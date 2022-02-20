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GalatasarayGalatasaray Beşiktaş'ın yıldızıyla görüşmelere başladı! 2,5 milyon euro maaş...
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray Beşiktaş'ın yıldızıyla görüşmelere başladı! 2,5 milyon euro maaş...
• 20 Şubat 2022 - 15:33 • Son Güncelleme:

Galatasaray Beşiktaş'ın yıldızıyla görüşmelere başladı! 2,5 milyon euro maaş...

Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Siyah beyazlı takımda 28 maçta 7 gol 1 asist yapan 26 yaşındaki milli futbolcu sarı kırmızılı kulüpten yıllık 2,5 milyon euro maaş talep etti.

• 20 Şubat 2022 - 15:33 • Son Güncelleme:
1Galatasaray Beşiktaşın yıldızıyla görüşmelere başladı 2,5 milyon euro maaş...
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Süper Lig'de alt sıraların ateşini yakından hisseden Galatasaray devre arası transfer döneminde çok istediği Gedson'u Beşiktaş'a kaptırdı. Teknik Direktör değişikliğine giden ve Sportif Direktörlük için Sensibile ile anlaşan Aslan, sezon sonunda gündem yaratacak bir transferi bitirmek üzere. Sarı-kırmızılılar siyah-beyazlı futbolcunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.

2Galatasaray Beşiktaşın yıldızıyla görüşmelere başladı 2,5 milyon euro maaş...

Beşiktaş, ismi yaz transfer döneminden bu yana Galatasaray'la anılan Gedson Fernandes'i son anda devreye girerek ezeli rakibinin elinden kaptı. Siyah beyazlılar, Portekizli oyuncunun kulübü Benfica ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcu 4+1 yıllığına Beşiktaş forması giyecek. Beşiktap KAP bildiriminde Portekiz kulübüne 6 milyon euro ödeneceğini duyurdu.

3Galatasaray Beşiktaşın yıldızıyla görüşmelere başladı 2,5 milyon euro maaş...

Öte yandan, oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda elde edilecek gelirin yarısının Benfica'ya verileceği aktarıldı. Gedson Fernandes, gün içinde 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde kiralık olarak formasını giyeceği Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalamıştı.

4Galatasaray Beşiktaşın yıldızıyla görüşmelere başladı 2,5 milyon euro maaş...

Akşam'ın haberine göre; Sezon başında Rachid Ghezzal'ı, ara transfer döneminde ise Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, Siyah-Beyazlılara Cyle Larin transferiyle cevap vermeye hazırlanıyor

5Galatasaray Beşiktaşın yıldızıyla görüşmelere başladı 2,5 milyon euro maaş...

26 yaşındaki futbolcu 2,5 milyon euro maaşta diretiyor. Siyah-Beyazlıların yaptığı tüm teklifleri reddeden Cyle Larin için Galatasaray, oyuncunun menajeriyle görüştü.

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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'e son olarak 1,750 milyon euro maaş öneren Beşiktaş, Kanadalı futbolcudan bir kez daha ret yemişti.

7Galatasaray Beşiktaşın yıldızıyla görüşmelere başladı 2,5 milyon euro maaş...

Maaş konusunda anlaşma sağlanması halinde transferin gerçekleşmesi beklenirken Sarı-Kırmızılılar, Kanadalıyı kadrosuna katarak Kara Kartal'ın Rachid Ghezzal ve Gedson Fernandes transferlerine karşılık vermek istiyor.

8Galatasaray Beşiktaşın yıldızıyla görüşmelere başladı 2,5 milyon euro maaş...

Öte yandan yüksek maaş talebi sebebiyle Cyle Larin'le vedalaşmaya hazırlanan Beşiktaş, Kanadalının yerini Caleb Ekuban'la dolduracak. İtalya'da mutsuz olan Caleb Ekuban, yeni sezon için Beşiktaş'la söz kesti.

9Galatasaray Beşiktaşın yıldızıyla görüşmelere başladı 2,5 milyon euro maaş...

Öte yandan yüksek maaş talebi sebebiyle Cyle Larin'le vedalaşmaya hazırlanan Beşiktaş, Kanadalının yerini Caleb Ekuban'la dolduracak. İtalya'da mutsuz olan Caleb Ekuban, yeni sezon için Beşiktaş'la söz kesti.

10Galatasaray Beşiktaşın yıldızıyla görüşmelere başladı 2,5 milyon euro maaş...

Siyah-Beyazlıların Genoa ile anlaşması halinde Ganalı hücumcu gelecek sezon Beşiktaş forması giyecek. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 33 maçta 11 gol, 4 asistle harikalar yaratan Ekuban, 2020-21 sezonu başında 1,8 milyon Euro karşılığında Genoa'nın yolunu tutmuştu. İtalya'da bekleneni veremeyen ve mutsuz olan 27 yaşındaki Ganalı, 23 maçta sadece 1 gol, 1 asistlik performans sergileyebildi.

11Galatasaray Beşiktaşın yıldızıyla görüşmelere başladı 2,5 milyon euro maaş...

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