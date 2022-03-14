Fenerbahçe'nin tam 5 yıldızına teklif yağıyor! 90 milyon euro...
Gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapmaya başlayan Fenerbahçe'de transfer edilecek yıldızlardan çok takımdan ayrılacak oyuncular merakla bekleniyor. Szalai, Kim Min Jae, Altay Bayındır gibi isimlere astronomik teklifler gelirken sarı lacivertlilerde tam 5 oyuncu için Avrupa devlerinin nabız yokladığı bildirildi.
Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, bir yandan sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da teklif gelecek oyuncular için strateji planlanıyor.
Sabah'ta yer alan haberde, uzun süreli sakatlık dönemini atlatan, kaleye geçtiği andan itibaren farkını hissettiren Altay Bayındır'a Fransa'nın köklü takımlarından Lyon, Marsilya ve Lille talip oldu.
PİYASASI 5 MİLYON EURO
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan Bright Osayi-Samuel bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Nijeryalı futbolcuya en büyük ilgiyi hem geçen yaz hem de devre arasında isteğini belli eden İskoç ekibi Rangers gösteriyor.
Diego Rossi için iddia Brezilya basından geldi. Habere göre Flamengo'nun öncelikli hedeflerinden birisi Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı. Kırmızı-siyahlılar ilk olarak Manchester United'dan kiralanan Andreas Pereira'nın bonservisini almak istiyor. Bunun haricinde ise bir kaleci, defansif orta saha ve forvet takviyeleri planlanıyor.
ROSSİ 15 MİLYON EURO
Haberde; 1 numara için Athletico Paranaense'den Santos, 6 numara için Lyon'dan Thiago Mendes ve forvet için Fenerbahçe'den Diego Rossi'nin ön plana çıktığı yazıldı. Los Angeles FC'den kiralanan 24 yaşındaki Rossi'nin sözleşmesi 31 Aralık 2022'de bitecek. Opsiyon hakkı F.Bahçe'de.
Fenerbahçe defansında farklarını hissettiren iki isim Attila Szalai ve Kim Min-Jae sadece Türk futbolseverlerin takdirini kazanmadı, taliplerine de her gün yeni bir takım ekledi.