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GalatasarayFLAŞ GELİŞME! G.Saray'da yuhalanan oyuncu için La Liga devi devreye girdi!
HaberlerGalatasaray Haberleri FLAŞ GELİŞME! G.Saray'da yuhalanan oyuncu için La Liga devi devreye girdi!
• 04 Nisan 2022 - 14:12 • Son Güncelleme:

FLAŞ GELİŞME! G.Saray'da yuhalanan oyuncu için La Liga devi devreye girdi!

Sezon başında Fatih Terim'in ısrarları sonucu transfer edilen ve bonservisine 6,5 milyon euro ödenen tecrübeli orta saha için Real Betis'in devreye girdiği öğrenildi. Covid-19 hastalığından sonra yeni yeni kendine gelen milli futbolcunun yükselen form grafiği Avrupa kulüplerini harekete geçirdi...

• 04 Nisan 2022 - 14:12 • Son Güncelleme:
1FLAŞ GELİŞME G.Sarayda yuhalanan oyuncu için La Liga devi devreye girdi
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Süper Lig'de son maçında Karagümrük'ü 2-0 yenen Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi moral depoladı. Kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray son 6 maçında 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak inişli çıkışlı bir performans çizmeye devam ediyor.

2FLAŞ GELİŞME G.Sarayda yuhalanan oyuncu için La Liga devi devreye girdi

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan namağlup bir şekilde lider çıkan fakat son 16 turunda Barcelona eşleşen Galatasaray, ikinci maçta rakibine 2-1 mağlup olmuş ve Avrupa'ya veda etmişti.

3FLAŞ GELİŞME G.Sarayda yuhalanan oyuncu için La Liga devi devreye girdi

Galatasaraylı oyuncuların Barcelona karşısındaki performansı da alkış alırken bazı yıldızlar da Avrupa devleri tarafından izlendi.

4FLAŞ GELİŞME G.Sarayda yuhalanan oyuncu için La Liga devi devreye girdi

Özellikle de Kerem, Marcao, Nelsson ve Cicaldau gibi isimler scout ekipleri tarafından stadyumdan takip edildi.

5FLAŞ GELİŞME G.Sarayda yuhalanan oyuncu için La Liga devi devreye girdi

Galatasaray'ın bu sezon başında Universitatea Craiova takımından transfer ettiği Cicaldau gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı.

6FLAŞ GELİŞME G.Sarayda yuhalanan oyuncu için La Liga devi devreye girdi

Rumen oyuncu için İspanya La Liga'dan bir talip çıktığı iddia edildi. aspor.com.tr'nin Minutod sitesinden aktardığı bilgilere göre, Cicaldau için La Liga ekibi Real Betis devreye girdi.

7FLAŞ GELİŞME G.Sarayda yuhalanan oyuncu için La Liga devi devreye girdi

Bu sezon Şampiyonlar Ligi için mücadele veren Real Betis, kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Real Betis'in Şilili Teknik Direktörü Manuel Pellegerini'nin Cicaldau'yu takımda görmek istediği aktarıldı.

8FLAŞ GELİŞME G.Sarayda yuhalanan oyuncu için La Liga devi devreye girdi

Transfer için harekete geçmek isteyen Real Betis, Cicaldau'nun maliyetini öğrenecek.

9FLAŞ GELİŞME G.Sarayda yuhalanan oyuncu için La Liga devi devreye girdi

Rumen oyuncu bu sezon çıktığı 35 maçta 5 gol ve 4 asist katkısı yaptı. Profesyonel kariyerine başladığı Craiova'da ise 129 maçta 33 gol ve 21 asistlik katkı yapmıştı.

10TORRENT GİDİYOR MU

TORRENT GİDİYOR MU?

Galatasaray, 30 Nisan'da seçime girecek ve herkes Torrent ile yolların ayrılacağını söylüyor... Ancak 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol çalıştırıcı tüm sözlere kulağını tıkayarak işini yapıyor. 59 yaşındaki çalıştırıcı, Karagümrük galibiyeti sonrası hemen F.Bahçe maçına hazırlanacaklarını dile getirmişti.

11FLAŞ GELİŞME G.Sarayda yuhalanan oyuncu için La Liga devi devreye girdi

Torrent, kendisini göreve getiren Başkan Burak Elmas'a minnettar. İspanyol çalıştırıcı, Karagümrük galibiyeti sonrası alınan 3 puanı başkana hediye etti. Önümüzdeki seçimde aday olma şansı bulunmayan Burak Elmas için konuşan Torrent, "Başkanımız için derbiyi kazanmaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

12FLAŞ GELİŞME G.Sarayda yuhalanan oyuncu için La Liga devi devreye girdi

 

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