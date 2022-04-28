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GalatasarayGalatasaray için FIFA tehlikesi! Süre daralıyor: Mostafa Mohamed, Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson, Cicaldau...
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray için FIFA tehlikesi! Süre daralıyor: Mostafa Mohamed, Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson, Cicaldau...
• 28 Nisan 2022 - 12:41 • Son Güncelleme:

Galatasaray için FIFA tehlikesi! Süre daralıyor: Mostafa Mohamed, Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson, Cicaldau...

Süper Lig'de kara günler geçiren Galatasaray'da önce Fatih Terim ile yollar ayrılırken sonrasında Başkan Burak Elmas'a genel kuruldan ibrasızlık kararı çıktı. Sarı-kırmızılı kulüpte tüm gözler seçime çevrilirken Mostafa Mohamed'de FIFA tehlikesi ortaya çıktı.

• 28 Nisan 2022 - 12:41 • Son Güncelleme:
1Galatasaray için FIFA tehlikesi Süre daralıyor: Mostafa Mohamed, Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson, Cicaldau...
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Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarından mahrum kalacak Galatasaray'da tüm gözler seçime çevrildi. Transfer çalışmaları için yeni yönetim beklenirken Mostafa Mohamed'de FIFA tehlikesi ortaya çıktı.

2MARCAODA SAKATLIK

MARCAO'DA SAKATLIK

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Brezilyalı stoperin sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıklandı.

36 YILDIZ DEVLERİN RADARINDA

6 YILDIZ DEVLERİN RADARINDA

Yaz dönemi Galatasaray için oldukça hareketli geçecek. Sadece dış transfer değil, iç transferde de çok kritik hamleler yapılması bekleniyor. Sarı-Kırmızılı ekibin kadrosundaki birçok genç futbolcuya Avrupa kulüplerinden yakın takip devam ediyor.

4Galatasaray için FIFA tehlikesi Süre daralıyor: Mostafa Mohamed, Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson, Cicaldau...

Marcao'yu Roma ve Napoli, Kerem'i Atletico Madrid, Lille ve Lyon, Mohamed'i Marsilya ve Bordeaux, Nelsson'u Aston Villa, Milan ve Fiorentina, Cicaldau'yu Sampdoria, Atalanta ve Betis, Berkan'ı da Inter ve Dortmund temsilcileri izliyor.

5Galatasaray için FIFA tehlikesi Süre daralıyor: Mostafa Mohamed, Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson, Cicaldau...

Bu kulüplerin, Galatasaray'ın kapısını ciddi tekliflerle çalması bekleniyor. Başkan Burak Elmas ve kurmayları, görevi devredecekleri için transfer görüşmelerini erteleme yolunu tercih ediyor. Yeni yönetimin, tekliflere cevap vermesi gerekecek.

6ELMAS DAVA AÇTI

ELMAS DAVA AÇTI

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 26 Mart tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul'daki idari inrasızlığın iptaline ilişkin dava açtı. 26 Mart'ta gerçekleşen son genel kuruldan bu yana 1 aylık idari ibrasızlık ve bunun tedbir talebi olmaksızın yapılması istendi. Bu durumun 30 Nisan'daki seçime bir engel teşkil etmediği de özellikle vurgulandı.

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MOHAMED İÇİN SÜRE DARALIYOR

Galatasaray geçen sezonun devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed'in bonservisini aralık ayında almıştı. Akşam'ın haberine göre; Yapılan anlaşma gereği ise; Sarı-Kırmızılılar'ın 4 milyon doları 1 Temmuz'a kadar Zamalek'e yatırması gerekiyor. Mısır temsilcisi de Galatasaray'dan sürekli olarak oyuncunun bonservisinin yatırılmasını talep ediyor. Mısır basını da paranın yatırılmaması halinde Muhammed'in bir başka takıma satışına izin verilmeyeceğini duyurdu

8Galatasaray için FIFA tehlikesi Süre daralıyor: Mostafa Mohamed, Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson, Cicaldau...

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