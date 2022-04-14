Fenerbahçe'ye karşı oynadı, mest etti! Ve harekete geçildi!
Süper Lig'de Galatasaray'ı yenen ve ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun yapılanmasına şimdiden başlandı. Sarı - lacivertliler bu doğrultuda yıldız ismi gündemine aldı. Bu sezon Avrupa'da sarı-lacivertli ekibe karşı forma giyen futbolcunun daha önce Türkiye'de deneme antrenmanına çıktığı belirtildi.
Fenerbahçe’de Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor. Kadıköy’de elde edilen 2-0’lık galibiyet sonrası sarı-lacivertlilerde takıma olan inanç arttı.Burada teknik direktör İsmail Kartal’ın katkısı dikkat çekti. Gelecek sezon ile ilgili çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de Rossi'nin yerine gelecek isim belli oldu.
İRFAN CAN VE FERDİ KATILMADI
Hafta sonunda Göztepe'yi konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmana, takımdan ayrı çalışan İrfan Can Kahveci ve Ferdi Kadıoğlu katılmadı.
SHAKTAR İLE DOSTLUK MAÇINA ÇIKACAK
Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk kulübünün Ukrayna’da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı ‘Shakhtar Donetsk Global Tour’ kapsamında, Ukrayna ekibiyle bir dostluk maçına çıkacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Futbolun evrensel gücüyle barış için farkındalık yaratılması adına 'Barış İçin Futbol' temasıyla 19 Nisan Salı günü saat 17.00’de Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak. Tribünde olmak ve tribünde olmasa bile bilet alarak bu kıymetli adıma destek olmak isteyen futbolseverler için biletler, 14 Nisan 2022 Perşembe günü (yarın) 16.00’da satışa sunulacak.
Hatıra bilet (bağış): 50 TL
Kale arkası: 50 TL
Üst tribünler: 100 TL
Alt tribünler: 200 TL
ROSSI'NİN BONSERVİSİ EL YAKTI
Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini almak istiyordu ancak Los Angeles yüksek rakam talep ettiği için Uruguaylı yıldız şu anda rafa kalktı. Sarı-lacivertliler de ara vermeden alternatiflere yöneldi. Liste başında önceki transfer döneminlerinde de gündeme alınan Peter Olayinka var.