Galatasaray Kerem Aktürkoğlu gidecek o gelecek diyordu! Flaş bonservis açıklaması

Fransız basınına konuşan Denayer'in menajeri şu ifadeleri kullandı: "Jason, Lyon'la sözleşme uzatmaya açık. Şu an rahat bir durumda ve doğru kararları vermek için zamanı var. Jason, kariyerinin en iyi dört veya beş yılına giriyor ve tamamen sportif bir seçim yapmak istiyor. Sadece bir para meselesi olsaydı zaten başka bir kulübe imza atardı.