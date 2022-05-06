Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna dev talip! 2 kat ücret...

Alınan başarılı sonuçlarla sarı-lacivertli futbolcuların da performanslarında ciddi şekilde artma yaşanırken, Mert Hakan bu isimlerin başında geliyor. Mücadelesi, takımı için savaşması ve kritik müdahalelere damgasını vurmaya devam etmesi 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu taraftarın da gözbebeği yaptı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 31 resmi maçta görev alan Mert Hakan, 21 mücadelede ilk 11'de oynadı. Başarılı futbolcu, 2 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek takıma katkı sağladı.



Kaynak: DHA