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GalatasarayGalatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terim'in prensi şansını iyi kullanamadı
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terim'in prensi şansını iyi kullanamadı
• 20 Mart 2022 - 18:10 • Son Güncelleme:

Galatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terim'in prensi şansını iyi kullanamadı

Sezon başında büyük umutlarla Galatasaray'a transfer edilmesine karşın hem Fatih Terim döneminde hem de Domenec Torrent'le kendisinden beklenen çıkışı yapamayan genç futbolcu Gaziantep deplasmanında camiayı yine hayal kırıklığına uğratırken, sarı kırmızılıların mücadeleyi 3-1 kaybetmesi bazı oyuncular üzerinde büyük baskı yarattı.

• 20 Mart 2022 - 18:10 • Son Güncelleme:
1Galatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terimin prensi şansını iyi kullanamadı
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK 3-1'lik skorla kazandı.

2Galatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terimin prensi şansını iyi kullanamadı

Galatasaray, 34. dakikada Bafetimbi Gomis ile öne geçti. Gaziantep FK, 45+4. dakikada Papy Djilobodji ile skoru eşitledi.

3Galatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terimin prensi şansını iyi kullanamadı

Alexandru Maxim, 71. dakikada Gaziantep FK adına penaltı vuruşunu gole çevirdi. Süper Lig'de kullandığı 18 penaltının tamamını gole çeviren Maxim, son 4 maçta 6 gol ve 2 asist yaptı. Joao Figueiredo, 81. dakikada skoru belirleyen golü attı.

4Galatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terimin prensi şansını iyi kullanamadı

Süper Lig'de 6 maç sonra kazanan Gaziantep FK, 40 puana yükseldi. Süper Lig'de üst üste 2. deplasman maçını kaybeden Galatasaray, 38 puanda kaldı.

5Galatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terimin prensi şansını iyi kullanamadı

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son oynanan Barcelona maçın göre ilk 11'de değişikliklere gitti. Kalede Pena yerine Muslera, sağ bekte Boey yerine Semih Kaya, hücumda Babel ve Cicaldau yerine Morutan ve Emre Kılınç forma giydi.

6Galatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terimin prensi şansını iyi kullanamadı

Galatasaray sahaya kalede Muslera, savunmada Semih Kaya, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, orta sahada Berkan ve Taylan, ileride Morutan, Emre Kılınç ve Kerem, forvette Gomis ile başladı.

7Galatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terimin prensi şansını iyi kullanamadı

Gaziantep FK maça kalede Günay, stoperde Papy, Caulker, Tosca, orta sahada Kitsiou, Recep, Maxim, Doğan, Sagal, forvette Muhammet ve Figueiredo ile maça başladı. Erol Bulut, zorlu maçta 3-5-2 taktiğini belirledi.

8Galatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terimin prensi şansını iyi kullanamadı

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK deplasmanına konuk olan Galatasaray'da, Fernando Muslera da formasına kavuştu.

9Galatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terimin prensi şansını iyi kullanamadı

Galatasaray'ın 13 Aralık'ta oynadığı Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan ve 97 gündür sahalardan ayrı kalan tecrübeli eldiven Gaziantep FK karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı.

10Galatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terimin prensi şansını iyi kullanamadı

Öte yandan Galatasaray'da Domenec Torrent, 11'de sürpriz tercihlere imza attı. Sarı-kırmızılılarda savunma dörtlüsü; Semih, Nelsson, Marcao ve Van Aanholt'tan oluştu. Galatasaray'da orta alanda ise Taylan ve Berkan forma buldu. Sarı-kırmızılıların hücum 4'lüsünde; Kerem, Emre Kılınç, Morutan ve Gomis yer aldı.

11Galatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terimin prensi şansını iyi kullanamadı

1 hafta içinde oynadığı iki Barcelona maçı ve Beşiktaş derbisinin yorgunluğunu taşıyan Galatasaray, Gaziantep FK karşısında maçın ilk bölümünde oyunun hakimiyetini almakta çok zorlandı. Savunmada bekleyen ve pas hataları yapan sarı kırmızılı futbolcular, ikili mücadelelerde Gaziantepli oyunculara da üstünlük kuramadı.

12Galatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terimin prensi şansını iyi kullanamadı

Maçın ilk dakikasında Muhammet Demir ile pozisyon kaçıran Gaziantep, 9. dakikada Figueiredo ile pozisyondan faydalanamadı. Maçtaki ilk net gol fırsatını ise yine Gaziantep FK, 24. dakikada Kitsiou ile değerlendiremedi.

13Galatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terimin prensi şansını iyi kullanamadı

Galatasaray, pas yapmakta ve organize olmakta zorlanan Galatasaray, 34. dakikada Kerem'in yeteneği ile golü buldu.

14Galatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terimin prensi şansını iyi kullanamadı

Sol kanatta iki rakibinden birden tek bir hareketle ve müthiş bir çalımla sıyrılan Kerem Aktürkoğlu, pasını Olimpiu Morutan'a çıkardı. Morutan'ın ceza alanı içinden şutunda top Alin Tosca'dan döndü. Gomis, boşta kalan topa sol ayağıyla bekletmeden vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu.

15Galatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terimin prensi şansını iyi kullanamadı

Galatasaray, ilk yarının sonunda da kalabalık savunmasıyla skoru korumaya çalıştı ancak 45+4. dakikada duran toptan topu ağlarında gördü.

16Galatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terimin prensi şansını iyi kullanamadı

Maxim'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Papy arka direkte bomboş kaldı, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu uzak köşeden ağlarla buluşturmayı başardı. Devre bu golün ardından santra yapılmadan sona erdi.

17Galatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terimin prensi şansını iyi kullanamadı

Mücadelenin ikinci yarısına da Gaziantep FK daha organize ve topa sahip olarak başladı. Galatasaray ise kaptığı toplarla hızlı hücumlar denedi. İkinci yarının ilk 25 dakikasında iki takım da daha çok ceza sahası dışından şutlarla gol aradı ancak bu şutlarda da isabet sağlanamadı.

18Galatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terimin prensi şansını iyi kullanamadı

Gaziantep FK, 69. dakikada penaltı kazandı. Ceza alanı içinde Berkan Kutlu'nun Figueiredo'nın tabanına müdahalesinin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

19Galatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terimin prensi şansını iyi kullanamadı

Topun başına gelen Maxim, 71. dakikada topu ağlara gönderdi ve Süper Lig'deki 18. penaltı vuruşunu da gole çevirerek yüzde 100'lik başarı oranını korudu.

20Galatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terimin prensi şansını iyi kullanamadı

Golden sonra Galatasaray, 75. dakikada eşitlik sayısına yaklaştı. Emre Kılınç'ın etkili pasında savunmanın arkasına çok iyi sarkan Kerem Aktürkoğlu, ceza alanı içine hareketlenen Bafetimbi Gomis'i gördü. Bafetimbi Gomis, çok müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Günay Güvenç açıyı kapatarak mutlak bir golü önlemeyi başardı.

21Galatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terimin prensi şansını iyi kullanamadı

Galatasaray beraberlik için baskı kurmaya çalışırken kalesinde tehlikeli pozisyonlar görmeye başladı. 81. dakikada Figueiredo'nun golüyle fark 2'ye çıktı.

22Galatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terimin prensi şansını iyi kullanamadı

Ceza alanı sağ çaprazında Semih Kaya'yı geçerek son çizgiye inen Alexandru Maxim, ortasını yaptı. Figueiredo, altıpas içinde göğsüyle topu önüne indirdikten sonra sağ ayağıyla çok sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.

23Galatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terimin prensi şansını iyi kullanamadı

Mücadelenin son bölümünde Galatasaray, çok adamla risk alarak gol bularak maça ortak olmak için baskı kurdu. Gaziantep FK ise savunma güvenliğini ön plana alıp Maxim ve Figueiredo ile kontratak fırsatlarını değerlendirmeye çalıştı.

24Galatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terimin prensi şansını iyi kullanamadı

Maçın son bölümünde başka gol olmadı ve mücadele Gaziantep FK'nın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

25MORUTANIN HESABI KESİLDİ İDDİASI

MORUTAN'IN HESABI KESİLDİ İDDİASI

Göreve gelir gelmez eldeki oyuncuları analiz eden ve onların potansiyellerine bakan Torrent'in Morutan'ı kadro dışı bırakması bir hayli dikkat çekmişti. Aradan geçen süreç İspanyol teknik adamı haklı çıkarı. Gaziantep maçında kendisine verilen şansı son derece kötü kullanan Rumen orta sahanın hesabının kesildiği iddia edilirken, Morutan'ın istatistikleri ise kendisini izleyenleri dehşete düşürdü.

26İŞTE MORUTANIN İSTATİSTİKLERİ

İŞTE MORUTAN'IN İSTATİSTİKLERİ

0/2 Şut denemesi - 0/1 Orta isabeti - 4/10 İkili mücadele kazanma - %83 Pas başarısı0 Top çalma

27Galatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terimin prensi şansını iyi kullanamadı

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