Fenerbahçe'nin yeni hocası Samandıra'da mesaide antrenmanlar ve futbolcular göz hapsinde!
Gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başlayan ve yeni teknik direktör arayışlarına son veren Ali Koç'un anlaşmaya vardığı antrenör belli oldu. İşte Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi...
Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda ederek taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de, yeni hedef gelecek sezon. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, flaş bir sol bekle anlaşma aşamasına geldi..
Vitor Pereira ile sezon ortasında yollarını ayıran ve Teknik Direktör İsmail Kartal ile anlaşmaya varan Kanarya, ligde iyi sonuçlar alsa da Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti..
Ali Koç döneminde yapılan transferlerden memnun kalmayan taraftarlar, yeni sezonda daha net hamleler bekliyor. Bu doğrultuda, hummalı bir çalışma yürüten sarı lacivertli yöneticiler, izleme komitesinin çok sayıda izleyip onay verdiği futbolcularla temas kurma kararı aldı.
Fenerbahçe'nin gelecek sezon için söz kestiği Joachim Löw, İsmail Kartal ile sıkı bir çalışma yürütüyor. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin Samandıra'daki idmanlarını Joachim Löw'e izletirken Alman teknik adama sık sık rapor veriliyor. Bu arada İsmail Kartal'ın Löw'ün yardımcılığı görevini kabul ettiği de öğrenildi.
Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı Joachim Löw'ün Samandıra'daki idmanları yakından takip ettiği ortaya çıktı. Fenerbahçe'de gelecek sezonun teknik kadro yapılanması tamamlandı. Başkan Ali Koç ile her konuda anlaşma sağlayan Alman çalıştırıcı Löw ekibini tamamladı. Löw'ün 3 yardımcısı olacak.
Şu an Fenerbahçe Teknik Direktörü olan İsmail Kartal yeni dönem ve yapılanma ile ilgili kararını verdi ve yönetime iletti. Löw, iki yardımcısını kendisi getirirken üçüncü yardımcı İsmail Kartal olacak. Löw, takımın bütün idmanlarını takip ederken, takım ile ilgili futbolcular ile ilgili sık sık İsmail Kartal'dan rapor alıyor. Alman teknik direktör, ayrıca kurulan sistem üzerinden takımın idmanlarını da izleyerek futbolcuları yakından takip ediyor.
Löw'ün İstanbul'a geliş tarihi netleşmeye başladı. Alman teknik direktörün mayıs ayında İstanbul'da olması bekleniyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı bir açıklamada Löw'ün 'Fenerbahçe'nin bir futbol kültürü oluşturması gerekiyor. İlk geldiğimde Fenerbahçe Avrupa'da daha çok biliniyordu. Ben eski güçlü Fenerbahçe'yi yaratmak için projem hazır' dediğini aktarmıştı.