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FenerbahçeFenerbahçe'ye 10 milyon euro'luk piyango! Dün sözleşmesi uzatılmıştı...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye 10 milyon euro'luk piyango! Dün sözleşmesi uzatılmıştı...
• 23 Şubat 2022 - 08:38 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye 10 milyon euro'luk piyango! Dün sözleşmesi uzatılmıştı...

Fenerbahçe'de son dakika... Geçtiğimiz günlerde KAP'a açıklama yaparak tecrübeli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyuran Fenerbahçe'ye 10 milyon euro'luk flaş bir teklif geldi. İşte transferin ayrıntıları...

• 23 Şubat 2022 - 08:38 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçeye 10 milyon euroluk piyango Dün sözleşmesi uzatılmıştı...
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Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Sezon başında transfer edilen yıldız futbolcuya talip çıktı. Girişimlerin başladığı kaydedildi. İşte detaylar...

2Fenerbahçeye 10 milyon euroluk piyango Dün sözleşmesi uzatılmıştı...

Son olarak ligde Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup eden ve Süper Lig'de üst üste ikinci maçından galip ayrılan Fenerbahçe'de gözler UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Slavia Prag maçına çevrildi.

3Fenerbahçeye 10 milyon euroluk piyango Dün sözleşmesi uzatılmıştı...

Sarı Lacivertlilerde özellikle genç futbolcular Arda Güler ve Çağtay Kurukalıp'ın performansları camiayı mutlu etti. Arda Güler başta olmak üzere iki futbolcunun da İsmail Kartal tarafından sezonun geri kalanında ilk 11'de tercih edilmesi bekleniyor.

4Fenerbahçeye 10 milyon euroluk piyango Dün sözleşmesi uzatılmıştı...

Teknik direktör çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe'de Joachim Löw konusu gündemdeki yerini koruyor. Alman teknik adamla görüşmelerin devam ettiği ifade edildi. Sarı Lacivertlilerde gelecek sezonun kadro planlaması da yeni teknik direktörün tercihlerine göre yapılacak.

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Birçok Avrupa devi Attila Szalai, Kim Min Jae ve Altay Bayındır'ı yakından takip ederken sürpriz bir gelişme yaşando. Brezilya'nın en önemli kulüplerinden Flamengo'nun Diego Rossi'yi yakından takip ettiği aktarıldı.

6Fenerbahçeye 10 milyon euroluk piyango Dün sözleşmesi uzatılmıştı...

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Flamengo Teknik Direktörü Paulo Sousa, Diego Rossi'nin transfer edilmesini istiyor. Benfica'dan Everton Cebolinha'yı isteyen Flamengo, Benfica'nın 20 milyon Euro istemesi ve oyuncunun kariyerine devam etmek istemesi sebebiyle bu transferden vazgeçmiş durumda.

7Fenerbahçeye 10 milyon euroluk piyango Dün sözleşmesi uzatılmıştı...

Kırmızı Siyahlılar rotayı Fenerbahçe'nin sezon başından Los Angeles FC'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Diego Rossi'ye kırdı. Flamengo'nun Benfica'ya Cebolina için 12 milyon Euro önerdiği,; Diego Rossi için de 10 milyon Euroluk bir teklifin yapılabileceği aktarıldı.

8Fenerbahçeye 10 milyon euroluk piyango Dün sözleşmesi uzatılmıştı...

Fenerbaçe geçtiğimiz günlerde Diego Rossi için bir KAP'a bir açıklama yapmıştı. Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denilmişti.

9PRAG MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİLİYOR

PRAG MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİLİYOR

Fenerbahçe , Konferans Ligi Play-Off’unda yarın Slavia Prag ile 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşını deplasmanda oynayacak. Sarı-Lacivertliler’de Rossi ve Crespo, UEFA kadrosunda yer almadığı için görev yapamayacak.

10Fenerbahçeye 10 milyon euroluk piyango Dün sözleşmesi uzatılmıştı...

Miha Zajc da sarı kart cezalısı durumunda. Bu oyuncuların yokluğunda, sakatlıktan yeni çıkan isimlerin durumu kritik önemde. Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci, takımla çalışmalara başladı. Bu ikilinin yarınki mücadelede kadroda olmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Oynayıp oynamayacağı soru işareti olan Min-jae Kim için sağlık ekibi seferber oldu.

11Fenerbahçeye 10 milyon euroluk piyango Dün sözleşmesi uzatılmıştı...

İsmail Kartal, Güney Koreli savunmacının durumuyla ilgili sık sık bilgi alıyor. Şu anki plan, 25 yaşındaki stoperi Prag’a götürmek. Bugün maçın oynanacağı Eden Arena’da yapılacak son antrenmanda Minjae Kim’le ilgili son kararı vermek. Yıldız futbolcunun maça yetişmemesi durumunda stoperde Attila Szalai’nin yanında Marcel Tisserand’ın oynaması bekleniyor.

12Fenerbahçeye 10 milyon euroluk piyango Dün sözleşmesi uzatılmıştı...

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