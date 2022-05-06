• 06 Mayıs 2022 - 12:25 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna dev talip! 2 kat ücret...
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu CSKA Moskova'nın radarına girdi. Rusya ekibinin kurmayları transferi bitirmek için yoğun çaba gösteriyor.
• 06 Mayıs 2022 - 12:25 • Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig 'de teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde atağa geçen Fenerbahçe 'nin önemli oyuncularından Mert Hakan Yandaş, Rusya ekibi CSKA Moskova'nın transfer listesine girdi.
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Alınan başarılı sonuçlarla sarı-lacivertli futbolcuların da performanslarında ciddi şekilde artma yaşanırken, Mert Hakan bu isimlerin başında geliyor. Mücadelesi, takımı için savaşması ve kritik müdahalelere damgasını vurmaya devam etmesi 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu taraftarın da gözbebeği yaptı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 31 resmi maçta görev alan Mert Hakan, 21 mücadelede ilk 11'de oynadı. Başarılı futbolcu, 2 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek takıma katkı sağladı.
Kaynak: DHA