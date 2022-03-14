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FenerbahçeFenerbahçe'nin tam 5 yıldızına teklif yağıyor! 90 milyon euro...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin tam 5 yıldızına teklif yağıyor! 90 milyon euro...
• 14 Mart 2022 - 09:26 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin tam 5 yıldızına teklif yağıyor! 90 milyon euro...

Gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapmaya başlayan Fenerbahçe'de transfer edilecek yıldızlardan çok takımdan ayrılacak oyuncular merakla bekleniyor. Szalai, Kim Min Jae, Altay Bayındır gibi isimlere astronomik teklifler gelirken sarı lacivertlilerde tam 5 oyuncu için Avrupa devlerinin nabız yokladığı bildirildi.

• 14 Mart 2022 - 09:26 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçenin tam 5 yıldızına teklif yağıyor 90 milyon euro...
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Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, bir yandan sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da teklif gelecek oyuncular için strateji planlanıyor.

2Fenerbahçenin tam 5 yıldızına teklif yağıyor 90 milyon euro...

Sarı lacivertli yönetim, elinde tutmak istediği oyuncular olsa da yüksek bonservisle kapısını çalacaklara ne cevap verecek? Yeni teknik direktörün vereceği rapor ve yabancı sınırlaması da transferde etkili olacak. İşte Kanarya'nın göz önündeki isimleri:

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4Fenerbahçenin tam 5 yıldızına teklif yağıyor 90 milyon euro...

Sabah'ta yer alan haberde, uzun süreli sakatlık dönemini atlatan, kaleye geçtiği andan itibaren farkını hissettiren Altay Bayındır'a Fransa'nın köklü takımlarından Lyon, Marsilya ve Lille talip oldu.

5Fenerbahçenin tam 5 yıldızına teklif yağıyor 90 milyon euro...

Fransız basınında yer alan haberlere göre, söz konusu üç takımın da milli file bekçisini kadrosuna katma konusunda bir hayli istekli olduğu bilgisine ulaşıldı.

6Fenerbahçenin tam 5 yıldızına teklif yağıyor 90 milyon euro...

Lyon, Marsilya ve Lille, sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ancak bunun için en az 20 milyon Euro'yu gözden çıkarmaları gerekiyor. 2019'dan bu yana Fenerbahçe forması giyen Altay'ın sözleşmesi 2023 Haziran'da sona erecek.

7PİYASASI 5 MİLYON EURO

PİYASASI 5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan Bright Osayi-Samuel bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Nijeryalı futbolcuya en büyük ilgiyi hem geçen yaz hem de devre arasında isteğini belli eden İskoç ekibi Rangers gösteriyor.

8Fenerbahçenin tam 5 yıldızına teklif yağıyor 90 milyon euro...

Sarı-lacivertli yönetim geçtiğimiz ocak ayında 500 bin Euro bedelle transfer ettiği Osayi'den ciddi bir bonservis geliri bekliyor. 24 yaşındaki Osayi'nin sarılacivertli takımla 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi var.

9Fenerbahçenin tam 5 yıldızına teklif yağıyor 90 milyon euro...

Diego Rossi için iddia Brezilya basından geldi. Habere göre Flamengo'nun öncelikli hedeflerinden birisi Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı. Kırmızı-siyahlılar ilk olarak Manchester United'dan kiralanan Andreas Pereira'nın bonservisini almak istiyor. Bunun haricinde ise bir kaleci, defansif orta saha ve forvet takviyeleri planlanıyor.

10ROSSİ 15 MİLYON EURO

ROSSİ 15 MİLYON EURO

Haberde; 1 numara için Athletico Paranaense'den Santos, 6 numara için Lyon'dan Thiago Mendes ve forvet için Fenerbahçe'den Diego Rossi'nin ön plana çıktığı yazıldı. Los Angeles FC'den kiralanan 24 yaşındaki Rossi'nin sözleşmesi 31 Aralık 2022'de bitecek. Opsiyon hakkı F.Bahçe'de.

11Fenerbahçenin tam 5 yıldızına teklif yağıyor 90 milyon euro...

Fenerbahçe defansında farklarını hissettiren iki isim Attila Szalai ve Kim Min-Jae sadece Türk futbolseverlerin takdirini kazanmadı, taliplerine de her gün yeni bir takım ekledi.

12Fenerbahçenin tam 5 yıldızına teklif yağıyor 90 milyon euro...

Szalai'yi 2 milyon, Kim'i de 3 milyon Euro bonservisle renklerine katan sarı-lacivertli yönetim iki oyuncudan 50 milyon Euro'ya yakın bir gelir bekliyor.

13Fenerbahçenin tam 5 yıldızına teklif yağıyor 90 milyon euro...

Yönetim iki stoperini birden elden çıkarmak istemiyor ancak 20 milyon Euro ve üstü gelecek tekliflere de 'Hayır' demeyecek. İki oyuncu da başta İtalya ve İngiltere olmak üzere bir çok kulübün listesinde ilk sıraları alıyor. Szalai ve Kim'in Fenerbahçe ile olan sözleşmeleri 2025 yılında bitecek.

14Fenerbahçenin tam 5 yıldızına teklif yağıyor 90 milyon euro...

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