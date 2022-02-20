Galatasaray Beşiktaş'ın yıldızıyla görüşmelere başladı! 2,5 milyon euro maaş...

Süper Lig'de alt sıraların ateşini yakından hisseden Galatasaray devre arası transfer döneminde çok istediği Gedson'u Beşiktaş'a kaptırdı. Teknik Direktör değişikliğine giden ve Sportif Direktörlük için Sensibile ile anlaşan Aslan, sezon sonunda gündem yaratacak bir transferi bitirmek üzere. Sarı-kırmızılılar siyah-beyazlı futbolcunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.