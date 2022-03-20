Galatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terim'in prensi şansını iyi kullanamadı
Sezon başında büyük umutlarla Galatasaray'a transfer edilmesine karşın hem Fatih Terim döneminde hem de Domenec Torrent'le kendisinden beklenen çıkışı yapamayan genç futbolcu Gaziantep deplasmanında camiayı yine hayal kırıklığına uğratırken, sarı kırmızılıların mücadeleyi 3-1 kaybetmesi bazı oyuncular üzerinde büyük baskı yarattı.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK 3-1'lik skorla kazandı.
Öte yandan Galatasaray'da Domenec Torrent, 11'de sürpriz tercihlere imza attı. Sarı-kırmızılılarda savunma dörtlüsü; Semih, Nelsson, Marcao ve Van Aanholt'tan oluştu. Galatasaray'da orta alanda ise Taylan ve Berkan forma buldu. Sarı-kırmızılıların hücum 4'lüsünde; Kerem, Emre Kılınç, Morutan ve Gomis yer aldı.
1 hafta içinde oynadığı iki Barcelona maçı ve Beşiktaş derbisinin yorgunluğunu taşıyan Galatasaray, Gaziantep FK karşısında maçın ilk bölümünde oyunun hakimiyetini almakta çok zorlandı. Savunmada bekleyen ve pas hataları yapan sarı kırmızılı futbolcular, ikili mücadelelerde Gaziantepli oyunculara da üstünlük kuramadı.
Gaziantep FK, 69. dakikada penaltı kazandı. Ceza alanı içinde Berkan Kutlu'nun Figueiredo'nın tabanına müdahalesinin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.
Golden sonra Galatasaray, 75. dakikada eşitlik sayısına yaklaştı. Emre Kılınç'ın etkili pasında savunmanın arkasına çok iyi sarkan Kerem Aktürkoğlu, ceza alanı içine hareketlenen Bafetimbi Gomis'i gördü. Bafetimbi Gomis, çok müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Günay Güvenç açıyı kapatarak mutlak bir golü önlemeyi başardı.
MORUTAN'IN HESABI KESİLDİ İDDİASI
Göreve gelir gelmez eldeki oyuncuları analiz eden ve onların potansiyellerine bakan Torrent'in Morutan'ı kadro dışı bırakması bir hayli dikkat çekmişti. Aradan geçen süreç İspanyol teknik adamı haklı çıkarı. Gaziantep maçında kendisine verilen şansı son derece kötü kullanan Rumen orta sahanın hesabının kesildiği iddia edilirken, Morutan'ın istatistikleri ise kendisini izleyenleri dehşete düşürdü.