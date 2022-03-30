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GalatasarayFlorya'da Arda Turan sürprizi! Burak Elmas ibra edilmeyince takım elbisesiyle...
HaberlerGalatasaray Haberleri Florya'da Arda Turan sürprizi! Burak Elmas ibra edilmeyince takım elbisesiyle...
• 30 Mart 2022 - 22:57 • Son Güncelleme:

Florya'da Arda Turan sürprizi! Burak Elmas ibra edilmeyince takım elbisesiyle...

Domenec Torrent'in kadroya almaması üzerine takımla beraber sadece antrenmanlara çıkan, Burak Elmas'ın ibra edilmeme gelişmesinin ardından takım elbisesiyle Florya'ya gelip U-19'ları takip eden Arda Turan büyük dikkat çekti.

• 30 Mart 2022 - 22:57 • Son Güncelleme:
1Floryada Arda Turan sürprizi Burak Elmas ibra edilmeyince takım elbisesiyle...
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Domenec Torrent'in uzun süredir forma şansı vermediği Arda Turan'ın sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdaki profesyonel kariyerini noktalayacağı iddia ediliyordu. Fatih Terim'le fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasının ardından uzun bir süre forma şansı bulamayan Arda Turan'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. 35 yaşındaki tecrübeli ismin takım elbiseli görüntüsü dikkat çekti.

2Floryada Arda Turan sürprizi Burak Elmas ibra edilmeyince takım elbisesiyle...

Ayak bileğinden yaşadığı sakatlık ve kasık sorunları nedeniyle bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Arda Turan, sarı-kırmızılılarda 9 mücadelede şans buldu. Tecrübeli futbolcu takım arkadaşlarına 1 asist yapma başarısı gösterdi.

3Floryada Arda Turan sürprizi Burak Elmas ibra edilmeyince takım elbisesiyle...

Galatasaray'dan ayrılacağı yönünde iddialarla gündeme gelen Arda Turan'ın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Arda Turan'ın futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'da görev yapması bekleniyor.

4Floryada Arda Turan sürprizi Burak Elmas ibra edilmeyince takım elbisesiyle...

TFF Elit Gelişim Ligi'nin 15'inci haftasında Galatasaray U19 Takımı ile Trabzonspor U19 Takımı karşı karşıya geldi. Erteleme maçını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takip edenler arasında Arda Turan da yer aldı.

5Floryada Arda Turan sürprizi Burak Elmas ibra edilmeyince takım elbisesiyle...

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ın mücadeleyi takım elbiseyle takip etmesi dikkat çekti. Arda Turan'ın yanı sıra Domenec Torrent ve yardımcıları da karşılaşmayı takip etti.

6Floryada Arda Turan sürprizi Burak Elmas ibra edilmeyince takım elbisesiyle...

Arda Turan'ın atılan gollerin ardından genç isimleri alkışlaması kameralara yansıdı. Ayhan Akman da müsabakayı tribünden izledi.

7Floryada Arda Turan sürprizi Burak Elmas ibra edilmeyince takım elbisesiyle...

Hakan Balta'nın çalıştırdığı Galatasaray U19 Takımı, Trabzonspor U19 Takımı'nı 3-1'le geçti. Sarı-kırmızılıların gollerini Taha Aydınlı, Umut Erdem ve Özgür Baran Aksaka kaydetti.

8Floryada Arda Turan sürprizi Burak Elmas ibra edilmeyince takım elbisesiyle...

Galatasaray'da yeni başkanın kim olacağı kadar, teknik direktör Domenec Torrent'le yola devam edilip edilmeyeceği de merak konusu… Burak Elmas'ın, Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından 14 Ocak'ta 1.5 yıllık imza attırdığı Domenec Torrent'in sözleşmesi merak konusuydu

9Floryada Arda Turan sürprizi Burak Elmas ibra edilmeyince takım elbisesiyle...

59 yaşındaki çalıştırıcının anlaşmasında opsiyonunun olmadığı, yarım sezonu tamamladıktan sonra gelecek sezon da sözleşmesinin devem edeceği ortaya çıktı.

10Floryada Arda Turan sürprizi Burak Elmas ibra edilmeyince takım elbisesiyle...

30 Nisan'da seçilecek Galatasaray'ın yeni başkanı, Katalan hocayla çalışmak istemezse, 2022-23 sezonunda geçerli olan 1.5 milyon Euro'luk yıllık ücret ve 200 bin Euro tutarındaki şampiyonluk primini Torrent'e ödemek zorunda...

11Floryada Arda Turan sürprizi Burak Elmas ibra edilmeyince takım elbisesiyle...

Daha önce görevlerine son verilen Prandelli ve Tudor, açtıkları tazminat davalarını kazanmış ve ücretlerinin tamamının yanı sıra şampiyonluk primlerini de almıştı. Bu arada başkan Burak Elmas, Domenec Torrent'i arayarak hem destek hem moral verdi.

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    Florya'da Arda Turan sürprizi! Burak Elmas ibra edilmeyince takım elbisesiyle...

    Florya'da Arda Turan sürprizi! Burak Elmas ibra edilmeyince takım elbisesiyle...