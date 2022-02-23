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FenerbahçeFenerbahçe'nin yeni hocası Samandıra'da mesaide antrenmanlar ve futbolcular göz hapsinde!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin yeni hocası Samandıra'da mesaide antrenmanlar ve futbolcular göz hapsinde!
• 23 Şubat 2022 - 15:02 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin yeni hocası Samandıra'da mesaide antrenmanlar ve futbolcular göz hapsinde!

Gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başlayan ve yeni teknik direktör arayışlarına son veren Ali Koç'un anlaşmaya vardığı antrenör belli oldu. İşte Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi...

• 23 Şubat 2022 - 15:02 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçenin yeni hocası Samandırada mesaide antrenmanlar ve futbolcular göz hapsinde
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Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda ederek taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de, yeni hedef gelecek sezon. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, flaş bir sol bekle anlaşma aşamasına geldi..

2Fenerbahçenin yeni hocası Samandırada mesaide antrenmanlar ve futbolcular göz hapsinde

Vitor Pereira ile sezon ortasında yollarını ayıran ve Teknik Direktör İsmail Kartal ile anlaşmaya varan Kanarya, ligde iyi sonuçlar alsa da Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti..

3Fenerbahçenin yeni hocası Samandırada mesaide antrenmanlar ve futbolcular göz hapsinde

Fenerbahçe, Avrupa'da da Slavia Prag'a karşı kendi sahasında 3-2 kaybederek büyük bir avantajı yitirdi..

4Fenerbahçenin yeni hocası Samandırada mesaide antrenmanlar ve futbolcular göz hapsinde

Ali Koç döneminde yapılan transferlerden memnun kalmayan taraftarlar, yeni sezonda daha net hamleler bekliyor. Bu doğrultuda, hummalı bir çalışma yürüten sarı lacivertli yöneticiler, izleme komitesinin çok sayıda izleyip onay verdiği futbolcularla temas kurma kararı aldı.

5Fenerbahçenin yeni hocası Samandırada mesaide antrenmanlar ve futbolcular göz hapsinde

Yeni sezonda sol bek takviyesi yapmak isteyen Kanarya, İsmail Kartal'ın da onay verdiği o isim için harekete geçti..

6Fenerbahçenin yeni hocası Samandırada mesaide antrenmanlar ve futbolcular göz hapsinde

Fenerbahçe, Arjantin'in Vélez Sarsfield takımında forma giyen Francisco Ortega'yı kadrosuna katmak istiyor. Sarı lacivertliler, 22 yaşındaki genç sol bek için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor..

7Fenerbahçenin yeni hocası Samandırada mesaide antrenmanlar ve futbolcular göz hapsinde

Arjantin'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ortega'dan, uzun vadeden iyi bir bonservis kazanılması da hedefleniyor..

8Fenerbahçenin yeni hocası Samandırada mesaide antrenmanlar ve futbolcular göz hapsinde

Güncel piyasa değeri 4.2 milyon Euro olan futbolcunun sözleşmesi 2024'ün Aralık ayında sona erecek..

9Fenerbahçenin yeni hocası Samandırada mesaide antrenmanlar ve futbolcular göz hapsinde

Yönetimin, makul bir bonservis ücretiyle genç oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. 1.77 boyundaki Ortega, beşli defansın solunda da görev alabiliyor..

10Fenerbahçenin yeni hocası Samandırada mesaide antrenmanlar ve futbolcular göz hapsinde

Hızı, teknik kapasitesi ve oyun bilgisiyle dikkat çeken genç sol bek, bu sezon 3 maçta görev aldı. Ortega, geçen sezon ise 38 karşılaşmada 1 gol ve 6 asist kaydetmişti..

11Fenerbahçenin yeni hocası Samandırada mesaide antrenmanlar ve futbolcular göz hapsinde

Vélez Sarsfield alt yapısından çıkan ve 2018'de profesyonel olan futbolcu, Arjantin Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de toplam 15 kez görev aldı, gol ya da asist kaydedemedi..

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Fenerbahçe'nin gelecek sezon için söz kestiği Joachim Löw, İsmail Kartal ile sıkı bir çalışma yürütüyor. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin Samandıra'daki idmanlarını Joachim Löw'e izletirken Alman teknik adama sık sık rapor veriliyor. Bu arada İsmail Kartal'ın Löw'ün yardımcılığı görevini kabul ettiği de öğrenildi.

13Fenerbahçenin yeni hocası Samandırada mesaide antrenmanlar ve futbolcular göz hapsinde

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşma sağladığı Joachim Löw'ün Samandıra'daki idmanları yakından takip ettiği ortaya çıktı. Fenerbahçe'de gelecek sezonun teknik kadro yapılanması tamamlandı. Başkan Ali Koç ile her konuda anlaşma sağlayan Alman çalıştırıcı Löw ekibini tamamladı. Löw'ün 3 yardımcısı olacak.

14Fenerbahçenin yeni hocası Samandırada mesaide antrenmanlar ve futbolcular göz hapsinde

Şu an Fenerbahçe Teknik Direktörü olan İsmail Kartal yeni dönem ve yapılanma ile ilgili kararını verdi ve yönetime iletti. Löw, iki yardımcısını kendisi getirirken üçüncü yardımcı İsmail Kartal olacak. Löw, takımın bütün idmanlarını takip ederken, takım ile ilgili futbolcular ile ilgili sık sık İsmail Kartal'dan rapor alıyor. Alman teknik direktör, ayrıca kurulan sistem üzerinden takımın idmanlarını da izleyerek futbolcuları yakından takip ediyor.

15Fenerbahçenin yeni hocası Samandırada mesaide antrenmanlar ve futbolcular göz hapsinde

Löw'ün İstanbul'a geliş tarihi netleşmeye başladı. Alman teknik direktörün mayıs ayında İstanbul'da olması bekleniyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı bir açıklamada Löw'ün 'Fenerbahçe'nin bir futbol kültürü oluşturması gerekiyor. İlk geldiğimde Fenerbahçe Avrupa'da daha çok biliniyordu. Ben eski güçlü Fenerbahçe'yi yaratmak için projem hazır' dediğini aktarmıştı.

16Fenerbahçenin yeni hocası Samandırada mesaide antrenmanlar ve futbolcular göz hapsinde

Ali Koç'un verdiği bilgiye göre Joachim Löw'ün elinde çok büyük bir gurbetçi profili bulunuyor. Normalde Almanya'dan ayrılmak istemeyen bu isimler Joachim Löw, İstanbul'a gelirse onunla çalışacaklarını söylemiş durumda.

17Fenerbahçenin yeni hocası Samandırada mesaide antrenmanlar ve futbolcular göz hapsinde

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Fenerbahçe'nin yeni hocası Samandıra'da mesaide antrenmanlar ve futbolcular göz hapsinde!

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