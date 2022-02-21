• 21 Şubat 2022 - 13:34 • Son Güncelleme:
Flaş Gelişme! Kadro dışı kalan yıldızların ardından Galatasaray'da 5 ayrılık
Göztepe maçı öncesi kadro dışı kalan futbolcuların hesabını kesen Galatasaray yönetimi sezon biter bitmez 5 futbolcuyu gönderecek. Toplamda 9 milyon euro kar edecek olan sarı kırmızılı yönetim transfer adımlarını buna göre atacak.
• 21 Şubat 2022 - 13:34 • Son Güncelleme:
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Sezon başında kadrosunda gençleştirme operasyonu yapan ve yaklaşık 25 milyon Euro maliyetle yeni bir kadro kuran Galatasaray, buna karşın sahada istediği sonuçları alamadı..
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Galatasaray'da bonuslarla birlikte yıllık 4.5 milyon Euro'nun üzerinde kazanan Feghouli'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor..
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2020 yazında bedelsiz gelmesine karşın kendisine 2 milyon Euro imza parası ödenen Ryan Babel, geldiği günden bu yana performansıyla tartışma yarattı..
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2020'de altyapısından yetiştiği Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, Aslan'dan 2 yıl için 9 milyon TL maaş aldı. Deneyimli yıldızla yeni sözleşme imzalanması beklenmiyor..
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