• 17 Mart 2022 - 13:29 • Son Güncelleme:
Fenomen Ceren Yaldız'ın aylık geliri dudak uçuklattı! "Bu kadar kazanması haksızlık"
Sosyal medya platformunda ünlenen Ceren Yaldız son dönemin konuşulan isimlerinden... TikTok fenomeni Ceren Yaldız aylık gelirini açıkladı. 20 yaşındaki fenomenin aylık geliri dudak uçuklattı.
• 17 Mart 2022 - 13:29 • Son Güncelleme:
1
Instagram, TikTok, YouTube mecralarında aktif olan Ceren Yaldız, aylık gelirini YouTube platformunda açıkladı. Sosyal mecralarda çeşitli türlerde içerik üreten Ceren Yaldız'ın aylık geliri duyanlar, "Bu kadar kazanması haksızlık", "Yazık bize" tarzında yorumlar yaptı.
3
4
6