Galatasaray Beşiktaş'ın yıldızıyla görüşmelere başladı! 2,5 milyon euro maaş...
Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Siyah beyazlı takımda 28 maçta 7 gol 1 asist yapan 26 yaşındaki milli futbolcu sarı kırmızılı kulüpten yıllık 2,5 milyon euro maaş talep etti.
Süper Lig'de alt sıraların ateşini yakından hisseden Galatasaray devre arası transfer döneminde çok istediği Gedson'u Beşiktaş'a kaptırdı. Teknik Direktör değişikliğine giden ve Sportif Direktörlük için Sensibile ile anlaşan Aslan, sezon sonunda gündem yaratacak bir transferi bitirmek üzere. Sarı-kırmızılılar siyah-beyazlı futbolcunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.
Beşiktaş, ismi yaz transfer döneminden bu yana Galatasaray'la anılan Gedson Fernandes'i son anda devreye girerek ezeli rakibinin elinden kaptı. Siyah beyazlılar, Portekizli oyuncunun kulübü Benfica ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcu 4+1 yıllığına Beşiktaş forması giyecek. Beşiktap KAP bildiriminde Portekiz kulübüne 6 milyon euro ödeneceğini duyurdu.
Akşam'ın haberine göre; Sezon başında Rachid Ghezzal'ı, ara transfer döneminde ise Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, Siyah-Beyazlılara Cyle Larin transferiyle cevap vermeye hazırlanıyor
Siyah-Beyazlıların Genoa ile anlaşması halinde Ganalı hücumcu gelecek sezon Beşiktaş forması giyecek. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 33 maçta 11 gol, 4 asistle harikalar yaratan Ekuban, 2020-21 sezonu başında 1,8 milyon Euro karşılığında Genoa'nın yolunu tutmuştu. İtalya'da bekleneni veremeyen ve mutsuz olan 27 yaşındaki Ganalı, 23 maçta sadece 1 gol, 1 asistlik performans sergileyebildi.