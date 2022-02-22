'Futbol hayatı bitti' Burak Elmas'tan flaş Arda Turan kararı! Fatih Terim'le fotoğrafı...

Rakibin yaptığı baskıya karşı bir oyunu grubu seçtik. Arda istediği insanla istediği fotoğrafı paylaşabilir. Bu soruyu bana değil ona sormanız lazım. Bizim için bu maçın önemi çok farklıydı. O fotoğraf üzerine yorum yapmak bile istemiyorum."