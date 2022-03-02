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GalatasarayG.Saray'ın yıldızı Beşiktaş'a haber uçurdu! 'Orada mutlu olurum beni alın'
HaberlerGalatasaray Haberleri G.Saray'ın yıldızı Beşiktaş'a haber uçurdu! 'Orada mutlu olurum beni alın'
• 02 Mart 2022 - 11:11 • Son Güncelleme:

G.Saray'ın yıldızı Beşiktaş'a haber uçurdu! 'Orada mutlu olurum beni alın'

Galatasaray'da Fatih Terim'in ısrarla istediği ve transfer ettirdiği milli golcünün sezon sonunda sarı kırmızılı kulüpten ayrılarak Beşiktaş'a gitmek istediği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun Ceyhun Kazancı'ya 'Beni alın' dediği ifade edilirken, bu transfer için Önder Karaveli'nin onay verdiği bildirildi.

• 02 Mart 2022 - 11:11 • Son Güncelleme:
1G.Sarayın yıldızı Beşiktaşa haber uçurdu Orada mutlu olurum beni alın
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Sarı-kırmızılılar tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşarken, takımda parlayan tek isim Kerem Aktürkoğlu oldu. 23 yaşındaki isim Süper Lig'de 6 gol atıp, 5 asist yaparken Avrupa kupalarında da 3 defa fileleri sarstı.

2G.Sarayın yıldızı Beşiktaşa haber uçurdu Orada mutlu olurum beni alın

Cimbom'daki performansını Milli Takım'a da taşıyan Kerem, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Fransız basını Marsilya'nın Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmekte kararlı olduğunu yazdı.

3G.Sarayın yıldızı Beşiktaşa haber uçurdu Orada mutlu olurum beni alın

Marsilya'nın önümüzdeki yaz takımı 'Türkleştireceği' yazılan haberde, Cengiz Ünder'in ardından Galatasaray'dan Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katan Marsilya'nın, yine bir başka Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nu da transfer edeceği belirtildi.

4G.Sarayın yıldızı Beşiktaşa haber uçurdu Orada mutlu olurum beni alın

Bu sezon toplam 39 maçta 9 gol 9 asist ile oynayan Kerem Aktürkoğlu için, Türk futbolunun en çok gelecek vaadeden oyuncularından biri olduğunu vurgulandı.

5G.Sarayın yıldızı Beşiktaşa haber uçurdu Orada mutlu olurum beni alın

Beşiktaş'ın gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle kadroya kaliteli bir golcü takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlı yönetimin listesinde Süper Lig'den tanıdık olan Aaron Boupendza ile Alexander Sörloth gibi yıldızlar bulunuyor.

6G.Sarayın yıldızı Beşiktaşa haber uçurdu Orada mutlu olurum beni alın

Arayışlarını sürdüren Kartal'da golcü adayları arasına bir isim daha eklendi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray'da mutsuz olduğu konuşulan ve son oynanan Çaykur Rizespor maçında kadro dışında kalan Halil Dervişoğlu siyah beyazlı formayı giymeye hazır.

7G.Sarayın yıldızı Beşiktaşa haber uçurdu Orada mutlu olurum beni alın

Genç golcü menajeri aracılığıyla siyah beyazlı yönetime haber gönderdi ve "Beşiktaş'a transferim gerçekleşirse çok mutlu olurum" dedi. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, genç golcü için Önder Karaveli'ye fikrini sordu.

8G.Sarayın yıldızı Beşiktaşa haber uçurdu Orada mutlu olurum beni alın

Halil'in çok kabiliyetli bir oyuncu olduğunu belirten teknik adam, milli futbolcunun transferinin gelecek için çok yerinde bir karar olacağını söyleyerek onay verdi. Bonservisi Brentford'da olan 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu bulunmuyor.

9G.Sarayın yıldızı Beşiktaşa haber uçurdu Orada mutlu olurum beni alın

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla harika işlere imza atan Didier Drogba ve Wesley Sneijder, ligde kazanılan şampiyonluğun yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımı çeyrek finale kadar taşımıştı.Drogba'dan Galatasaray'da yaşanan bu döneme dair Sneijder ile ilgili flaş bir itiraf geldi. İşte o sözler;

10G.Sarayın yıldızı Beşiktaşa haber uçurdu Orada mutlu olurum beni alın

"Wesley, bir topla istediği her şeyi yapabilen bir sanatçıydı. Antrenmanlarda bizi perişan etti (gülüyor). Formda olmak için çok çalıştığımız günler oldu. Wesley sessizce sahanın kenarına oturdu ve bizi izlerken patlamış mısır yedi. Her hareketimizi izledi. Sahaya girdiğinde topu ondan almak imkansızdı. Sinir bozucu olduğunu kabul ediyorum (gülüyor). Sneijder bir dahiydi."

11G.Sarayın yıldızı Beşiktaşa haber uçurdu Orada mutlu olurum beni alın

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G.Saray'ın yıldızı Beşiktaş'a haber uçurdu! 'Orada mutlu olurum beni alın'

G.Saray'ın yıldızı Beşiktaş'a haber uçurdu! 'Orada mutlu olurum beni alın'