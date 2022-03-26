• 26 Mart 2022 - 13:18 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi öyle bir talip çıktı ki Ali Koç kendisi yolcu edecek
Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan satın aldığı, fakat kendisinden beklenen patlamayı yapamadığı Samatta için sarı lacivertli kulübe müjdeli haber geldi. Şu anda Genk'te kiralık olarak oynayan Tanzanyalı golcü gelecek sezon çok sürpriz bir ligde top koşturabilir.
• 26 Mart 2022 - 13:18 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'ye transferde Mbwana Samatta piyangosu vurdu. Büyük umutlarla ve ciddi yatırımla Kanarya'ya transfer olan 29 yaşındaki futbolcu beklenen katkıyı veremedi.
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