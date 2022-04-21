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FenerbahçeFenerbahçe'ye transferde kötü haber, İtalyanlar duyurdu!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye transferde kötü haber, İtalyanlar duyurdu!
• 21 Nisan 2022 - 16:15 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber, İtalyanlar duyurdu!

Süper Lig'in bitmesine son 5 hafta kala lider Trabzonspor'un 11 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerde bu doğrultuda Beşiktaşlı Cyle Larin gündeme gelirken İtalya'dan transfere ilişkin kötü haber geldi. İşte detaylar...

• 21 Nisan 2022 - 16:15 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçeye transferde kötü haber, İtalyanlar duyurdu
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Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi vizesi almak için avantajlı konumda bulunan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

2Fenerbahçeye transferde kötü haber, İtalyanlar duyurdu

Sarı lacivertliler bu doğrultuda, sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Cyle Larin'i gündemine aldı.

3Fenerbahçeye transferde kötü haber, İtalyanlar duyurdu

Ancak Kanarya'ya Kanadalı golcünün transferinde kötü haber geldi.

4Fenerbahçeye transferde kötü haber, İtalyanlar duyurdu

İtalyan basınına göre Lazio Başkanı Claudio Lotito, Cyle Larin'e kancayı taktı.

5Fenerbahçeye transferde kötü haber, İtalyanlar duyurdu

Fotomaç'tan Görkem Ağgündüz'ün haberine göre; gelecek sezon için takımın en iyi oyuncularını satmaya karar veren Lotito'nun, Larin'i kadroya katabileceği yazıldı.

6Fenerbahçeye transferde kötü haber, İtalyanlar duyurdu

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber, İtalyanlar duyurdu!

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber, İtalyanlar duyurdu!

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