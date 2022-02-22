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Galatasaray'Futbol hayatı bitti' Burak Elmas'tan flaş Arda Turan kararı! Fatih Terim'le fotoğrafı...
HaberlerGalatasaray Haberleri 'Futbol hayatı bitti' Burak Elmas'tan flaş Arda Turan kararı! Fatih Terim'le fotoğrafı...
• 22 Şubat 2022 - 14:01 • Son Güncelleme:

'Futbol hayatı bitti' Burak Elmas'tan flaş Arda Turan kararı! Fatih Terim'le fotoğrafı...

Göztepe maçı öncesi Fatih Terim ve kurmaylarıyla bir araya gelerek can havlindeki Galatasaray'da 'fotoğraf krizi' yaratan Arda Turan hakkında karar verildi. İşte Burak Elmas'ın Arda hamlesi...

• 22 Şubat 2022 - 14:01 • Son Güncelleme:
1Futbol hayatı bitti Burak Elmastan flaş Arda Turan kararı Fatih Terimle fotoğrafı...
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Fatih Terim, önceki gün Galatasaray'daki eski ekibi ile bir araya gelirken Arda Turan da buluşmada yer aldı.

2Futbol hayatı bitti Burak Elmastan flaş Arda Turan kararı Fatih Terimle fotoğrafı...

Uzun tartışmaların ardından geçtiğimiz sezonun başında Sarı-Kırmızılı kulübe dönen 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon sakatlık problemleriyle boğuştu. Tedavisini tamamlayıp takıma döndükten kısa süre sonra ise Terim'le yollar ayrıldı.

3Futbol hayatı bitti Burak Elmastan flaş Arda Turan kararı Fatih Terimle fotoğrafı...

Yönetim, Fatih Terim ve ekibi ile yolları ayırırken sözleşmesi devam eden Arda Turan'ın geleceği merak konusu olmuştu. Kasımpaşa maçında 79. dakikada, Alanya karşısında ise 90. dakikada oyuna dahil olan Arda, bu hafta ise kadroya alınmadı.

4Futbol hayatı bitti Burak Elmastan flaş Arda Turan kararı Fatih Terimle fotoğrafı...

Sabah saatlerinde Florya'ya gidip takımla idmanını tamamlayan tecrübeli futbolcu, İzmir'e götürülmedi. Pazar akşamı Fatih Terim'in görevden alınan ekibiyle birlikte katıldığı yemekte Arda Turan da vardı.

5Futbol hayatı bitti Burak Elmastan flaş Arda Turan kararı Fatih Terimle fotoğrafı...

Arda'nın Terim'e sarılırken sarı-kırmızı kalplerle paylaştığı fotoğraf sosyal medayada gündem oldu. Taraftarların bir kısmı, kritik karşılaşma öncesi Arda'nın gülerek çekilmiş fotoğrafına tepki gösterirken, yönetim kanadında da rahatsızlığa sebep oldu.

6Futbol hayatı bitti Burak Elmastan flaş Arda Turan kararı Fatih Terimle fotoğrafı...

Başkan Burak Elmas'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Arda'yla kontrat yenilemeyi düşünmediği öğrenildi.

7Futbol hayatı bitti Burak Elmastan flaş Arda Turan kararı Fatih Terimle fotoğrafı...

Göztepe maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Torrent'e Arda Turan'ın bu fotoğraftan dolayı kadroda olup olmadığı soruldu.

8Futbol hayatı bitti Burak Elmastan flaş Arda Turan kararı Fatih Terimle fotoğrafı...

Torrent ise şu yanıtı verdi:"Sadece Arda değil Alparslan da yoktu kadroda. 22 tane oyuncumuz var. Sadece 19 oyuncu seçebiliyoruz. Aynı zamanda taktiksel bir seçim bu. Onları her gün antrenmanda izliyorum. Antrenmanda kötüler demiyorum.

9Futbol hayatı bitti Burak Elmastan flaş Arda Turan kararı Fatih Terimle fotoğrafı...

Rakibin yaptığı baskıya karşı bir oyunu grubu seçtik. Arda istediği insanla istediği fotoğrafı paylaşabilir. Bu soruyu bana değil ona sormanız lazım. Bizim için bu maçın önemi çok farklıydı. O fotoğraf üzerine yorum yapmak bile istemiyorum."

10Futbol hayatı bitti Burak Elmastan flaş Arda Turan kararı Fatih Terimle fotoğrafı...

Eski hakem Ahmet Çakar, Domenec Torent'in "Arda Turan'ın paylaşımını ona sorun" şeklindeki sözlerinin ardından, 35 yaşındaki ismin futbol hayatının bittiğini iddia etti:

11Futbol hayatı bitti Burak Elmastan flaş Arda Turan kararı Fatih Terimle fotoğrafı...

"Arda Turan'ın futbol kariyeri 22.02.2022 itibariyle bitmiştir. Bir daha kadroya alınmaz. Domenec Torrent'in açıklamaları ortada. Arda'ya en az iki ay su yok. Arda Turan gibi bir ismin bu saatten sonra alt ligde ya da Anadolu takımında oynayacağını düşünmüyorum, bu büyük bir hata olur."

12Futbol hayatı bitti Burak Elmastan flaş Arda Turan kararı Fatih Terimle fotoğrafı...

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