Florya'da Arda Turan sürprizi! Burak Elmas ibra edilmeyince takım elbisesiyle...
Domenec Torrent'in kadroya almaması üzerine takımla beraber sadece antrenmanlara çıkan, Burak Elmas'ın ibra edilmeme gelişmesinin ardından takım elbisesiyle Florya'ya gelip U-19'ları takip eden Arda Turan büyük dikkat çekti.
Domenec Torrent'in uzun süredir forma şansı vermediği Arda Turan'ın sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdaki profesyonel kariyerini noktalayacağı iddia ediliyordu. Fatih Terim'le fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasının ardından uzun bir süre forma şansı bulamayan Arda Turan'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. 35 yaşındaki tecrübeli ismin takım elbiseli görüntüsü dikkat çekti.
Galatasaray'dan ayrılacağı yönünde iddialarla gündeme gelen Arda Turan'ın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Arda Turan'ın futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'da görev yapması bekleniyor.
TFF Elit Gelişim Ligi'nin 15'inci haftasında Galatasaray U19 Takımı ile Trabzonspor U19 Takımı karşı karşıya geldi. Erteleme maçını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takip edenler arasında Arda Turan da yer aldı.
Galatasaray'da yeni başkanın kim olacağı kadar, teknik direktör Domenec Torrent'le yola devam edilip edilmeyeceği de merak konusu… Burak Elmas'ın, Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından 14 Ocak'ta 1.5 yıllık imza attırdığı Domenec Torrent'in sözleşmesi merak konusuydu