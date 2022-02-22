• 22 Şubat 2022 - 14:01 • Son Güncelleme:
'Futbol hayatı bitti' Burak Elmas'tan flaş Arda Turan kararı! Fatih Terim'le fotoğrafı...
Göztepe maçı öncesi Fatih Terim ve kurmaylarıyla bir araya gelerek can havlindeki Galatasaray'da 'fotoğraf krizi' yaratan Arda Turan hakkında karar verildi. İşte Burak Elmas'ın Arda hamlesi...
• 22 Şubat 2022 - 14:01 • Son Güncelleme:
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Fatih Terim, önceki gün Galatasaray'daki eski ekibi ile bir araya gelirken Arda Turan da buluşmada yer aldı.
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Başkan Burak Elmas'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Arda'yla kontrat yenilemeyi düşünmediği öğrenildi.
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Eski hakem Ahmet Çakar, Domenec Torent'in "Arda Turan'ın paylaşımını ona sorun" şeklindeki sözlerinin ardından, 35 yaşındaki ismin futbol hayatının bittiğini iddia etti: