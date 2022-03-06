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GalatasarayGalatasaray Kerem Aktürkoğlu gidecek o gelecek diyordu! Flaş bonservis açıklaması
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray Kerem Aktürkoğlu gidecek o gelecek diyordu! Flaş bonservis açıklaması
• 06 Mart 2022 - 16:13 • Son Güncelleme:

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu gidecek o gelecek diyordu! Flaş bonservis açıklaması

Sezon başında Fatih Terim'in kadro planlamasında olmadığı için Süper Lig ekibine gönderilen, şu sıralar Kerem Aktürkoğlu'nun yerine geleceği konuşulan genç yetenek hakkında flaş bir açıklama geldi.

• 06 Mart 2022 - 16:13 • Son Güncelleme:
1Galatasaray Kerem Aktürkoğlu gidecek o gelecek diyordu Flaş bonservis açıklaması
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Spor Toto Süper Lig 'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray, gelecek sezon için düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürürken, bir süre önce gündemine aldığı eski yıldızı Jason Denayer ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı

2Galatasaray Kerem Aktürkoğlu gidecek o gelecek diyordu Flaş bonservis açıklaması

Belçikalı yıldızın menajeri Newcastle, Barcelona ve Juventus gibi devlerin de radarında olan Denayer'in geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

3Galatasaray Kerem Aktürkoğlu gidecek o gelecek diyordu Flaş bonservis açıklaması

Fransız basınına konuşan Denayer'in menajeri şu ifadeleri kullandı: "Jason, Lyon'la sözleşme uzatmaya açık. Şu an rahat bir durumda ve doğru kararları vermek için zamanı var. Jason, kariyerinin en iyi dört veya beş yılına giriyor ve tamamen sportif bir seçim yapmak istiyor. Sadece bir para meselesi olsaydı zaten başka bir kulübe imza atardı.

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Lyon'dan ayrılması gerekiyorsa, bunu zamanı geldiğinde yapmak istiyor bir centilmen olarak. Herhangi bir çatışmaya girmek istemiyoruz. Depay da geçtiğimiz sezon Denayer'in durumundaydı ve oynamaya devam etti."

5Galatasaray Kerem Aktürkoğlu gidecek o gelecek diyordu Flaş bonservis açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, Instagram'dan açıklamalarda bulundu.

6Galatasaray Kerem Aktürkoğlu gidecek o gelecek diyordu Flaş bonservis açıklaması

Taraftarlardan gelen sorulara yanıt veren Sancak, "Yunus Akgün için Galatasaray 'a satın alma teklifi yapmadık. Buradan Yunus Akgün'e de mesajım olsun; kalan maçlarda iyi oyna! Yunus eski performansın yok! Ayıp ediyorsun. Loic Remy'yi aldık, fırsat bulursa oynayacak ama bu takımda fırsat bulması da zor" dedi.

7Galatasaray Kerem Aktürkoğlu gidecek o gelecek diyordu Flaş bonservis açıklaması

Adana Demirspor- Beşiktaş maçından sonra 3 ay hak mahrumiyeti ve 113 bin ceza alan Akdeniz ekibinin başkanı, "Cezam haksız yere verilmedi. Hak ettim verildi canları sağ olsun" açıklamasında bulundu.

8Galatasaray Kerem Aktürkoğlu gidecek o gelecek diyordu Flaş bonservis açıklaması

26 yıl alt liglerde mücadele eden takımı için konuşan Murat Sancak, "Adana Demirspor çıkmasın diye muska yapmışlar, saha çimlerinin altında 5-6 tane muska bulduk. Gelecek sezon kadınlara özel tribün yapılacak" diye konuştu.

9Galatasaray Kerem Aktürkoğlu gidecek o gelecek diyordu Flaş bonservis açıklaması

Younes Belhanda, Samet Aybaba ve Fatih Terim hakkında ise Sancak, "Belhanda'dan memnunum. Belhanda'yı da çok severim. Samet Aybaba'yla aramızda bir sıkıntı yok. Bir daha Adana Demirspor'a gelir mi? Zor. Fatih Terim benim abimdir. Kendisini severim o da beni sever" ifadelerini kullandı.

10Galatasaray Kerem Aktürkoğlu gidecek o gelecek diyordu Flaş bonservis açıklaması

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