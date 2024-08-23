Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı! İzlerini kaybettirmek için 3 araç değiştirmişler!

4 ŞÜPHELİNİN İSTANBUL'DA SORGULANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlayan soruşturmada polis saldırganlarla birlikte hareket eden iki kişinin kimliğini tespit etti. Bu kişilerden birinin şüphelileri sınıra kadar götürüp geri döndüğü belirlendi. Şüphelilerin olaydan sonra Sapanca’da bir bungalov ev tutarak orada saklandıkları belirlendi.