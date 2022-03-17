Galatasaray Avrupa Ligi'nde tarihi maçta Barcelona karşısında! Aslan nasıl tur atlar?

Savunmada mükemmel olmalıyız

Kazanma şansımız için yüzde veremem, olasılıkla konuşabilirim. Sahamızda taraftarımız bize çok yardımcı oluyor. Beşiktaş maçında son 15 dakikada takım zorlandığı anda çok yardımcı oldular. Taraftarın desteğiyle güzel bir sonuca ulaşacağız. Barcelona için zor olacak bir maç ayarlamaya çalışıyoruz. Savunmada mükemmel olmalıyız. Gol şansımız mutlaka olacak. Kalecimiz başta olmak üzere ilk dakikadan itibaren iyi oynamak gerekiyor. Daha sonra bazı fırsatlardan sonuç alabileceğimize inanıyorum.”