Fenerbahçe'ye 10 milyon euro'luk piyango! Dün sözleşmesi uzatılmıştı...
Fenerbahçe'de son dakika... Geçtiğimiz günlerde KAP'a açıklama yaparak tecrübeli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyuran Fenerbahçe'ye 10 milyon euro'luk flaş bir teklif geldi. İşte transferin ayrıntıları...
Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Sezon başında transfer edilen yıldız futbolcuya talip çıktı. Girişimlerin başladığı kaydedildi. İşte detaylar...
Birçok Avrupa devi Attila Szalai, Kim Min Jae ve Altay Bayındır'ı yakından takip ederken sürpriz bir gelişme yaşando. Brezilya'nın en önemli kulüplerinden Flamengo'nun Diego Rossi'yi yakından takip ettiği aktarıldı.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Flamengo Teknik Direktörü Paulo Sousa, Diego Rossi'nin transfer edilmesini istiyor. Benfica'dan Everton Cebolinha'yı isteyen Flamengo, Benfica'nın 20 milyon Euro istemesi ve oyuncunun kariyerine devam etmek istemesi sebebiyle bu transferden vazgeçmiş durumda.
Miha Zajc da sarı kart cezalısı durumunda. Bu oyuncuların yokluğunda, sakatlıktan yeni çıkan isimlerin durumu kritik önemde. Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci, takımla çalışmalara başladı. Bu ikilinin yarınki mücadelede kadroda olmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Oynayıp oynamayacağı soru işareti olan Min-jae Kim için sağlık ekibi seferber oldu.
İsmail Kartal, Güney Koreli savunmacının durumuyla ilgili sık sık bilgi alıyor. Şu anki plan, 25 yaşındaki stoperi Prag’a götürmek. Bugün maçın oynanacağı Eden Arena’da yapılacak son antrenmanda Minjae Kim’le ilgili son kararı vermek. Yıldız futbolcunun maça yetişmemesi durumunda stoperde Attila Szalai’nin yanında Marcel Tisserand’ın oynaması bekleniyor.