Fırtına tezgahları vurdu! Fiyatlar uçtu: Hamsi gidiyor, istavrit geliyor

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, hamsinin bu dönemlerde daha bol olması gerekirken artık denizde çıkmadığını belirterek, "Hamsi normal şartlarda soğuk havaları sever. Kar suyu vurduktan sonra daha da lezzetlenir. Ancak son dönemlerde hamsi giderek azalmaya başladı. Artık hamsi bitiyor diyebiliriz. Hamsinin azalmasıyla birlikte istavrit daha fazla çıkmaya başladı. Şu anda tezgâhlarda hamsinin yerini istavrit alacak gibi görünüyor. İstavrit, hamsinin tahtını salladı diyebiliriz" dedi.