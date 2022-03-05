• 05 Mart 2022 - 11:58 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil'den müthiş hamle! Saha dışında da gündemden düşmüyor...
Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, hem saha içi hem de saha dışındaki hamleleriyle dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği 33 yaşındaki oyuncu, futbolculuk kariyerinin yanı sıra medyatik tavırlarıyla da gündemden düşmüyor. Fanatik Gazetesi, Mesut Özil'in ticari faaliyetlerinini derledi. İşte Mesut Özil'in ticari aktiviterlerinin tamamı...
• 05 Mart 2022 - 11:58 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Kulübü'nün geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mesut Özil, futbol hayatının yanı sıra ticarete de önem veriyor. Medyatik oluşuyla her zaman gündemde kalmayı başaran 33 yaşındaki on numara, futbol dışı yaşamına da büyük ölçüde şekil verdi. Tecrübeli futbolcunun ticari hayatındaki bilinmeyenler de ortaya çıktı.
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Sahaların yıldızı Mesut Özil sanal ortamda da başarıyı istiyor. 2.5 yıl evvel M10 eSports takımını kuran 34 yaşındaki oyuncu, yetenekli gençleri bulup, yetiştirmeyi hedefliyor. Her geçen gün büyüyen e-Spor pazarına yıllar evvel giren Mesut Özil'in girişimcilik zekasının da oldukça üst seviyede olduğunu görebiliyoruz.
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