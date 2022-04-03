G.Saray - F.Karagümrük maçından sonra olay yorum! 'Kapısından geçmemeli'

Milli aranın ardından NEF Stadı'nda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelen ve dişli rakibini 2-0'la geçen Galatasaray'da moraller yerine gelirken, sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı can sıktı. Aldığı başarısız sonuçlarla düşme hattına kadar gelen, fakat son 6 maçta 12 puan alarak iyice rahatlayan Cimbom artık derbi hazırlıklarına başlarken, taraftarların Domenec Torrent hakkında yaptığı yorumlar ise bir hayli dikkat çekti. İşte Galatasaray - Fatih Karagümrük maçından sonra sosyal medya yansımaları...