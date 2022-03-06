Galatasaray Kerem Aktürkoğlu gidecek o gelecek diyordu! Flaş bonservis açıklaması
Sezon başında Fatih Terim'in kadro planlamasında olmadığı için Süper Lig ekibine gönderilen, şu sıralar Kerem Aktürkoğlu'nun yerine geleceği konuşulan genç yetenek hakkında flaş bir açıklama geldi.
Spor Toto Süper Lig 'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray, gelecek sezon için düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürürken, bir süre önce gündemine aldığı eski yıldızı Jason Denayer ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı
Fransız basınına konuşan Denayer'in menajeri şu ifadeleri kullandı: "Jason, Lyon'la sözleşme uzatmaya açık. Şu an rahat bir durumda ve doğru kararları vermek için zamanı var. Jason, kariyerinin en iyi dört veya beş yılına giriyor ve tamamen sportif bir seçim yapmak istiyor. Sadece bir para meselesi olsaydı zaten başka bir kulübe imza atardı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, Instagram'dan açıklamalarda bulundu.
Taraftarlardan gelen sorulara yanıt veren Sancak, "Yunus Akgün için Galatasaray 'a satın alma teklifi yapmadık. Buradan Yunus Akgün'e de mesajım olsun; kalan maçlarda iyi oyna! Yunus eski performansın yok! Ayıp ediyorsun. Loic Remy'yi aldık, fırsat bulursa oynayacak ama bu takımda fırsat bulması da zor" dedi.
Younes Belhanda, Samet Aybaba ve Fatih Terim hakkında ise Sancak, "Belhanda'dan memnunum. Belhanda'yı da çok severim. Samet Aybaba'yla aramızda bir sıkıntı yok. Bir daha Adana Demirspor'a gelir mi? Zor. Fatih Terim benim abimdir. Kendisini severim o da beni sever" ifadelerini kullandı.