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FenerbahçeFenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil'den müthiş hamle! Saha dışında da gündemden düşmüyor...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil'den müthiş hamle! Saha dışında da gündemden düşmüyor...
• 05 Mart 2022 - 11:58 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil'den müthiş hamle! Saha dışında da gündemden düşmüyor...

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, hem saha içi hem de saha dışındaki hamleleriyle dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği 33 yaşındaki oyuncu, futbolculuk kariyerinin yanı sıra medyatik tavırlarıyla da gündemden düşmüyor. Fanatik Gazetesi, Mesut Özil'in ticari faaliyetlerinini derledi. İşte Mesut Özil'in ticari aktiviterlerinin tamamı...

• 05 Mart 2022 - 11:58 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçenin yıldız ismi Mesut Özilden müthiş hamle Saha dışında da gündemden düşmüyor...
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Fenerbahçe Kulübü'nün geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mesut Özil, futbol hayatının yanı sıra ticarete de önem veriyor. Medyatik oluşuyla her zaman gündemde kalmayı başaran 33 yaşındaki on numara, futbol dışı yaşamına da büyük ölçüde şekil verdi. Tecrübeli futbolcunun ticari hayatındaki bilinmeyenler de ortaya çıktı.

2Mesut Özil kafe zincirlerine sahip...

Mesut Özil kafe zincirlerine sahip...

39 Steps Coffee Haus'un patronu olan Mesut Özil'in daha çok İngiltere'de mekanları bulunsa da 33 yaşındaki süperstarın en yakın zamanda kafelerini İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de de faaliyete geçirmeyi hedeflediği biliniyor.

3Fenerbahçenin yıldız ismi Mesut Özilden müthiş hamle Saha dışında da gündemden düşmüyor...

Tekstil sektörüne de giren Mesut Özil 'M10' markasını kurdu. Adının baş harfi ve uzun yıllar giydiği '10' numaralı formadan yola çıkarak özel bir logo tasarlattı. Bu marka spor giyim üzerine çalışmalarına devam ediyor ve Mesut Özil'e futbol dışında da para kazandırıyor.

4Fenerbahçenin yıldız ismi Mesut Özilden müthiş hamle Saha dışında da gündemden düşmüyor...

Sahaların yıldızı Mesut Özil sanal ortamda da başarıyı istiyor. 2.5 yıl evvel M10 eSports takımını kuran 34 yaşındaki oyuncu, yetenekli gençleri bulup, yetiştirmeyi hedefliyor. Her geçen gün büyüyen e-Spor pazarına yıllar evvel giren Mesut Özil'in girişimcilik zekasının da oldukça üst seviyede olduğunu görebiliyoruz.

5Fenerbahçenin yıldız ismi Mesut Özilden müthiş hamle Saha dışında da gündemden düşmüyor...

Mesut Özil 2019'da kozmetik işine de girdi. Eşi Amine Gülşe'yle beraber kozmetik firmasına ortak olan tecrübeli oyuncu, Ada ve Avrupa'nın ardından Amerika pazarına da girerek kozmetik alanında da işlerini oldukça büyüttü.

6Fenerbahçenin yıldız ismi Mesut Özilden müthiş hamle Saha dışında da gündemden düşmüyor...

Günümüzde oldukça sık duyduğumuz 'kripto para' borsasına da Mesut Özil el atmış durumda. Uzun süredir bu konuda ekibiyle çalışmalarını sürdüren başarılı oyuncu 'M10 Token' adı altında bir kripto parayı piyasaya sunacak.

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Mesut Özil futbol için de yatırımlara başladı. Yıldız oyuncu, Meksika ekibi Necaxa'nın hissedarlarından. Meksika'nın en üst ligi Clausura'da mücadele eden Necaxa'nın müzesinde tam 10 kupa bulunuyor.

8Fenerbahçenin yıldız ismi Mesut Özilden müthiş hamle Saha dışında da gündemden düşmüyor...

Mesut, Arsenal'dan eski takım arkadaşları Aaron Ramsey ve Petr Cech'le aynı zamanda ortak. 3 yıldız futbolcu İngiltere'nin başkenti Londra'da bir spor kliniği işletiyor.

9Fenerbahçenin yıldız ismi Mesut Özilden müthiş hamle Saha dışında da gündemden düşmüyor...

 

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