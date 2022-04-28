Galatasaray için FIFA tehlikesi! Süre daralıyor: Mostafa Mohamed, Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson, Cicaldau...
Süper Lig'de kara günler geçiren Galatasaray'da önce Fatih Terim ile yollar ayrılırken sonrasında Başkan Burak Elmas'a genel kuruldan ibrasızlık kararı çıktı. Sarı-kırmızılı kulüpte tüm gözler seçime çevrilirken Mostafa Mohamed'de FIFA tehlikesi ortaya çıktı.
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarından mahrum kalacak Galatasaray'da tüm gözler seçime çevrildi. Transfer çalışmaları için yeni yönetim beklenirken Mostafa Mohamed'de FIFA tehlikesi ortaya çıktı.
Marcao'yu Roma ve Napoli, Kerem'i Atletico Madrid, Lille ve Lyon, Mohamed'i Marsilya ve Bordeaux, Nelsson'u Aston Villa, Milan ve Fiorentina, Cicaldau'yu Sampdoria, Atalanta ve Betis, Berkan'ı da Inter ve Dortmund temsilcileri izliyor.
ELMAS DAVA AÇTI
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 26 Mart tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul'daki idari inrasızlığın iptaline ilişkin dava açtı. 26 Mart'ta gerçekleşen son genel kuruldan bu yana 1 aylık idari ibrasızlık ve bunun tedbir talebi olmaksızın yapılması istendi. Bu durumun 30 Nisan'daki seçime bir engel teşkil etmediği de özellikle vurgulandı.
MOHAMED İÇİN SÜRE DARALIYOR
Galatasaray geçen sezonun devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed'in bonservisini aralık ayında almıştı. Akşam'ın haberine göre; Yapılan anlaşma gereği ise; Sarı-Kırmızılılar'ın 4 milyon doları 1 Temmuz'a kadar Zamalek'e yatırması gerekiyor. Mısır temsilcisi de Galatasaray'dan sürekli olarak oyuncunun bonservisinin yatırılmasını talep ediyor. Mısır basını da paranın yatırılmaması halinde Muhammed'in bir başka takıma satışına izin verilmeyeceğini duyurdu