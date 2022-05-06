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FenerbahçeFenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna dev talip! 2 kat ücret...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna dev talip! 2 kat ücret...
• 06 Mayıs 2022 - 12:25 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna dev talip! 2 kat ücret...

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu CSKA Moskova'nın radarına girdi. Rusya ekibinin kurmayları transferi bitirmek için yoğun çaba gösteriyor.

• 06 Mayıs 2022 - 12:25 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçenin yıldız oyuncusuna dev talip 2 kat ücret...
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Spor Toto Süper Lig 'de teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde atağa geçen Fenerbahçe 'nin önemli oyuncularından Mert Hakan Yandaş, Rusya ekibi CSKA Moskova'nın transfer listesine girdi.

2Fenerbahçenin yıldız oyuncusuna dev talip 2 kat ücret...

Özellikle son haftalardaki performansı ile göz dolduran Mert Hakan, taraftarların gönlünü fethederken, asist katkılarıyla da beğenileri topladı. Fenerbahçe ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, CSKA Moskova'dan teklif aldı.

32 KAT ÜCRET

2 KAT ÜCRET!

CSKA Moskova Başkan Evgeny Giner, Yusuf Yazıcı'nın performansından etkilenerek takımda bir Türk oyuncu daha görmek istiyor.

4Fenerbahçenin yıldız oyuncusuna dev talip 2 kat ücret...

CSKA Başkanı'nın talimatı ile Mert Hakan için kurmaylar görevlendirildi ve sarı-lacivertli oyuncunun menajerine ilk teklif iletildi. Fenerbahçe'de kazandığı rakamın 2 katı ücret teklif edildiği öğrenilirken, transferin neticelenmesi için yakında kulübün de kapısının çalınacağı belirtildi.

5Fenerbahçenin yıldız oyuncusuna dev talip 2 kat ücret...

Alınan başarılı sonuçlarla sarı-lacivertli futbolcuların da performanslarında ciddi şekilde artma yaşanırken, Mert Hakan bu isimlerin başında geliyor. Mücadelesi, takımı için savaşması ve kritik müdahalelere damgasını vurmaya devam etmesi 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu taraftarın da gözbebeği yaptı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 31 resmi maçta görev alan Mert Hakan, 21 mücadelede ilk 11'de oynadı. Başarılı futbolcu, 2 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek takıma katkı sağladı.

Kaynak: DHA

6Fenerbahçenin yıldız oyuncusuna dev talip 2 kat ücret...

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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna dev talip! 2 kat ücret...

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