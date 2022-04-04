FLAŞ GELİŞME! G.Saray'da yuhalanan oyuncu için La Liga devi devreye girdi!
Sezon başında Fatih Terim'in ısrarları sonucu transfer edilen ve bonservisine 6,5 milyon euro ödenen tecrübeli orta saha için Real Betis'in devreye girdiği öğrenildi. Covid-19 hastalığından sonra yeni yeni kendine gelen milli futbolcunun yükselen form grafiği Avrupa kulüplerini harekete geçirdi...
Süper Lig'de son maçında Karagümrük'ü 2-0 yenen Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi moral depoladı. Kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray son 6 maçında 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak inişli çıkışlı bir performans çizmeye devam ediyor.
Özellikle de Kerem, Marcao, Nelsson ve Cicaldau gibi isimler scout ekipleri tarafından stadyumdan takip edildi.
Galatasaray'ın bu sezon başında Universitatea Craiova takımından transfer ettiği Cicaldau gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı.
TORRENT GİDİYOR MU?
Galatasaray, 30 Nisan'da seçime girecek ve herkes Torrent ile yolların ayrılacağını söylüyor... Ancak 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İspanyol çalıştırıcı tüm sözlere kulağını tıkayarak işini yapıyor. 59 yaşındaki çalıştırıcı, Karagümrük galibiyeti sonrası hemen F.Bahçe maçına hazırlanacaklarını dile getirmişti.
Torrent, kendisini göreve getiren Başkan Burak Elmas'a minnettar. İspanyol çalıştırıcı, Karagümrük galibiyeti sonrası alınan 3 puanı başkana hediye etti. Önümüzdeki seçimde aday olma şansı bulunmayan Burak Elmas için konuşan Torrent, "Başkanımız için derbiyi kazanmaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.