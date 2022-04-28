Galatasaray için FIFA tehlikesi! Süre daralıyor: Mostafa Mohamed, Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson, Cicaldau...

MOHAMED İÇİN SÜRE DARALIYOR

Galatasaray geçen sezonun devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed'in bonservisini aralık ayında almıştı. Akşam'ın haberine göre; Yapılan anlaşma gereği ise; Sarı-Kırmızılılar'ın 4 milyon doları 1 Temmuz'a kadar Zamalek'e yatırması gerekiyor. Mısır temsilcisi de Galatasaray'dan sürekli olarak oyuncunun bonservisinin yatırılmasını talep ediyor. Mısır basını da paranın yatırılmaması halinde Muhammed'in bir başka takıma satışına izin verilmeyeceğini duyurdu