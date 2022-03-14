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GalatasarayGalatasaray taraftarı 3 puanı Kerem Aktürkoğlu'na değil ona yazdı! 'Resital sunuyor'
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray taraftarı 3 puanı Kerem Aktürkoğlu'na değil ona yazdı! 'Resital sunuyor'
• 14 Mart 2022 - 23:22 • Son Güncelleme:

Galatasaray taraftarı 3 puanı Kerem Aktürkoğlu'na değil ona yazdı! 'Resital sunuyor'

Ezeli rakibi BeşiktaşKerem Aktürkoğlu'nun attığı 2 golle yenmesini bilen Galatasaray'da taraftarlar galibiyeti yıldız futbolcuya değil 24 yaşındaki oyuncuya yazdı. İşte derbinin ardından o yansımalar...

• 14 Mart 2022 - 23:22 • Son Güncelleme:
1Galatasaray taraftarı 3 puanı Kerem Aktürkoğluna değil ona yazdı Resital sunuyor
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Nef Stadı'nda oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi adeta nefesleri kesti, sosyal medya dev maçı konuştu...

2Galatasaray taraftarı 3 puanı Kerem Aktürkoğluna değil ona yazdı Resital sunuyor

50 bin taraftarı önünde baskın bir futbol oynayan Galatasaray, Mostafa Mohamed'in asistleriyle ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle coştu, Sarı Kırmızılı ekip taraftarları sergilenen performans nedeniyle adeta mest oldu.

3Galatasaray taraftarı 3 puanı Kerem Aktürkoğluna değil ona yazdı Resital sunuyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ise Siyah Beyaza gönül verenler tarafından sert bir dille eleştirildi. Taraftarlar, tecrübeli isme kadro ve oyuncu değişikliği tercihleri nedeniyle tepki gösterdi.

4Galatasaray taraftarı 3 puanı Kerem Aktürkoğluna değil ona yazdı Resital sunuyor

İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisi ile ilgili atılan tweetlerden bazıları...

5Galatasaray taraftarı 3 puanı Kerem Aktürkoğluna değil ona yazdı Resital sunuyor
6Galatasaray taraftarı 3 puanı Kerem Aktürkoğluna değil ona yazdı Resital sunuyor
7Galatasaray taraftarı 3 puanı Kerem Aktürkoğluna değil ona yazdı Resital sunuyor
8Galatasaray taraftarı 3 puanı Kerem Aktürkoğluna değil ona yazdı Resital sunuyor
9Galatasaray taraftarı 3 puanı Kerem Aktürkoğluna değil ona yazdı Resital sunuyor
10Galatasaray taraftarı 3 puanı Kerem Aktürkoğluna değil ona yazdı Resital sunuyor
11Galatasaray taraftarı 3 puanı Kerem Aktürkoğluna değil ona yazdı Resital sunuyor
12Galatasaray taraftarı 3 puanı Kerem Aktürkoğluna değil ona yazdı Resital sunuyor
13Galatasaray taraftarı 3 puanı Kerem Aktürkoğluna değil ona yazdı Resital sunuyor
14Galatasaray taraftarı 3 puanı Kerem Aktürkoğluna değil ona yazdı Resital sunuyor
15Galatasaray taraftarı 3 puanı Kerem Aktürkoğluna değil ona yazdı Resital sunuyor

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Galatasaray taraftarı 3 puanı Kerem Aktürkoğlu'na değil ona yazdı! 'Resital sunuyor'

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