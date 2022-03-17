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MagazinFenomen Ceren Yaldız'ın aylık geliri dudak uçuklattı! "Bu kadar kazanması haksızlık"
HaberlerMagazin Haberleri Fenomen Ceren Yaldız'ın aylık geliri dudak uçuklattı! "Bu kadar kazanması haksızlık"
• 17 Mart 2022 - 13:29 • Son Güncelleme:

Fenomen Ceren Yaldız'ın aylık geliri dudak uçuklattı! "Bu kadar kazanması haksızlık"

Sosyal medya platformunda ünlenen Ceren Yaldız son dönemin konuşulan isimlerinden... TikTok fenomeni Ceren Yaldız aylık gelirini açıkladı. 20 yaşındaki fenomenin aylık geliri dudak uçuklattı.

• 17 Mart 2022 - 13:29 • Son Güncelleme:
1Fenomen Ceren Yaldızın aylık geliri dudak uçuklattı Bu kadar kazanması haksızlık
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Instagram, TikTok, YouTube mecralarında aktif olan Ceren Yaldız, aylık gelirini YouTube platformunda açıkladı. Sosyal mecralarda çeşitli türlerde içerik üreten Ceren Yaldız'ın aylık geliri duyanlar, "Bu kadar kazanması haksızlık", "Yazık bize" tarzında yorumlar yaptı.

2CEREN YALDIZIN AYLIK GELİRİ DUDAK UÇUKLATTI

CEREN YALDIZ'IN AYLIK GELİRİ DUDAK UÇUKLATTI

Ceren Yaldız YouTube kanalında paylaştığı videoda aylık gelirini açıkladı. "Aylık 100 bin TL üzeri para kazanıyor musun?" sorusuna "Evet" yanıtını veren Ceren Yaldız sosyal medyada hedef oldu.

3Fenomen Ceren Yaldızın aylık geliri dudak uçuklattı Bu kadar kazanması haksızlık

Video ile ilgili yorum yapan kullanıcılar, "10 yaşındakiler sayesinde milyoner olacak", "Ceren'i seviyorum ama TikTokerların bu kadar kazanması haksızlık", "Ben okumayı bırakıyorum" ifadelerinde bulundu.

4SEKSİ POZLARI OLAY OLDU

SEKSİ POZLARI OLAY OLDU

Instagram hesabından aktif olarak paylaşım yapan Ceren Yaldız'ın seksi pozları binlerce beğeni aldı. Yıldız'ın fotoğrafının altına, "Doğal Taş", "Sen şaka mısın?", "Aşk kadınım" tarzında yorumlar geldi.

5CEREN YALDIZ KİMDİR

CEREN YALDIZ KİMDİR?

Ceren Yaldız Bursa'da dünyaya geldi.

6Fenomen Ceren Yaldızın aylık geliri dudak uçuklattı Bu kadar kazanması haksızlık

TikTok ile öne çıkan Ceren Yaldız Instagram, Youtube gibi platformlarda izleyici kitlesi elde etti.

7Fenomen Ceren Yaldızın aylık geliri dudak uçuklattı Bu kadar kazanması haksızlık

Instagram'da binlerce beğeni alan Yaldız'ın 1.7 milyon takipçisi bulunuyor.

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