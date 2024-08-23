Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı! İzlerini kaybettirmek için 3 araç değiştirmişler!
Kağıthane’de Filistinli iş insanı Anas El Abd Quadir’in hayatını kaybettiği, iki kişinin de yarandığı saldırıyla ilgili İstanbul’da gözaltına alınan 3’ü Suriye uyruklu 4 kişi adliyeye sevk edildi. Polis soruşturması sonrasında saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin olaydan önce buluştukları, kaçacakları otomobilleri güzergaha yerleştirdikleri, saldırının ardından hazırladıkları plana uyarak 3 araç değiştirip bunlardan birini ateşe verip yaktıktan sonra, yaya olarak sınırdan geçtikleri tespit edildi. Olayın İsrail’de yaşanan Anas El Abd Quadir’in oto galerisine yapılan silahlı saldırıları olayının devamı olduğu belirlendi.
Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
• 23 Ağustos 2024 - 14:45 • Son Güncelleme:
Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
• 23 Ağustos 2024 - 14:45 • Son Güncelleme: