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FenerbahçeFenerbahçe'ye karşı oynadı, mest etti! Ve harekete geçildi!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye karşı oynadı, mest etti! Ve harekete geçildi!
• 14 Nisan 2022 - 10:56 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye karşı oynadı, mest etti! Ve harekete geçildi!

Süper Lig'de Galatasaray'ı yenen ve ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun yapılanmasına şimdiden başlandı. Sarı - lacivertliler bu doğrultuda yıldız ismi gündemine aldı. Bu sezon Avrupa'da sarı-lacivertli ekibe karşı forma giyen futbolcunun daha önce Türkiye'de deneme antrenmanına çıktığı belirtildi.

• 14 Nisan 2022 - 10:56 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçeye karşı oynadı, mest etti Ve harekete geçildi
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Fenerbahçe’de Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor. Kadıköy’de elde edilen 2-0’lık galibiyet sonrası sarı-lacivertlilerde takıma olan inanç arttı.Burada teknik direktör İsmail Kartal’ın katkısı dikkat çekti. Gelecek sezon ile ilgili çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de Rossi'nin yerine gelecek isim belli oldu.

2İRFAN CAN VE FERDİ KATILMADI

İRFAN CAN VE FERDİ KATILMADI

Hafta sonunda Göztepe'yi konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmana, takımdan ayrı çalışan İrfan Can Kahveci ve Ferdi Kadıoğlu katılmadı.

3SHAKTAR İLE DOSTLUK MAÇINA ÇIKACAK

SHAKTAR İLE DOSTLUK MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk kulübünün Ukrayna’da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı ‘Shakhtar Donetsk Global Tour’ kapsamında, Ukrayna ekibiyle bir dostluk maçına çıkacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Futbolun evrensel gücüyle barış için farkındalık yaratılması adına 'Barış İçin Futbol' temasıyla 19 Nisan Salı günü saat 17.00’de Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak. Tribünde olmak ve tribünde olmasa bile bilet alarak bu kıymetli adıma destek olmak isteyen futbolseverler için biletler, 14 Nisan 2022 Perşembe günü (yarın) 16.00’da satışa sunulacak.

Hatıra bilet (bağış): 50 TL
Kale arkası: 50 TL
Üst tribünler: 100 TL
Alt tribünler: 200 TL

4ROSSINİN BONSERVİSİ EL YAKTI

ROSSI'NİN BONSERVİSİ EL YAKTI

Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisini almak istiyordu ancak Los Angeles yüksek rakam talep ettiği için Uruguaylı yıldız şu anda rafa kalktı. Sarı-lacivertliler de ara vermeden alternatiflere yöneldi. Liste başında önceki transfer döneminlerinde de gündeme alınan Peter Olayinka var.

5HEDEF OLAYINKA, KANARYAYA KARŞI OYNADI

HEDEF OLAYINKA, KANARYA'YA KARŞI OYNADI

Sarı-lacivertlilerin istediği Peter Olayinka'nın kulübü Slavia Prag ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli 2 milyon euro. Kanarya, 26 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak için Çek kulübüyle temaslarını sıklaştırdı.

6Fenerbahçeye karşı oynadı, mest etti Ve harekete geçildi

Nijeryalı hücum oyuncusu bu sezon Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti. Slavia'nın 3-2 kazandığı iki maçta toplam 180 dakika şans buldu. 1.88 boyundaki futbolcu güçlü fiziği ve süratiyle tanınıyor. Forvette ve kanatta oynuyor.

7YOLU TÜRKİYEDEN GEÇMİŞTİ

YOLU TÜRKİYE'DEN GEÇMİŞTİ

Peter Olayinka'nın Türkiye ile ilginç iki de anısı var. Nijeryalı futbolcu 17 yaşındayken 2013'te Denizlispor ile 18 yaşına bastığında ise 2014'te Akhisarspor ile deneme antrenmanlarına çıkmıştı.

8Fenerbahçeye karşı oynadı, mest etti Ve harekete geçildi

Ancak genç futbolcu o dönem Denizlispor ve Akhisarspor teknik direktörlerini olumlu yönde etkileyemedi. Yetersiz bulununca Türkiye'den ayrıldı ve Kıbrıs temsilcisi Yenicami'ye transfer olmuştu. Ardından kariyeri hızla yükseldi ve son olarak Slavia Prag'a geldi.

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10Fenerbahçeye karşı oynadı, mest etti Ve harekete geçildi

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