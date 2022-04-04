FLAŞ GELİŞME! G.Saray'da yuhalanan oyuncu için La Liga devi devreye girdi!

TORRENT GİDİYOR MU?

Galatasaray, 30 Nisan'da seçime girecek ve herkes Torrent ile yolların ayrılacağını söylüyor... Ancak 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol çalıştırıcı tüm sözlere kulağını tıkayarak işini yapıyor. 59 yaşındaki çalıştırıcı, Karagümrük galibiyeti sonrası hemen F.Bahçe maçına hazırlanacaklarını dile getirmişti.