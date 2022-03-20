Galatasaray Gaziantep deplasmanından çıkmadı Terim'in prensi şansını iyi kullanamadı

Mücadelenin ikinci yarısına da Gaziantep FK daha organize ve topa sahip olarak başladı. Galatasaray ise kaptığı toplarla hızlı hücumlar denedi. İkinci yarının ilk 25 dakikasında iki takım da daha çok ceza sahası dışından şutlarla gol aradı ancak bu şutlarda da isabet sağlanamadı.