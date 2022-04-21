• 21 Nisan 2022 - 16:15 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber, İtalyanlar duyurdu!
Süper Lig'in bitmesine son 5 hafta kala lider Trabzonspor'un 11 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerde bu doğrultuda Beşiktaşlı Cyle Larin gündeme gelirken İtalya'dan transfere ilişkin kötü haber geldi. İşte detaylar...
• 21 Nisan 2022 - 16:15 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi vizesi almak için avantajlı konumda bulunan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Sarı lacivertliler bu doğrultuda, sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Cyle Larin'i gündemine aldı.
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Ancak Kanarya'ya Kanadalı golcünün transferinde kötü haber geldi.