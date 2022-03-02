G.Saray'ın yıldızı Beşiktaş'a haber uçurdu! 'Orada mutlu olurum beni alın'
Galatasaray'da Fatih Terim'in ısrarla istediği ve transfer ettirdiği milli golcünün sezon sonunda sarı kırmızılı kulüpten ayrılarak Beşiktaş'a gitmek istediği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun Ceyhun Kazancı'ya 'Beni alın' dediği ifade edilirken, bu transfer için Önder Karaveli'nin onay verdiği bildirildi.
Sarı-kırmızılılar tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşarken, takımda parlayan tek isim Kerem Aktürkoğlu oldu. 23 yaşındaki isim Süper Lig'de 6 gol atıp, 5 asist yaparken Avrupa kupalarında da 3 defa fileleri sarstı.
Marsilya'nın önümüzdeki yaz takımı 'Türkleştireceği' yazılan haberde, Cengiz Ünder'in ardından Galatasaray'dan Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katan Marsilya'nın, yine bir başka Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nu da transfer edeceği belirtildi.
Beşiktaş'ın gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle kadroya kaliteli bir golcü takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlı yönetimin listesinde Süper Lig'den tanıdık olan Aaron Boupendza ile Alexander Sörloth gibi yıldızlar bulunuyor.
Arayışlarını sürdüren Kartal'da golcü adayları arasına bir isim daha eklendi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray'da mutsuz olduğu konuşulan ve son oynanan Çaykur Rizespor maçında kadro dışında kalan Halil Dervişoğlu siyah beyazlı formayı giymeye hazır.
Genç golcü menajeri aracılığıyla siyah beyazlı yönetime haber gönderdi ve "Beşiktaş'a transferim gerçekleşirse çok mutlu olurum" dedi. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, genç golcü için Önder Karaveli'ye fikrini sordu.
Süper Lig'de Galatasaray formasıyla harika işlere imza atan Didier Drogba ve Wesley Sneijder, ligde kazanılan şampiyonluğun yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımı çeyrek finale kadar taşımıştı.Drogba'dan Galatasaray'da yaşanan bu döneme dair Sneijder ile ilgili flaş bir itiraf geldi. İşte o sözler;
"Wesley, bir topla istediği her şeyi yapabilen bir sanatçıydı. Antrenmanlarda bizi perişan etti (gülüyor). Formda olmak için çok çalıştığımız günler oldu. Wesley sessizce sahanın kenarına oturdu ve bizi izlerken patlamış mısır yedi. Her hareketimizi izledi. Sahaya girdiğinde topu ondan almak imkansızdı. Sinir bozucu olduğunu kabul ediyorum (gülüyor). Sneijder bir dahiydi."