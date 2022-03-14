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GalatasarayFlaş transfer! Sonuçlar kötü gidince Acun Ilıcalı Galatasaray'ın yıldızına sarıldı
HaberlerGalatasaray Haberleri Flaş transfer! Sonuçlar kötü gidince Acun Ilıcalı Galatasaray'ın yıldızına sarıldı
• 14 Mart 2022 - 08:54 • Son Güncelleme:

Flaş transfer! Sonuçlar kötü gidince Acun Ilıcalı Galatasaray'ın yıldızına sarıldı

İngiltere Championship'te 38 puanla küme düşme hattının 2 basamak üstünde bulunan ve Şota'yla başarısız sonuçlar alan Hull City'de Başkan Acun Ilıcalı'nın Galatasaray'la sezon sonunda kontratı bitecek olan yıldız futbolcuya teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

• 14 Mart 2022 - 08:54 • Son Güncelleme:
1Flaş transfer Sonuçlar kötü gidince Acun Ilıcalı Galatasarayın yıldızına sarıldı
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Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Osasuna'ya karşı elde ettikleri galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

2Flaş transfer Sonuçlar kötü gidince Acun Ilıcalı Galatasarayın yıldızına sarıldı

4-0'lık galibiyet sonrası konuşan Xavi, "Galatasaray maçı bizim için tehlike alarmından daha fazlasıydı. Bu bir gerçekti. Düşük yoğunlukta bir maç oynadık. Daha önce de söyledim.

3Flaş transfer Sonuçlar kötü gidince Acun Ilıcalı Galatasarayın yıldızına sarıldı

Yoğunluğu düşürürseniz, kimseyi yenemezsiniz. Osasuna karşısında öyle değildi. Buraya geldiğimden beri en iyi maçlarımdan birini oynadık. Bize moral ve özgüven veren bir maçtı. Kazanmak önemliydi." dedi.

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Galatasaray ve Real Madrid maçlarında kuracağı 11'e ve rotasyon yapıp yapmayacağına dair gelen soruya Xavi, "Olabilecek en iyi 11'i sahaya süreceğim. Durumlara da bağlı olarak bir 11 belirleyeceğim. Sakatlıklar, yorgunluklar, cezalar... Ancak, Türkiye'de kazanmak zorundayız. Türkiye'de kazanacağız!" açıklamasını yaptı.

5Flaş transfer Sonuçlar kötü gidince Acun Ilıcalı Galatasarayın yıldızına sarıldı

Barcelona'nın yeni transferlerinden Ferran Torres, Osasuna'yı Camp Nou'da 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ferran, "Takımdan çok memnunum. Bugün üst düzey bir performans sergiledik. Çok efektif ve takım halinde çalışarak kazandık. Galatasaray'a karşı iyi bir maç çıkarmamıştık. Hepimizin kendini eleştirmesi gerekiyordu. Her maç bu şekilde ilerleyerek devam etmek istiyoruz." dedi.

6Flaş transfer Sonuçlar kötü gidince Acun Ilıcalı Galatasarayın yıldızına sarıldı

El Clasico'yla ilgili görüşü sorulan Ferran, "Hafta sonu Real Madrid maçı var ama öncesinde bizim perşembe günü çok önemli bir maçımız var. Önce Galatasaray'a karşı hayatımızın maçını oynamak zorundayız. İstanbul'daki maç bittikten sonra El Clasico'yu düşüneceğiz." cevabını verdi.

7Flaş transfer Sonuçlar kötü gidince Acun Ilıcalı Galatasarayın yıldızına sarıldı

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Ryan Babel'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Hollandalı oyuncunun sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak konusu olmaya devam ederken, Ada basınından sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

8Flaş transfer Sonuçlar kötü gidince Acun Ilıcalı Galatasarayın yıldızına sarıldı

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu Galatasaray formasıyla bu sezon 32 resmi müsabakada oynama şansı buldu. Ryan Babel bu süreçte rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Hollandalı sol kanat takım arkadaşlarına 1 asist yaptı.

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SV Diemen Jeugd altyapısında futbola başlayan Ryan Babel daha sonra ASV Fortius altyapısında oynadı. Hollandalı oyuncu daha sonra sırasıyla Ajax, Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa, Al-Ain, Deportivo La Coruna, Beşiktaş, Fulham ve Galatasaray formaları giydi.

10Flaş transfer Sonuçlar kötü gidince Acun Ilıcalı Galatasarayın yıldızına sarıldı

Hull Live'ın haberine göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de sezon sonu için Ryan Babel gündeme geldi. Tecrübeli futbolcunun deneyimleriyle takıma yardımcı olabileceği vurgulandı.

11Flaş transfer Sonuçlar kötü gidince Acun Ilıcalı Galatasarayın yıldızına sarıldı

Acun Ilıcalı'nın kulübü resmen satın almasının ardından 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Hull City'de son haftalarda istenilen sonuçlar gelmedi. Shota Arveladze yönetimindeki İngiliz kulübü, son 9 resmi maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi.

12Flaş transfer Sonuçlar kötü gidince Acun Ilıcalı Galatasarayın yıldızına sarıldı

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Flaş transfer! Sonuçlar kötü gidince Acun Ilıcalı Galatasaray'ın yıldızına sarıldı

Flaş transfer! Sonuçlar kötü gidince Acun Ilıcalı Galatasaray'ın yıldızına sarıldı