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FenerbahçeFenerbahçe'ye Samatta müjdesi öyle bir talip çıktı ki Ali Koç kendisi yolcu edecek
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi öyle bir talip çıktı ki Ali Koç kendisi yolcu edecek
• 26 Mart 2022 - 13:18 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi öyle bir talip çıktı ki Ali Koç kendisi yolcu edecek

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan satın aldığı, fakat kendisinden beklenen patlamayı yapamadığı Samatta için sarı lacivertli kulübe müjdeli haber geldi. Şu anda Genk'te kiralık olarak oynayan Tanzanyalı golcü gelecek sezon çok sürpriz bir ligde top koşturabilir.

• 26 Mart 2022 - 13:18 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçeye Samatta müjdesi öyle bir talip çıktı ki Ali Koç kendisi yolcu edecek
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Fenerbahçe'ye transferde Mbwana Samatta piyangosu vurdu. Büyük umutlarla ve ciddi yatırımla Kanarya'ya transfer olan 29 yaşındaki futbolcu beklenen katkıyı veremedi.

2Fenerbahçeye Samatta müjdesi öyle bir talip çıktı ki Ali Koç kendisi yolcu edecek

Bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen Tanzanyalı hücum oyuncusu, Belçika Ligi ekibi Antwerp'e kiralandı.

3Fenerbahçeye Samatta müjdesi öyle bir talip çıktı ki Ali Koç kendisi yolcu edecek

Sarı-lacivertlilerin gelecek planları arasında yer almayan 29 yaşındaki futbolcunun transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

4Fenerbahçeye Samatta müjdesi öyle bir talip çıktı ki Ali Koç kendisi yolcu edecek

Akşam'ın derlediği İngiliz basınının haberine göre; Ada ekibi Aston Villa, eski oyuncusu Ally Samatta'yı geri istiyor.

5Fenerbahçeye Samatta müjdesi öyle bir talip çıktı ki Ali Koç kendisi yolcu edecek

Tanzanyalı futbolcu Belçika ekibinde bu sezon 33 maçta 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi. 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'te bitiyor.

6Fenerbahçeye Samatta müjdesi öyle bir talip çıktı ki Ali Koç kendisi yolcu edecek

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, çok formda olduğu bir dönemde 24 Şubat'ta Slavia Prag ile oynanan rövanşta sakatlanmıştı.

7Fenerbahçeye Samatta müjdesi öyle bir talip çıktı ki Ali Koç kendisi yolcu edecek

Habere göre Cisse ile Fenerbahçe ilgileniyor ancak yıldız stoperin ilk hedefi İngiltere. Olmazsa Lille'e daha sıcak baktığı ifade edildi. Cisse, bu sezon 6 gol+1 asist üretti.

8Fenerbahçeye Samatta müjdesi öyle bir talip çıktı ki Ali Koç kendisi yolcu edecek

Fenerbahçe'nin gelecek sezon transfer listesinde yer aldığı söylenen Olympiakos'lu Pape Abou Cisse için Yunan basınından flaş yorum geldi.

9Fenerbahçeye Samatta müjdesi öyle bir talip çıktı ki Ali Koç kendisi yolcu edecek

Habere göre Cisse ile Fenerbahçe ilgileniyor ancak yıldız stoperin ilk hedefi İngiltere. Olmazsa Lille'e daha sıcak baktığı ifade edildi. Cisse, bu sezon 6 gol+1 asist üretti.

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11Fenerbahçeye Samatta müjdesi öyle bir talip çıktı ki Ali Koç kendisi yolcu edecek

 

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