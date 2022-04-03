• 03 Nisan 2022 - 07:43 • Son Güncelleme:
G.Saray - F.Karagümrük maçından sonra olay yorum! 'Kapısından geçmemeli'
Fatih Karagümrük'ü ilk 15 dakikada bulduğu gollerle yenen ve Fenerbahçe derbisini beklemeye geçen Galatasaray'da Domenec Torrent hakkında atılan tweetler bir hayli dikkat çekti. İşte 2-0'lık maçın sosyal medya etkileri...
• 03 Nisan 2022 - 07:43 • Son Güncelleme:
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Milli aranın ardından NEF Stadı'nda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelen ve dişli rakibini 2-0'la geçen Galatasaray'da moraller yerine gelirken, sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı can sıktı. Aldığı başarısız sonuçlarla düşme hattına kadar gelen, fakat son 6 maçta 12 puan alarak iyice rahatlayan Cimbom artık derbi hazırlıklarına başlarken, taraftarların Domenec Torrent hakkında yaptığı yorumlar ise bir hayli dikkat çekti. İşte Galatasaray - Fatih Karagümrük maçından sonra sosyal medya yansımaları...