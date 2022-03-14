Flaş transfer! Sonuçlar kötü gidince Acun Ilıcalı Galatasaray'ın yıldızına sarıldı
İngiltere Championship'te 38 puanla küme düşme hattının 2 basamak üstünde bulunan ve Şota'yla başarısız sonuçlar alan Hull City'de Başkan Acun Ilıcalı'nın Galatasaray'la sezon sonunda kontratı bitecek olan yıldız futbolcuya teklifte bulunduğu ortaya çıktı.
Galatasaray ve Real Madrid maçlarında kuracağı 11'e ve rotasyon yapıp yapmayacağına dair gelen soruya Xavi, "Olabilecek en iyi 11'i sahaya süreceğim. Durumlara da bağlı olarak bir 11 belirleyeceğim. Sakatlıklar, yorgunluklar, cezalar... Ancak, Türkiye'de kazanmak zorundayız. Türkiye'de kazanacağız!" açıklamasını yaptı.
Barcelona'nın yeni transferlerinden Ferran Torres, Osasuna'yı Camp Nou'da 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ferran, "Takımdan çok memnunum. Bugün üst düzey bir performans sergiledik. Çok efektif ve takım halinde çalışarak kazandık. Galatasaray'a karşı iyi bir maç çıkarmamıştık. Hepimizin kendini eleştirmesi gerekiyordu. Her maç bu şekilde ilerleyerek devam etmek istiyoruz." dedi.
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Ryan Babel'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Hollandalı oyuncunun sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak konusu olmaya devam ederken, Ada basınından sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...
Hull Live'ın haberine göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de sezon sonu için Ryan Babel gündeme geldi. Tecrübeli futbolcunun deneyimleriyle takıma yardımcı olabileceği vurgulandı.