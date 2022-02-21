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GalatasarayFlaş Gelişme! Kadro dışı kalan yıldızların ardından Galatasaray'da 5 ayrılık
HaberlerGalatasaray Haberleri Flaş Gelişme! Kadro dışı kalan yıldızların ardından Galatasaray'da 5 ayrılık
• 21 Şubat 2022 - 13:34 • Son Güncelleme:

Flaş Gelişme! Kadro dışı kalan yıldızların ardından Galatasaray'da 5 ayrılık

Göztepe maçı öncesi kadro dışı kalan futbolcuların hesabını kesen Galatasaray yönetimi sezon biter bitmez 5 futbolcuyu gönderecek. Toplamda 9 milyon euro kar edecek olan sarı kırmızılı yönetim transfer adımlarını buna göre atacak.

• 21 Şubat 2022 - 13:34 • Son Güncelleme:
1Flaş Gelişme Kadro dışı kalan yıldızların ardından Galatasarayda 5 ayrılık
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Sezon başında kadrosunda gençleştirme operasyonu yapan ve yaklaşık 25 milyon Euro maliyetle yeni bir kadro kuran Galatasaray, buna karşın sahada istediği sonuçları alamadı..

2Flaş Gelişme Kadro dışı kalan yıldızların ardından Galatasarayda 5 ayrılık

Sarı-kırmızılı takım, her ne kadar Avrupa'da namağlup son 16'ya kalsa da; Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi ve Süper Lig'de ise tarihinin en kötü sezonunu yaşadı..

3Flaş Gelişme Kadro dışı kalan yıldızların ardından Galatasarayda 5 ayrılık

Kötü gidişat sonrası teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayıran Cimbom, yerine Domenec Torrent'i getirdi..

4Flaş Gelişme Kadro dışı kalan yıldızların ardından Galatasarayda 5 ayrılık

Aslan ayrıca danışman olarak Luis Campos'la anlaşırken, sportif direktörlüğe de İtalyan futbol adamı Pasquale Sensibile'yi getirdi..

5Flaş Gelişme Kadro dışı kalan yıldızların ardından Galatasarayda 5 ayrılık

Yeni sezonda da büyük bir revizyona gidecek Cimbom, gidecek yıldızlardan sonra maaş bütçesinde de rahatlama yaşayacak..

6Flaş Gelişme Kadro dışı kalan yıldızların ardından Galatasarayda 5 ayrılık

İşte o futbolcular ve Galatasaray'ın planları....

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Galatasaray'da bonuslarla birlikte yıllık 4.5 milyon Euro'nun üzerinde kazanan Feghouli'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor..

8Flaş Gelişme Kadro dışı kalan yıldızların ardından Galatasarayda 5 ayrılık

2017-18 yazında gelen Cezayirli yıldız, sarı-kırmızılılardan bu süreçte 21.5 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde etti. 32 yaşındaki oyuncu, takımın en çok kazanan ismi olurken yeni mukavelenin imzalanması beklenmiyor..

9Flaş Gelişme Kadro dışı kalan yıldızların ardından Galatasarayda 5 ayrılık

2020 yazında bedelsiz gelmesine karşın kendisine 2 milyon Euro imza parası ödenen Ryan Babel, geldiği günden bu yana performansıyla tartışma yarattı..

10Flaş Gelişme Kadro dışı kalan yıldızların ardından Galatasarayda 5 ayrılık

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 35 yaşındaki oyuncu, Cimbom'dan her yıl 2.5 milyon Euro net ücret kazandı. Hollandalı oyuncuya yeni sözleşme teklif edilmeyecek..

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2020'de altyapısından yetiştiği Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, Aslan'dan 2 yıl için 9 milyon TL maaş aldı. Deneyimli yıldızla yeni sözleşme imzalanması beklenmiyor..

12Flaş Gelişme Kadro dışı kalan yıldızların ardından Galatasarayda 5 ayrılık

2 sezon önce bedelsiz olarak gelen Fatih Öztürk'ün sözleşmesi sona eriyor. Toplam 8 milyon TL kazanan deneyimli eldivenle Okan Kocuk'un geri dönecek olması nedeniyle sözleşme uzatılması beklenmiyor..

13Flaş Gelişme Kadro dışı kalan yıldızların ardından Galatasarayda 5 ayrılık

Devre arasında Luyindama'yı kiralık olarak yollayan G.Saray, bu bölgeye yerli takviye olarak Semih Kaya'yla doldurdu. 30 yaşındaki stoperle sezon sonunda yollar ayrılacak..

14Flaş Gelişme Kadro dışı kalan yıldızların ardından Galatasarayda 5 ayrılık

Kiralama ve satın alma opsiyonu dahil toplamda 6 milyon Dolar maliyetle Galatasaray'a gelen Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılılarda bu sezon beklentilerin altında kaldı..

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2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mısırlı yıldıza uygun bir teklif gelmesi halinde yeni transferlere kaynak yaratma amacıyla satılabilir..

16Flaş Gelişme Kadro dışı kalan yıldızların ardından Galatasarayda 5 ayrılık

Galatasaray bu oyuncularla yollarını ayırdığı takdirde maaş bütçesinde yaklaşık 9 milyon Euro'luk (yaklaşık 140 milyon TL) bir rahatlama yaşayacak..

17Flaş Gelişme Kadro dışı kalan yıldızların ardından Galatasarayda 5 ayrılık

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