncuya yazdı. İşte derbinin ardından o yansımalar...
• 14 Mart 2022 - 23:22 • Son Güncelleme:
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Nef Stadı'nda oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi adeta nefesleri kesti, sosyal medya dev maçı konuştu...
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50 bin taraftarı önünde baskın bir futbol oynayan Galatasaray, Mostafa Mohamed'in asistleriyle ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle coştu, Sarı Kırmızılı ekip taraftarları sergilenen performans nedeniyle adeta mest oldu.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ise Siyah Beyaza gönül verenler tarafından sert bir dille eleştirildi. Taraftarlar, tecrübeli isme kadro ve oyuncu değişikliği tercihleri nedeniyle tepki gösterdi.