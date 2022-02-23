Fenerbahçe'ye 10 milyon euro'luk piyango! Dün sözleşmesi uzatılmıştı...

Fenerbaçe geçtiğimiz günlerde Diego Rossi için bir KAP'a bir açıklama yapmıştı. Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denilmişti.